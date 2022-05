Top Gunin kehuttu jatko-osa menestyy lippukassoilla odotuksiakin paremmin.

Yhdysvalloissa perjantaina ensi-iltansa saanut Top Gun: Maverick on noussut odotetusti katsojamagneetiksi. Maailman lippukassoilla se on tahkonnut jo lähes 250 miljoonaa dollaria eli yli 233 miljoonaa euroa. Tästä yli puolet tuli Yhdysvalloista.

Elokuvan ensi-ilta-avaus on toiseksi paras Paramount-studion historiassa. Vain Transformers: Age of Extinction on tehnyt paremman tuloksen.

Näin siitäkin huolimatta, että Paramount on ilmoittanut, että elokuvaa ei tulla näillä näkymin näyttämään Kiinassa tai Venäjällä lainkaan.

Elokuviin erikoistuneen Deadline-sivuston mukaan kyseessä on myös näyttelijä Tom Cruisen paras viikonlopputulos, jopa inflaatiokorjattuna. Kuusikymppinen Cruise on tähdittänyt useita maailmanmenestyksiä, kuten Mission Impossible -sarjaa.

Cosmopolitanin mukaan Cruise on ansainnut elokuvillaan liki 700 miljoonaa euroa jo ennen Top Gun: Maverickia, mikä tekee hänestä yhden maailman rikkaimmista näyttelijöistä.

Kansainväliseen suosioon Cruise nousi juuri elokuvalla Top Gun – lentäjistä parhaat (1986). 1980-luvun loppu oli muutenkin uran kannalta tärkeää aikaa; silloin ilmestyivät elokuvat Suuret setelit (1986), Sademies (1988) ja Cocktail (1988).

Top Gun: Maverick on saanut kriitikoilta pääosin myönteisiä arvioita. HS:n Veli-Pekka Lehtonen arvioi sen neljän tähden arvoiseksi. Hänen mukaansa se on viime vuosien parhaita toimintaelokuvia.

Myös Suomessa elokuva näyttää nousevan vuoden katsotuimpien elokuvien joukkoon. Elokuvaa esitetään Suomessa yhtäaikaisesti 134 elokuvateatterissa.

”Vuoden isoin avaustulos. Tosi huikeaa. Se on selkein isoin viesti”, kertoi levitysjohtaja Mika Nieminen Finnkinon elokuvalevityksestä sunnuntaina.