Nuoremman Gallagherin uusin levy on amerikkalaisvoimin tehtyä brittipop-franchisea, ja sillä lauletaan myös Vladimir Putinia muistuttavasta hahmosta, kirjoittaa Mikko Aaltonen.

Rock / albumi

Liam Gallagher: C’mon You Know. Warner.

★★★

Kun Oasis hajosi elokuussa 2009, moni fani pani puntansa likoon uran jatkon suhteen isoveli Noel Gallagherin puolesta.

Vanhempi Gallagher oli Oasiksen lauluntekijä ja koko yhtyeen aivot. Pikkuveli Liam Gallagherin ansiot olivat toisaalla: karismassa, asenteessa, media-esiintymisissä. Hän kantoi rock-tähteyden kokonaispaketin pieteetillä ja viihdyttävästi sekä aika ajoin jopa koko muun bändin puolesta.

Aikaharppaus nykyhetkeen. Molemmat veljekset ovat lähdössä kiertueelle kesäkuun alussa 2022.

Noel Gallagher’s High Flying Birds tullaan näkemään pääosin festivaaleilla ja parin-kolmentuhannen hengen saleissa eri puolilla Britanniaa. Liam Gallagher puolestaan esiintyy stadioneilla sekä Knebworthin kylän puiston valtavalla esiintymisalueella.

Samassa paikassa Oasis – ja koko brittipop-ilmiö – koki kaupallisen lakipisteensä kesällä 1996.

Knebworthissa nuoremman Gallagherin tulee näkemään kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna kahden illan kuluessa yhteensä 160 000 fania. Molemmat illat myytiin loppuun ennen kuin kukaan oli kuullut ensimmäistäkään kappaletta Gallagherin tulevalta albumilta.

Jos Liam Gallagher oli Britannian suurin rocktähti vuonna 1996, hän näyttäisi olevan sitä lukujen valossa jälleen yli 25 vuotta myöhemmin.

Liam Gallagherin ura ei ampaissut uuteen nousuun heti Oasiksen hajottua. Ensin tuli kahden albumin mittaisen, hivenen kompastellen kulkeneen, uran tehnyt Beady Eye -yhtye.

Kun Beady Eye oli tullut tiensä päähän, Union Jack -lipuistaan ja peribrittiläisestä eetoksestaan tunnetun Oasiksen entinen keulakuva löysi pelastuksen paikasta, jolle brittipopin kärkinimet olivat 90-luvun ajan lähinnä naureskelleet pilkallisesti: Yhdysvalloista.

Foo Fightersia, Lady Gagaa ja Adelea muun muassa tehneet amerikkalaiset tuottaja-lauluntekijät Greg Kurstin ja Andrew Wyatt ryhtyivät työstämään räätälintyönä Gallagherille kappaleita, jotka palvelisivat parhaiten tämän äänirekisteriä. Mikä tärkeintä, uusien laulujen tuli myös kuulostaa riittävästi Oasikselta – tai ainakin siltä, miltä Oasis olisi saattanut kuulostaa, jos yhtyeen tarina olisi jatkunut.

Resepti upposi britteihin kuin puuhake kesämökin huussiin.

Liam Gallagherin ensimmäinen sooloalbumi As You Were oli ilmestyessään syksyllä 2017 välitön hitti, myi julkaisuviikollaan yli 100 000 kappaletta ja nousi brittilistan ykköseksi. Pari vuotta myöhemmin ilmestynyt Why Me? Why Not. toisti tempun.

C’mon You Know on kolmas samojen amerikkalaiskirjoittajien kätilöimä Liam Gallagher -sooloalbumi ja jälleen hyvin todennäköinen hitti ainakin Britanniassa.

Uuden albumin korviinpistävin yksityiskohta on se, kuinka kultasormi Greg Kurstin on toiminut transatlanttisena agenttina kahden lojaalin asiakkaansa välillä. Kurstin toi Gallagherille uuden albumin parhaimmistoon lukeutuvan kappaleen Everything’s Electric, jonka Foo Fighters -pomo Dave Grohl oli kirjoittanut Gallagher mielessään.

