Traumansa kohtaavasta naisesta kertova hindin­kielinen romaani sai Booker-palkinnon – teoksen kääntäjä suostuu kääntämään vain naisten tekemiä kirjoja

Tomb of Sand on ensimmäinen intialainen teos, jolle on myönnetty Booker-palkinto.

Intialainen kirjailija Geetanjali Shree ja yhdysvaltalainen kääntäjä Daisy Rockwell on palkittu kansainvälisellä Booker-palkinnolla.

Intialainen kirjailija Geetanjali Shree ja yhdysvaltalainen kääntäjä Daisy Rockwell on palkittu tänä vuonna kansainvälisellä Booker-palkinnolla hindinkielisestä romaanista Tomb of Sand. Kyseessä on ensimmäinen millä tahansa Intian kielellä kirjoitetutulle teokselle myönnetty Booker-palkinto. Booker-palkinto on arvostettu brittiläinen kirjallisuuspalkinto, joka jaetaan vuosittain englanniksi käännetylle kaunokirjallisuudelle. Palkintosumma, noin 59 000 euroa, jaetaan kirjailijan ja kääntäjän kesken. Romaani Tomb of Sand sijoittuu Pohjois-Intiaan ja seuraa 80-vuotiasta naista, joka masentuu syvästi miehensä kuoltua. Hän kuitenkin voittaa masennuksen ja kohtaa oman selvittämättömän traumansa, jonka koki teini-ikäisenä, kun Pakistan jaettiin vuonna 1947. Tuomaristo luonnehtii kirjaa erittäin omaperäiseksi, mukaansatempaavaksi ja leikkisäksi sen vakavista teemoista huolimatta. Tuomarien mukaan kyseessä on ”hyvin ajoitettu porotesti erilaisia rajoja vastaan, oli sitten kyse rajoista uskontojen, maiden tai sukupuolten välillä”. Tuomariston puheenjohtaja Frank Wynne sanoi, että romaanissa "on yltäkylläisyyttä, elämää, voimaa ja intohimoa, joille maailmalla on juuri nyt käyttöä”. Tomb of Sand on Geetanjali Shreen (s. 1957) kolmas romaani ja hänen ensimmäinen Britanniassa julkaistu romaaninsa. Shreen teoksia on käännetty englanniksi, ranskaksi, saksaksi, serbiaksi ja koreaksi. ”Tämä ei koske vain minua, yksilöä”, Shree sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan. ”Edustan kieltä ja kulttuuria, ja tämä tunnustus tuo laajempaan tietoisuuteen koko hindinkielisen kirjallisuuden ja intialaisen kirjallisuuden.” Kääntäjä Daisy Rockwell (s. 1969) on myös taidemaalari ja kirjailija. Hän on kääntänyt klassisia 1900-luvun teoksia hindin ja urdun kielistä. Rockwell kertoi Twitterissä kääntävänsä nykyään ainoastaan naiskirjailijoiden tekstejä kyllästyttyään muun muassa ”miehiseen katseeseen ja naisvihaan”. Hänen mukaansa näitä asioita on väsyttävää sietää lukijana, mutta vielä vaikeampaa niitä on sietää kääntäjänä. Muita Booker-ehdokkaita olivat tänä vuonna muun muassa Nobel-palkittu Olga Tokarczuk, argentiinalainen Claudia Piñeiro ja norjalainen Jon Fosse.