Joskus hieno kappale ja täydellisyyttä hipova tulkinta kohtaavat. Minusta sellainen ihme tapahtui Vain elämää -ohjelman viidennellä tuotantokaudella, kun Mikko Kuustonen esitti Hectorin kappaleen Woyzeck.

Kappaleen aikana tunteet myllertävät sekä Kuustosessa että Hectorissa, ja jostain syystä juuri tuo versio saa ihokarvat pystyyn kerta toisensa jälkeen itsellänikin.

Siksikin olen kuunnellut Kuustosen tuoretta Omaelämäkerta-teosta (WSOY, 2022) kiinnostuksella. Siinä kerrotaan, mitä tuon poikkeuksellisen esityksen aikana tapahtui.

Aloitetaan kappaleen nimihenkilöstä. Hectorin kappale perustuu saksalaisen Georg Büchnerin vuosina 1830-luvulla kirjoittamaan Woyzeck-näytelmään. Näytelmän lähtökohta on tositapahtuma: Vuonna 1821 tuomittiin puolansaksalainen Johann Christian Woyzeck mestattavaksi Leipzigin torilla rakastajattarensa murhasta.

Büchneria tarina innoitti, hän alkoi tehdä näytelmää. Se jäi Büchnerin kuoleman takia viimeistelemättä, ja löytyikin vasta 40 vuotta tämän kuoleman jälkeen.

Se kuitenkin tehtiin loppuun, ja sen jälkeen näytelmää on esitetty ympäri maailman teattereissa. Se on innoittanut myös muita taiteenlajeja: Woyzeckista on tehty runoja, ooppera, musikaali ja elokuvakin.

Suomessa Kristian Smedsin ohjaama näytelmäversio pyöri Kajaanin kaupunginteatterissa 2000-luvun alussa, ja tänä vuonna Rauli Katajavuoren versiota esitettiin Näyttämöllä Joensuussa. Helsingissä taas on vielä huhtikuussa ihmetelty esitystaiteen seuran tuottamaa vuorovaikutteista teatteriesitystä Woyzeck Gamea, johon yleisö voi osallistua katsojana, pelaajana tai pelihahmona.

Inspiroiva ja ajankohtainen teos siis.

Mutta mikä tekee Kuustosen Hector-versiosta niin poikkeuksellisen?

Ensimmäinen asia on Woyzeckin tarinan henkilökohtaisuus. Elämäkerrassaan Kuustonen kertoo ylioppilaskirjoitusten jälkeen hakeneensa sekä Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan että Teatterikorkeakouluun. Teatterikoulun pääsykokeissa hän sitten tutustui Büchnerin näytelmään.

Tarina hyväksikäytetystä ja epätoivoisesta sotilaasta teki Kuustoseen vaikutuksen, mikä jatkui vielä pitkään pääsykokeiden jälkeenkin. Melko pian kokeiden jälkeen Hector teki Woyzeckin sisältävän Eurooppa-albuminsa (1981), ja Kuustonen on epäilemättä sen päässyt noihin aikoihin kuulemaan.

Näytelmän on suomentanut Eeva-Liisa Manner, ja ilmeisesti Hector käytti tuota suomennosta pohjana kappaleensa tekstiin.

”Antaa mennä, antaa mennä! Tii-taa! Musiikki pois. Hoo, mitä ääni sanoo? Kovemmin! Kovemmin! Pistä – pistä narttu kuoliaaksi! Pistä, pistä narttu kuoliaaksi! Pitääkö minun? Täytyykö minun?”, Woyzeck hokee Mannerin suomentamassa näytelmässä.

”Viulut soittaa tiitaa tiitaa”, Hectorin kappaleessa lauletaan.

Seuraavan kerran Woyzeckin traaginen hahmo iski voimallisemmin Kuustosen elämään nelisenkymmentä vuotta myöhemmin Vain elämää -sarjan tuotannossa. Hirvensalmelle Kuustonen saapui lopen uupuneena. Lauluntekijä oli tuolloin käynyt läpi rankan avioeron, ja useamman vuosikymmenen mittainen liitto oli päättynyt.