Jälkimmäinen innostui sähikäismäisestä ja perinteisestä kitarapopkappaleesta niin, että pestasi Grohlin soittamaan levylle sen rumpuosuudet.

Tuskin moni olisi ollut 90-luvun alkupuolella valmis lyömään edes pinttiä vetoa sen puolesta, että Nirvanan ja Oasiksen jäsenet päätyisivät vielä joskus levyttämään yhdessä, siksi kirjaimellisesti valtameren levyinen oli juopa yhdysvaltalaisen ja brittiläisen alternative- ja indierock -kulttuureiden välissä.

Musiikillisesti Everything’s Electric voisi olla aivan hyvin Oasiksen paluusingle. Eron huomaa, kun sitä kuuntelee vasten Oasiksen 90-luvun puolivälin singlejä. Sointi on nyt lihaksikkaampi, efektoidumpi ja kaikin tavoin tarkempi.

Kappale – ja lähes koko albumi – on kuin Kalifornian auringon alla tilaustyönä valmistettua brittipop-franchisea, jonka erottaa ”aidosta asiasta” ainoastaan laboratorion tarkasti viimeistelty tuotanto.

Knebworthin loppuun myymisessä tuplasti olisi luullut olevan riittävästi ähäkuttia isoveljelle. Nuorempi Gallagher on halunnut kuitenkin testailla myös saman tyyppistä kokeilevaa linjaa, mitä isoveli harjoittaa aina vain rohkeammin High Flyin’ Birds -albumeillaan.

Lopputulokset eivät ole järisyttäviä, mutta eivät totaalisia mahalaskujakaan. Levyn kaksi kiinnostavinta, joskaan ei toteutukseltaan onnistuneinta, kappaletta on piilotettu albumin loppupuolelle.

Kevyesti psykedeelisen Moscow Rules -kappaleen nimi kuulostanee ajankohtaisemmalta nyt kuin sävellys- tai äänityshetkenään, mutta saa yhtäkaikki höristämään korvia. Mielessä käy, että kappaleen tarkemmin määrittelemätön ”yksinäinen mies, joka tuskin on yksinään edes kotonaan”, saattaa kertoa itänaapurimme johtajasta.

I’m Free yhdistelee yllättävän luontevasti 2000-luvun taitteen brittiläistä sotkurockia väliosiensa jamaikalaishenkiseen dub-fiilistelyyn. Molemmat tyylilajit ovat raaka-aineiltaan tuontitavaraa, mutta fuusioituessaan sekasotku on alleviivatun brittiläinen.

Gallagher olisi voinut ankkuroida itsensä vieläkin tanakammin englantilaisen popin nykymaisemaan, jos hän olisi keksinyt räpätä jonkun kappaleen väliosista. Olkaamme kiitollisia siitä, ettei hän ole moista yrittänyt.

Levyn päättävä Oh Sweet Children on niin häpeilemättömästi copy-paseteltua Lennon-sooloilua, että kappaleen kuunteleminen lähes sattuu. Se on kuin kirjoitettu alleviivaamaan esittäjänsä ikonista asemaa englantilaisen rockin pitkässä kaanonissa.

Se, että maestro on halunnut juuri tämän kliseisen lallatuksen levyn viimeiseksi kuulojäljeksi, saa muutamien albumin tarjoamien innostumisten hetkien jälkeen kyseenalaistamaan jälleen kerran sekä Gallagherin suhteellisuuden- että tyylitajun.

Toisaalta jos molemmista olisi täysi varmuus, Liam Gallagher ei olisi enää se sama holtiton kävelevä spektaakkeli, jollaisena me hänet haluamme meitä viihdyttämään.

Kriitikon valinnat: Tribuutti kulttiartistille ja fim noir -musiikkia

Rockabilly / albumi

Hi-Fly Rangers: Go Feathers! Goofin’. ★★★★

Helsinkiläistrio Hi-Fly Rangers on osunut kultasuoneen, tarkemmin sanottuna levynkeräilijä Tapio Väisäseen.

