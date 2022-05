William Gannon on itsekin kuvataiteilija, mutta tehnyt ”kaiken mitä Banksy on tehnyt” kymmenen vuotta aikaisemmin.

Banksyn väitetty teos Britannian Lowestoftissa. Kuva on otettu elokuussa 2021.

Walesilainen raatimies William Gannon on löytänyt itsensä erikoisesta tilanteesta.

Gannonia on sitkeästi väitetty maailmankuuluksi katutaiteilija Banksyksi.

Poliittisesti kantaaottavista teoksista tunnetun Banksyn todellista henkilöllisyyttä ei tiedetä.

Sosiaalisessa mediassa ja sähköpostien välityksellä huhu kasvoi niin suureksi, että toukokuun alussa Pembroke Dockin kaupunginvaltuustoon valittu Gannon päätyi eroamaan virastaan. Tapauksesta kertovat muun muassa The Telegraph ja The Guardian.

Gannon, joka kiistää olevansa Banksy, on kuvaillut syytöksiä ja niiden seurauksia eksistentiaaliseksi kriisiksi.

”Se on täysin naurettavaa, mutta siinä on myös pahantahtoinen puolensa. Minä olen vitsin kohteena”, Gannon kertoi The Telegraphille.

Hän jopa alkanut käyttää pinssiä, jossa lukee ”En ole Banksy”.

”Kun kerron ihmisille, että en ole Banksy, heidän katseistaan voi lukea: ’Juuri noin Banksy sanoisi’”, Gannon sanoo The Guardianin haastattelussa.

Hän syyttää tammikuussa alkaneista huhuista toista valtuustovaalien ehdokasta. Hän uskoo, että tarkoituksena on ollut vaikeuttaa hänen työskentelyään kaupungin raatimiehenä.

Gannonin mukaan tilanne kärjistyi, kun vandaalit tekivät graffiteja puistoihin, penkkeihin ja ulko-oviin läheisessä Pembroken kaupungissa. Gannon pelkäsi joutuvansa vastuuseen tihutöistä.

Gannon päätti lopulta, että hänen poliittinen asemansa on kestämätön. Eroamisensa syyksi hän mainitsee huhujen kaupungille aiheuttaman mainehaitan.

Vuonna 2013 Pembroke Dockiin muuttanut Gannon myöntää tietyt yhteneväisyydet alun perin Bristolissa vaikuttaneen Banksyn kanssa. Gannon on itsekin kuvataiteilija, ja kertoo viettäneensä ”hurjaa elämää pakettiautoissa asuen ja seiniä maalaten”.

”Kaikki mitä Banksy teki, minä tein noin kymmenen vuotta aikaisemmin. Siksikään väitteillä ei ole juuri painoarvoa”, 58-vuotias Gannon sanoo The Guardianille.

Kaikesta huolimatta Gannon tunnustautuu ”sankariksi” kutsumansa Banksyn ihailijaksi.