”En tiedä, milloin oma otteeni alun perin irtosi. Tiedän vain liukuneeni liiton viimeisten vuosien aikana välitilaan, jossa en kokenut saavani kiinni enää mistään. Lopulta koitti ilta, jolloin pimeys tiivistyi, horisontti sumeni ja lähdin pois. Tämä päätös on ollut elämäni ylivoimaisesti kipein ja vaikein”, Kuustonen kirjoittaa.

Noina sumuisina vuosina lauluntekijä lopettanut kappaleiden tekemisenkin vuosiksi kokonaan. Hänen mukaan pelkkä ajatus laulun tekemisestä puistatti ja herätti vastenmielisyyttä.

Vain elämää -tuotantoon hän kuitenkin lähti motivoituneena, ja oli kannustanut mukaan ystäväänsä Hectoriakin.

Suvi Teräsniska, Mikko Kuustonen, Hector, Lauri Tähkä osallistuivat Vain elämää -sarjan viidenteen kauteen. Heidän lisäkseen mukana olivat myös Mikael Gabriel, Anna Puu ja Chisu.

Kuustosen mukaan Vain elämää -leiri on kuin rankka ja antoisa ihmiskoe. Päivät ovat kohtuuttoman pitkiä ja tiukasti ohjelmoituja. Leirin aikana jokaisesta artistista tehdään satoja lyhyitä haastatteluja, artistit kulkevat mikitettyinä aamusta iltaan, ja kameraryhmät seuraavat kaikkea toimintaa. Väsymys jättää sitten jälkensä, mikä näkyy herkkyyden lisääntymisenä.

Usein tunteet sitten purkautuvat illallispöydän ääressä, mikä on epäilemättä tarkoituskin.

Kuustonen oli päättänyt versioida Hectorin päivänä Woyzeckin. Jostain syystä köyhän sotilaan itsetuhoinen kohtalo ei ollut jättänyt häntä rauhaan pääsykokeiden jälkeen, vaan se oli seurannut häntä läpi elämän.

Nyt Kuustosen oli mahdollista esittää merkityksellinen kappale kollegoiden edessä. Mikään helppo paikka se ei ollut. Kuustosen mukaan Vain elämää -esiintymiset ovat jokaiselle artistille pelottavia, ja hän itse koki massakeikat helpommiksi paikoiksi kuin intiimit kohtaamiset.

” ”Tunsin helvetillisen kivun.”

Hectorin edessä laulaessaan Kuustonen sitten havaitsi sotilaan tarinan olevan hänen sisällään syvemmällä kuin hän oli uskonutkaan. Kappale pyrki ihon alta esiin ja aiheutti fyysisiä oireita esiintymisen aikana.

”Piparkakkuhevosella Hullu lahjoo huoran lasta. Aina jollain lahjuksella. Hyvä myydään maailmasta. Hyvä myydään maailmasta”, Kuustonen huutaa ja näyttää aidosti kärsivältä.

Muiden artistien ohella Hector vaikuttaa aistivan ystävänsä tuskan, kappaleen aikana hän näyttää hetkittäin jopa järkyttyneeltä. Kuustonen itse kertoo esityksestä elämäkerrassa näin:

”Tarina muuttui pelottavan todeksi, ja tunsin helvetillisen kivun alaselässäni. Pelkäsin jalkojeni pettävän, mutta huusin biisin loppuun saakka. Kun laulu päättyi, kipu oli poissa. Tiedän, että olemme psykofyysisiä otuksia, mutta toisinaan mielen ja kehon liitto on häkellyttävän vahva”, hän kirjoittaa.

Lopussa myös esitystä katsonut kokee katharsiksen. Ainakin itselläni loppua kohti kasvanut ahdistuksen tunne laukeaa lopulta huokaukseen.

Kuustosen mukaan kappaleen esittäminen ja koko aika Vain elämää -tuotannossa oli iso kokemus, jopa vedenjakaja hänen elämässään.

”Sisäinen maailmani ajautui leirin myötä paljon syvempiin vesiin, ja kokemus purkautui lopulta haluna palata laulujen ääreen”, hän kertoo kirjassaan. Omaelämäkerran ääniversiossa noita lauluja on tekstin seassa albumillinen, ja löytyvät ne Spotifystakin.

”Ovet avautuu, voi rakkain, mun täytyy jäädä tässä pois ja mennä. Kulkea yksin viimeinen pieni polku. Mun täytyy jäädä tässä pois ja mennä, matka jatkuu näin”, eräässä laulussa sanotaan.

