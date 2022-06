Instagramissa laulamisesta harrastuksena ja työnä puhuvaa Marjo Hienosta harmittaa, kuinka paljon muusikkojen työtä vähätellään.

Muusikot kokevat työelämässään epävarmuutta ja uupumusta eikä heidän työtään siltikään arvosteta.

”Monet kokevat, että koska musiikki on mukava harrastus niin se on myös työnä mukavaa parrasvaloissa patsastelua”, sanoo laulunopettaja ja kuoronjohtaja Marjo Hienonen.

”Mutta kokemuksia uupumuksesta ja riittämättömyydestä tuntuu kyllä tulevan usein esille. Tunnen monia, jotka ovat joutuneet pitkällekin sairaslomalle”, hän lisää ja huokaisee.

Hienonen pitää työnsä ohella Hieno Ääni -nimistä Instagram-tiliä, jossa hän puhuu laulamisesta ja musiikista niin harrastuksena kuin työnä. Hän puhuu laulun ilosta ja haluaa auttaa ihmisiä uskaltamaan laulaa.

Samalla Hienonen puhuu myös laulajana olemisen haasteista. Aina kun hän tuo esiin työssä jaksamisen, on reaktio samanlainen.

”Nämä aiheet saavat aina valtavasti vastakaikua, koska ne ovat niin yleisiä kokemuksia, joista ei kuitenkaan oikein uskalleta puhua”, Hienonen kertoo.

Laulunopettaja Marjo Hienonen.

Musiikkiala on todella kilpailullinen ja sen työsuhteet hyvin epävarmoja. Tämä on vaarallinen yhdistelmä. Yleinen kokemus on, että kun töitä tarjotaan, niihin on pakko tarttua, jaksoi tai ei.

”Monet muusikot kokevat, että aina pitää näyttää itsevarmalta ja ylläpitää tätä tiettyä roolia, jotta ei menetetä tulevia työmahdollisuuksia.”

Ongelmat saivat paljon huomiota koronapandemian aikana. Pandemia pahensi niitä entisestään, mutta ongelmat olivat olemassa jo ennen pandemiaa ja ovat olemassa myös sen jälkeen.

Hienonen opettaa laulamista laajasti kaikenikäisille, mutta suurin osa hänen oppilaistaan on teinejä ja nuoria aikuisia. Musiikkialan ongelmat näkyvät jo heillä.

”Ammattimuusikoiksi pyrkivillä nuorilla tuntuu olevan jatkuva pelko siitä, etteivät he löydä töitä. Siitä taas syntyy sellainen asenne, että kaikki mahdollinen pitää ottaa vastaan.”

Kilpailullisuuden ja epävarmuuden lisäksi yhtälöön täytyy vielä lisätä arvostuksen ja kunnioituksen puute.

”Tuntuu siltä, että aina, kun muusikot puhuvat tästä, niin ensimmäinen reaktio on vain ’menkää oikeisiin töihin!’ Kuvitellaan, että muusikot ovat laiskoja, mikä ei pidä paikkaansa”, Hienonen sanoo.

Hienosen mukaan se, että musiikki on monille tärkeä harrastus, ei tee siitä vähemmän oikeaa työtä alan ammattilaisille. Vaikkapa parin tunnin keikan taustalla on kymmeniä ja kymmeniä tunteja käytännön järjestelyitä ja harjoittelua.

Itse asiassa harjoitteleminen ei koskaan lopu. Hienosen mukaan monet muusikot asennoituvat harjoittelemiseen niin, että sitä voi ja täytyy aina tehdä lisää, vaikka sitten oman jaksamisen kustannuksella. Koska musiikki on myös harrastus, hämärtyy työn ja vapaa-ajan raja helposti.

Lisäksi keikoista saatetaan pyydetyn palkan sijaan tarjota pelkkää näkyvyyttä tai ruokapalkkaa, mikä vahvistaa vähättelyn kokemusta entisestään.

”Musiikki on tärkeä asia, joka saa aikaan paljon hyvää, ja silti sitä työkseen tekeviä vähätellään jatkuvasti. Olisi tärkeää, että toisten työtä arvostetaan.”