Jo sitä ennen oli mainio idea: tribuutti kaikkien aikojen myyttisimmälle kulttiartistille rockabillyn historiassa, Charlie Feathersille.

Feathers ei saanut elinaikanaan edes hitinpoikasta, mutta hänen epäkaupallinen ja maanis-primitiivinen tyylinsä on innoittanut monia. Muun muassa elokuvaohjaaja Quentin Tarantino on tuonut Feathersin musiikkia esiin elokuviensa ääniraidoilla.

Go Feathers! -tribuuttiaan varten laulaja Vesa Haajan, rumpali Jake Lähdenniemen ja kitaristi Kari Kunnaksen trio sai Väisäsen kokoelmista ennen julkaisemattomia Feathers-nauhoituksia yli puolen vuosisadan takaa. Näistä helsinkiläiset työstivät valmista materiaalia. Wild Side Of Life -kappaleella Feathersin ääni on dubattu bändin soiton sekaan, kun taas We’re Getting Closer To Being Apartilla lead-kitaraa soittaa Feathersin poika Bubba Feathers.

Tulkinnat ovat omaehtoisia, niiden muotokielen nyanssit viimeisen päälle hallittuja ja musiikki nykypopin maisemasta käsin kuunneltuna erittäin eksoottista.

Kansiteksteissä Haaja toteaa, että rockabilly on ”massoille sopimatonta musiikkia”, ”mielentila” tai ”sitten ihan vain kaksi sanaa: Charlie Feathers”.

Surf / albumi

Mary Ann Hawkins: Mary Ann Hawkins. Svart. ★★★★

Vanhojen partojen pöydissä on aika ajoin poristu siitä, kuinka instrumentaalisen surf rockin rikas soinnillinen tekstuuri voisi toimia näppäränä inspiraatiokaivona uudelle kitaravetoiselle indierockille. Ensimmäisen tunnetun nais-surffarin mukaan nimetyllä loiskemusiikkinelikolla olisi esikoisalbuminsa perusteella kaikki ainekset toimia välittäjänä. Surf rock on jännittävä alakulttuuri: suurelle yleisölle liki tyystin tuntematon, mutta silti maailmanlaajuisesti aktiivinen. Suomessakin on sitten alan pioneeriyhtyeen Laika & The Cosmonautsin päivien havahduttu asian äärelle. Alunperin Lahdesta kotoisin olevan Mary Ann Hawkinsin lisäksi ainakin Törmäilyautot luovat vinhasti kipinöivää ääntä samoista eineksistä.

Musiikkivideoillaan riemastuttaneen Mary Ann Hawkinsin soitossa ja sovituksissa kuuluu aina Dick Daleen ja Al Caseyyn asti venyvä perinne, mutta se on päivitetty itsevarmasti ja hyväntuulisesti nykyhetkeen.

Pop / ep

Anna Inginmaa: Film Noir. Stupido. ★★★

Film Noir -levy on uuden suomalaisen musiikin joukossa piristävän erilainen idea. Rikoselokuva-genrenä alunperin tunnetuksi tullut film noir on sittemmin laajentunut käsittämään laajemminkin kohtalokasta tunnelmaa popkulttuurissa. Hengenheimolaisensa Maritta Kuulan kanssa kirjoittamallaan ep-levyllä jazz-solisti Anna Inginmaa lähestyy film noiria juuri sen sen klassisessa, elokuvallisessa merkityksessä. Kappaleiden vanhahtavat jazz-sovitukset ovat tyylipuhtaita ja selkeälinjaisia. Inginmaa osoittaa olevansa upea tulkitsija. Kaikki on hyvin, jopa niin hyvin, että sovitusten ennalta-arvattavuus ja turvallisuus hieman harmittavat. Konsepti on niin raikas, että sitä olisi huoletta voinut venyttää kokonaiseksi temaattiseksi albumiksi. Pitempi mitta olisi antanut myös enemmän tilaa seikkailla musiikillisesti.