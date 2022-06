Kaisa Happonen kirjoittaa lapsille luonnon monimuotoisuuden katoamisesta, koska se on tärkeää: ”Haluan, että tarinani elävät tässä ajassa”

Kirjailija Kaisa Happosen mukaan lastenkirjallisuus niputetaan julkisuudessa liian usein yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi. Hän toivoisi, että mediassa keskusteltaisiin enemmän ja analyyttisemmin lastenkirjallisuudesta.

Lapsuuden satuhetket tekivät suuren vaikutuksen pieneen Kaisaan. Äiti luki Astrid Lindgrenin Saariston lapsia ja Camilla Mickwitzin Mimosa-kirjoja.

Isä puolestaan keksi tarinoita omasta päästään. Niissä oli sankaruutta ja seikkailua.

Vahvasti mieleen jäivät myös mummon miellyttävät iltarunoilut. Kirjailija Kaisa Happonen sanoo olevansa kiitollinen, että sai lapsena monesta suunnasta ”sanallista rikastusta” .

”Kun ajattelee omaa mielikuvitusta, niin varmaan sellaiset keskeiset ratakset on silloin synnytetty, kun minulle on luettu paljon pienenä.”

Nyt neljäkymmentä vuotta täyttävä Happonen laittaa hyvän kiertämään: tarjoaa miellyttäviä lukuhetkiä tuhansille lapsille. Hän on julkaissut yksitoista lasten- ja nuortenkirjaa ja pian tulee kaksi seuraavaa: Mur-karhusta kertovan kirjasarjan uusin ja lapsen syntymää runomitassa käsittelevä Suuri matka.

Happosen paraatilaji on kuvakirja. Se on yhteistyötä kirjoittajan ja kuvittajan välillä. Esimerkiksi Mur-kirjasarjan hän on tehnyt Anne Vaskon kanssa.

Kuvakirjan lukuhetki tuo yhteen kaksi sukupolvea ja Happosen mukaan sen pitää antaa jotain molemmille: lukevalle aikuiselle sekä kuuntelevalle ja katsovalle lapselle.

Kyse on aina jaetusta kokemuksesta, ja hyvän tarinan pitää olla hyvä kohderyhmästä riippumatta. Se ei kuitenkaan ole ongelma, jos lapselle ja aikuiselle jäävät mieleen eri asiat.

”Yritän saada kirjaan sellaisia tasoja, jotka resonoivat aikuiselle ja joita lapsen ei edes tarvitse vielä täysin ymmärtää.”

Lastenkirjallisuus niputetaan julkisuudessa liian usein yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi, vaikka sen sisällä on paljon erilaista tekemistä, Happonen korostaa. Hän toivoisi, että mediassa keskusteltaisiin enemmän ja analyyttisemmin lastenkirjallisuudesta.

”Jokainen teos ansaitsee itsenäisen tarkastelun. Lastenkirjojen kritiikit ovat äärimmäisen harvinainen tapahtuma.”

Kirjoittaminen alkoi viehättää Happosta alle kouluikäisenä. Hän muistaa ostosreissun kotikaupungissaan Joensuussa.

”Näin paperikaupassa aivan mielettömän ihanan ja kauniin päiväkirjan, jossa oli lukko. Minua harmitti, etten osannut vielä kirjoittaa. Siinä varmaan jompikumpi vanhemmista sanoi, että sitten kun osaat kirjoittaa, voit saada tuollaisen.”

Kun kirjoittaminen alkoi edes kutakuinkin sujua, lukollinen päiväkirja hankittiin. Se oli paikka omille ajatuksille, ja lukko piti ne salaisuutena.

”Siihen liittyi ajatus, että minä jotenkin jatkun tässä kirjassa jollain tavalla. Tähän voi kirjoittaa jotain, joka säilyy vain minulle.”

Ensimmäisen kirjan Happonen kirjoitti yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin, kun hänen ensimmäinen lapsensa oli syntynyt. Se kirja ei ollut enää salaisuus, sen julkaisi Tammi.

Happonen tunnetaan myös Ylen lastenohjelmista – varsinkin Pikku Kakkosesta, jossa hän oli ruutukasvona muutaman vuoden ajan.

”Olen saanut arvokasta oppia siellä Yleisradiossa, erityisesti kirjoittamisen rutiinista ja monipuolisesta tarinoiden käsittelystä eri alustoilla. Ne ovat olleet tärkeitä vuosia”, Happonen sanoo.

Ei hän ole vieläkään Yleä täysin jättänyt. Hän tekee parhaillaan sinne lapsille suunnattua audiosarjaa Murun ja Paukun reppuretket.

”Se on eräänlainen oodi lähiluonnolle ja kaupunkimetsille.”

Tämä aihepiiri on Happoselle tärkeä. Luonnosta puhuu myös esimerkiksi Mur ja metsän ilta -kirja. Happonen kuvaa, että kirja käsittelee ympäristösurua – haikeutta luonnon monimuotoisuuden katoamisesta.

”En halua herättää pelkoa lapsessa, koska aikuisten tehtävä on turvata lapsuutta. Mutta minä kuitenkin haluan, että tarinani elävät tässä ajassa ja heijastelevat niitä ympäristötunteita, joita varmasti monet meistä koemme.”

Eikö lastenkirjailijalla ole oiva tilaisuus hivuttaa kirjojensa kautta ympäristönäkemyksiään lasten ajatteluun?

”Luontokato on tosiasia ja me eletään tässä maailmassa, jossa uhanalaisten lajien määrä on kasvussa. Luontotietoisuuden herättäminen ja ympäristötunteiden reflektointi ovat puhtaasti hyviä asioita. Kaikki kirjallisuus välittää arvoja. Fiktiivisilläkin tarinoilla voidaan tehdä todellisuutta näkyväksi.”

Haastattelun aikana Happonen nostaa useaan kertaan esille savolaisen isoäitinsä, joka kuoli keväällä.

”Vaikka hyvin nuorena oman äitinsä menettänyt mummo ei ollut käynyt kouluja pitkälle, hänellä oli valtava rytmillinen ja sanallinen puro, josta hän ammensi. Hänellä oli sanojen lohduttava voima”, Happonen sanoo.

”Olen herännyt ajattelemaan, että paljon olen häneltä saanut sitä rytmin ja sanojen perintöä.”

Mummonsa takia Kaisa Happonen ei myöskään erityisesti murehdi vanhenemista. Sitten kun seuraavat neljäkymmentä vuotta tulee täyteen, hänen tavoitteensa on selvä: hän haluaa olla niin kuin viisas isoäitinsä.