Palkintoja kahmineen Juniperin tuottaja Minna Koivisto kertoo, mikä on albumin taikavoiman salaisuus

Kun tuottaja tuli jazzmaailman ulkopuolelta, levyllä nousivat esiin muunlaiset sävyt, aivan kuten Linda Fredriksson halusikin, Koivisto sanoo.

Jotakin maagista niissä oli. Niissä saksofonisti Linda Fredrikssonin tallenteissa, joita hän soitti tulevan Juniper-levynsä tuottajalle Minna Koivistolle.

Fredriksson oli nauhoittanut puhelimelleen ja läppärilleen sateen ropinaa ja puiden huminaa, työhuoneen patterin naksahtelua ja ääniä, joita syntyi hänen leipoessaan puolisolleen syntymäpäiväkakkua. Hän oli tallentanut myös biisien aihioita. Ne nostattivat Koivistossa mielikuvia musiikista, joka oli joskus ollut hänelle rakasta ja tärkeää.

”Kiinnostavaa”, Koivisto ajatteli. Näiden tallenteiden herkkyys ja pehmeys tulisi saada mukaan tulevalle levylle.

Minna Koivisto tuottaa parhaillaan uutta musiikkia Lxandralle ja Erika Sirolalle.

Kun Fredrikssonin ensimmäinen sooloalbumi Juniper sitten valmistui kaksi vuotta myöhemmin 2021, se räjäytti kaikki pankit.

Levyllä soittivat Fredrikssonin lisäksi rumpali Olavi Louhivuori, kosketinsoittaja Tuomo Prättälä, basisti Mikael Saastamoinen sekä pianisti Matti Bye. Se sai kriitikoilta järjestään superlatiiveja ja maksimimäärän tähtiä.

Vinyylialbumi oli ilmestyessään vähän aikaa jopa Suomen albumien myyntilistan kärjessä. Tänä keväänä se nappasi Suomen musiikkialan arvostetuimmat tunnustukset, Jazz-Emman ja Teosto-palkinnon.

Palkintoperusteluissa toistui ajatus, että vaikka Juniperin juuret ovat jazzissa, musiikki koskettaa niitäkin, jotka eivät jazzia yleensä kuuntele.

Linda Fredriksson vastaanotti Vuoden Jazz Emman 6. toukokuuta Helsingin jäähallilla pidetyssä gaalassa.

Koivisto (s. 1993) ei muista tarkalleen, milloin hän tapasi Fredrikssonin (s. 1985) ensimmäistä kertaa. Toki hän fanitti Fredrikssonia, tämähän on soittanut Mopo-triossa ja monissa muissa maineikkaissa yhtyeissä.

Neljä vuotta sitten Koivisto sai Fredrikssonilta viestin. ”Käytiin lounaalla ja tutustuttiin. Puhuttiin musa-alan rakenteista. Meitä yhdisti kaipuu pehmeämpiin ja turvallisempiin tiloihin — vähemmistön edustajia kun molemmat ollaan”, Koivisto sanoo.

LInda Fredriksson sai Teosto-palkinnon Musiikkitalolla 19. toukokuuta.

Seuraavana vuonna Fredriksson, Koivisto ja laulaja Stina Koistinen olivat Raaseporissa Villa Vikanin residenssissä. ”Siellä kuulin Lindan oman demon Lempilauluni-kappaleesta, jossa oli pelkkä kitararaita sekä Lindan laulama melodia. Se tulikin sitten levylle sellaisenaan.”

Toden teolla Fredriksson alkoi työstää levyään keväällä 2020.

Siitä alkoi myös Koiviston ja Fredrikssonin konkreettinen yhteistyö. ”Jaoimme ajatuksen siitä, että levyllä voisi olla muitakin tasoja kuin se muusikoiden soittama jazz”, Koivisto kertoo.

Vantaalta kotoisin olevalla Koivistolla ei ole ollut nuoruuden jazzkokeilujen jälkeen juurikaan tekemistä jazzin kanssa.

Hänen uransa muusikkona alkoi Sibelius-lukiossa Helsingissä, kun poptähti Robinin manageri etsi lukion musiikinopettajan avulla jäseniä silloin 13-vuotiaan laulajan taustabändiin.

Koivistosta tuli yhtyeen basisti.

Sittemmin Koivisto on opiskellut sekä Pop & Jazz Konservatoriossa että Ammattikorkeakoulu Metropoliassa, mutta työelämä vei mukaansa kesken opintojen. Koivisto on sovittanut ja tuottanut muun muassa Vesalan, Maija Vilkkumaan ja Vilma Alinan musiikkia.

Nykyisin hän vetää Universal Music Finlandin levymerkkiä Johanna Kustannusta ja työskentelee tuotantopäällikkönä Suomen markkina-alueella. Puolet ajasta hän työskentelee Tukholmassa, Los Angelesissa ja Lontoossa. Parhaillaan työn alla on suomenruotsalaisen Lxandran ja suomalais-kanadalaisen Erika Sirolan uutta musiikkia.

Monipuolinen tausta oli Koiviston mielestä olennainen myös Juniperin kohdalla.

”Kun tuottaja tuli jazzmaailman ulkopuolelta, levyllä nousivat esiin muunlaiset sävyt, aivan kuten Linda halusikin.”

Hän muistuttaa, että tuottaminen on paljolti muusikon ja tuottajan välistä keskustelua siitä, mikä musiikissa on olennaista, mikä on teoksen ydin.

”Se on pallottelua siitä, miksi jokin soundi halutaan levylle ja miksi jokin toinen jätetään pois.”

Suomalaisilla jazzlevyillä tuottajan käyttäminen on harvinaista. Pallottelijoina toimivat usein yhtyeen jäsenet.

Koiviston mielestä se ei kuitenkaan korvaa tuottajan työtä, muusikot kun väistämättä tarkastelevat kokonaisuutta oman instrumenttinsa kautta.

”Tuottajan on helpompi tulla mukaan ulkopuolelta ja tuorein korvin. Hän saa objektiivisemman otteen siitä, mistä on kyse ja mihin tähdätään.”

Tuottajan vastuulla on Koiviston mukaan se, että levylle päätyy teoksen paras mahdollinen versio.

Juniper-levyn ulkoasun on suunnitellut We Jazzin Matti Nives.

Juniperin kohdalla parhaan version löytyminen merkitsi sitä, että kun muusikoiden työ studiossa oli tehty, Koivisto kaivoi uudelleen esille Fredrikssonin alkuperäiset, keittiössä, mökeillä ja työhuoneilla tekemät rosoiset tallenteet.

Niitä lisättiin maustamaan muusikoiden soittoa. Ja näin Juniperille saatiin mukaan jotakin siitä pehmeydestä, johon Koivisto oli alun perin ihastunut.

Samaa ideaa Koivisto sanoo toteuttavansa kaikessa tuottamisessa, vaikka aina se ei tapahdu näin konkreettisella menetelmällä.

”Usein käy niin, että kappaleen ydin on kaikkein selkeimmin esillä siinä aivan ensimmäisessä demo-äänityksessä. Mutta kun kappaletta sitten aletaan työstää ja viimeistellä, alkuperäinen ajatus hautautuukin kaiken muun alle.”

Olennaista tuottamisessa on Koiviston mukaan se, että musiikin ydintä ei hukata.

Ja siinä on Juniperinkin salaisuus.

