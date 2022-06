Arkkitehti Helena Sandman on ollut mukana käynnistämässä useita kestävän kehityksen hankkeita Afrikkaan. Yhteys maanosaan syntyi jo opiskeluaikoina 1990-luvulla.

Suunnittelutoimisto Leapfrog Projects on työyhteenliittymä, jollaisten syntymistä varmaan toivottiin, kun perustettiin Aalto-yliopisto ja pantiin arkkitehdit, insinöörit, muotoilijat ja kauppatieteilijät yhteen. Toimiston osakkaina ovat arkkitehti Helena Sandmanin lisäksi taloustieteilijä Sara Lindeman, yrittäjä Thomas Holm ja muotoilija Sara Gottschalk.

Kestävän kehityksen hankkeissa Leapfrog Projects on mukana tällä hetkellä Afrikassa. Tansaniassa on meneillään projekti, jossa pyritään vähentämään metsän katoamista luomalla paikallinen, kestävästi toimiva huonekaluteollisuus. Koronapandemia on viivästyttänyt asuinalueen ja saastuneen järven pelastamistehtävää Tunisissa.

Helena Sandman alkoi suuntautua Afrikkaan jo opiskeluaikoinaan 1990-luvulla. Opiskelijaekskursiolla Senegalissa syntyivät kontaktit, jotka johtivat Arkkitehtitoimisto Hollmén-Reuter-Sandmanin perustamiseen ja Naisten talon suunnittelemiseen Rufisque-nimiselle paikkakunnalle 50 kilometrin päähän Dakarista. Talo valmistui vuonna 2001, ja sitä on laajasti esitelty sekä kotimaan että ulkomaiden lehdistössä.

Olennainen idea Saija Hollménin, Jenni Reuterin ja Helena Sandmanin – kuten myös Leapfrog Projectsin – työssä on, että toteutus tehdään yhteistyössä paikallisten kanssa ja että materiaalitkin ovat paikallisia, läheltä saatavia.

Jenni Reuterin Helena Sandman on tuntenut jo kouluajoista saakka, Saija Hollméniin hän tutustui opiskeluaikoina. Kolmikko sai myöhemmin kutsun Alessandro Aravenalta esittämään hankkeitaan Venetsian biennaalissa vuonna 2016.

Sandmanin toiminta Hollmén-Reuter-Sandmanin ja heidän perustamansa kansalaisjärjestö Ukumbin parissa jatkuu Leapfrog Projectsin ohella. Viimeksi kolmikolta valmistui Tansaniaan tyttöjen asuntola, jolle äsken myönnettiin Architecture of Necessity -palkinto. Ensi vuonna kolmikko edustaa Suomea Espanjassa arkkitehtuuri- ja muotoilufestivaali Concentricossa.

Leapfrog Projects pyrkii toteuttamaan Helena Sandmanin viime vuonna valmistuneen väitöskirjan ajatusta empatiasta suunnittelutyössä. Ne ihmiset, joiden käyttöön rakennus tulee, on saatava mukaan hankkeisiin alusta pitäen.

Suunnittelijat voivat eläytyä heidän tarpeisiinsa monessa eri vaiheessa suunnitteluprosessia. Se voi tapahtua mielikuvituksen avulla, kuvittelemalla itsensä tulevaksi käyttäjäksi ja yhteistyössä käyttäjien kanssa. Se on syvällisempää osallistamista kuin asukkaiden informointi muutamissa asukaskokouksissa.

”Tutkin erilaisia menetelmiä osallistaa ihmisiä sekä teoreettisesti sitä, miten empatia-käsitettä käytetään arkkitehtuurissa ja muotoilussa suunnittelun eri vaiheissa”, Sandman kertoo.

”Kodin ja julkisen rajat ja eriasteiset vaiheet ovat tärkeitä koko elämän kannalta. Jos suunnittelisi taloa miettimättä, miten ihmiset tilat kokevat, yhteys yhteisöön häviäisi. Arkkitehtuurilla voi vaikuttaa ihmisten elämään ja kokemusmaailmaan paljon”, Sandman arvioi ja lisää, että Suomessakin olisi arvokasta osallistaa asukkaita enemmän ja arvostaa rikkautta, jota monikulttuurisuus tuo mukanaan.

Tansaniassa ihmiset istuskelevat talojensa ulkopuolella ja kohtaavat aukioilla töiden jälkeen. Kohtaamismahdollisuuksia on syytä kehittää myös täällä. Tarvitaan vähän kekseliäisyyttä ja ennakkoluulottomuutta uusien keinojen löytämiseen.

Eri kulttuurit ovat kiinnostaneet Helena Sandmania aina.

Eri kulttuurit ovat kiinnostaneet Sandmania aina. Vielä hänen nuoruudessaan matkustelu ei ollut kovin yleistä tai ainakaan hänen keraamikko-yksinhuoltajaäitinsä ei pystynyt kustantamaan sitä. Sandman ajatteli, että haluaa ammatin, jossa saa matkustaa. Hän pääsi arkkitehtiosastolle ensimmäisellä yrittämällä.

”Käytin opiskeluaikana kaikki matkustusmahdollisuudet: lähdin vaihtoon Pariisiin, opiskelin afrikkalaista tanssia, olin kuukauden Guineassa ja matkustin kurssin mukana Senegaliin”, hän muistelee. Nykyään matkustelun hyöty on tosin aina suhteutettava lentämisen haittoihin.

Sandman on vakuuttunut siitä, että mitä paremmin voidaan ottaa huomioon erilaiset lähestymistavat, sitä paremmat edellytykset on ratkaista kestävyyshaasteet. Monialaisuus kiinnostaa häntä. Leapfrogissa pohditaan myös, miten teknologia voi edesauttaa ihmisten ja eri ihmisryhmien yhdistämistä suunnittelussa.

Sandman opetti Aalto-yliopistossa vuosina 2008–2019. Lisäksi hän oli vuoden arkkitehtuurin professorina Hongkongissa ja toisen vuoden vierailevana professorin jatkokoulutuskurssilla arkkitehtuuriyliopistossa Itävallan Linzissä.