Suomen Bachelor voisi olla täydellinen sekoitus kevyttä ja vakavaa deittailuohjelmaa mutta sitä se ei ole, kirjoittaa Piritta Räsänen.

Alkukeväästä monet rakkausrealityn fanit hihkuivat innostuksesta: Bachelor on palannut!

Edellisen kerran tosi-tv-sarja nähtiin Suomessa vuonna 2019, kun se kuului vielä Nelosen ohjelmistoon. Nyt uutta Bachelor 2022 -ohjelmaa esitetään MTV:llä.

Ensin uusi kausi vaikutti lupaavalta. Unelmien poikamies Timo Harvey seisoi luksushuvilan pihalla ja otti vastaan autosta nousevia naisia. Ilmassa oli jännitystä ja ensikohtaamiset hellyttävän kiusallisia.

Vuonna 2002 Yhdysvalloissa alkunsa saanut Bachelor on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista rakkaurealityista. Suomessa se voisi olla täydellinen sekoitus kevyttä ja vakavaa deittailuohjelmaa – keskipiste janalle, jonka toisessa päässä on Ex on the Beach Suomi ja toisessa Ensitreffit alttarilla.

Valitettavasti Bachelor 2022 kuitenkin lässähti jo alkumetreillä, eikä siitä voi syyttää kuin tuotantoa.

Kun osallistujat pääsevät puhumaan Harveyn kanssa, paljastuu nopeasti, että jaksoista on leikattu pois kaikki luonnollinen jutustelu. Jäljelle on jätetty vain tönkköjä keskusteluita harrastuksista sekä ympäripyöreitä kuvailuja kenenkin unelmien kumppanista.

Kauden keskivaiheilla mukaan hyppää toinen poikamies, Forssasta kotoisin oleva Tuomas Lahti. Oliko kaudesta tulossa liian tylsä yhdellä sinkkumiehellä, pohdin kotisohvalla.

Edessä on lisää kankeaa tutustumista, jossa kukaan ei tunnu unohtavan kameroita hetkeksikään. Lisäksi osa naisista lojuu kartanolla teljetyn oloisina, koska sinkkumiehet vievät treffeille vain joitain naisista.

Yhdysvaltojen Bachelorissa kiusallisuus saadaan rikottua ryhmätreffeillä: kauden alkupuolella jokaisessa jaksossa nähdään yksilötreffit ja kahdet ryhmätreffit. Kaikki pääsevät ulos majatalosta ja saavat mahdollisuuden tutustua poikamieheen.

Uuden kauden harmillisin käänne kuultiin kuitenkin vasta jaksojen ilmestymisen jälkeen: toimittaja Katri Utulan Realityrakkautta-podcastissa molemmat sinkkumiehet kertovat, että joutuivat esittämään sarjassa roolia, joka ei tuntunut heistä oikealta.

”Piti sopia tiettyyn muottiin. Sitä painostettiin ehkä tietyllä tavalla. Piti toimia tietyllä tavalla. Minä olen loppujen lopuksi lappilainen juntti”, Harvey sanoo.

Bachelorin seuraavalle kaudelle etsitään nyt osallistujia. Myös sarjan tuotanto voisi etsiä itseään. Suomalaisen formaatin ei tarvitse olla suora kopio yhdysvaltalaisesta isosisaruksestaan.

Siksi latteat cocktail-tilaisuudet ja pönötys voisivat jäädä jatkossa vähemmälle.

Realityrakkautta-podcast on kuunneltavissa Suplassa. Helsingin Sanomat ja Supla kuuluvat Sanoma-konserniin.