Myös muusikkona tunnettu Johnny Depp ilmestyi kitaristi Jeff Beckin keikalle Englannin Sheffieldissä.

Näyttelijä Johnny Depp teki sunnuntaina yllätysvierailun legendaarisen kitaristin Jeff Beckin keikalla Englannin Sheffieldissä.

Myös muusikkona tunnettu Depp esitti Beckin kanssa cover-versioita monista tunnetuista rock-kappaleista, kuten Jimi Hendrixin Little Wingistä.

Monissa 1960-luvun rockin keskeisimmissä bändeissä, kuten The Yardbirdsissä, soittanut Beck on tehnyt yhteistyötä Deppin kanssa aiemminkin. He julkaisivat vuonna 2020 version John Lennonin kappaleesta Isolation ja lupailivat jo silloin jatkoa yhteistyölleen.

Depp on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa ex-vaimoaan, näyttelijä Amber Heardia vastaan pitkään jatkuneen oikeustaistonsa vuoksi. Pahoinpitelysyytteitä käsittelevä oikeusjuttu on herättänyt todella paljon keskustelua.

Oikeudenkäynnissä kuultiin loppupuheenvuorot perjantaina 27. toukokuuta. Valamiehistö jatkaa päätöksen pohdintaa tiistaina 31. toukokuuta. Yhdysvalloissa oli maanantaina kansallinen Memorial Day -vapaapäivä.