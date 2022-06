Main ContentPlaceholder

Kulttuuri

Kuvanveistäjä Sakari Peltola työsti vuosia pähkähullua ideaansa, kivestä tehtyä sarjakuvaa – Nyt 15 tuhatta kiloa painava teos on viimein valmis

Kuvanveistäjä Sakari Peltola teki Suomen painavimman sarjakuvan. Se on 160 kohtauksesta koostuva kolmiulotteinen teos, jossa on yli tuhat kivistä osaa. Teos on esillä Loimaalla avautuvassa näyttelyssä.

Sakari Peltola istuu keskellä teostaan, graniitista veistettyä kolmiulotteista sarjakuvaa nimeltä The Story of Zon. Teossarja on esillä Loimaan kaupungintalolla koko kesän ajan.

Kuvanveistäjä Sakari Peltola täyttää tiistaina 50 vuotta. Samana päivänä hänen kotipaikkakunnallaan Loimaalla aukeaa näyttely vuosikausia kestäneestä työstä, graniitista veistetystä sarjakuvasta The Story of Zon. Se lienee Suomen painavin sarjakuva kaikilla mittapuilla. The Story of Zon painaa 15 tonnia. Esimerkiksi suositun Fingerporin painokset ovat enimmilläänkin jääneet alle viiden tonnin. Yksikään yksittäinen sarjakuva tuskin pääsee lähellekään Peltolan teoksen painoa. 160 sarjakuvaruudussa – tai kohtauksessa, kuten Peltola sanoo – on yli tuhat kivistä osaa. ”Puolisokin kysyi, miten voin muistaa, mihin mikäkin pala kuuluu. Kukaan muu ei voisikaan muistaa”, Peltola toteaa. Niitä osia hän teki vuodesta 2017 alkaen. Valmista tuli viime vuonna, eli hommaan meni neljä vuotta. ”Kivi on kallis, painava, vaikea ja elitistinen materiaali. Se mielletään myös vakavaksi ja pysyväksi.” Sakari Peltolan teossarja on ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan nähtävillä Loimaalla. Teoksen 160 sarjakuvaruudussa – tai kohtauksessa, kuten Peltola itse sanoo – on yli tuhat kivistä osaa. Niistä syistä graniittinen sarjakuva onkin pähkähullu ajatus. Mutta Peltolan työssä materiaalin ja sisällön välillä on ristiriita, joka tekee siitä nerokkaan. Peltola kuvaa sarjakuvassaan arkisia tilanteita kepeän humoristisesti välineellä, joka tuo mieleen pikemmin Mooseksen käskyjen kivitaulut kuin hauskan tarinan. ”Suomalainen kuvanveisto on yleensä lohkaremaisia möhkäleitä. Maailmalla tehdään vaikka mitä huikeita juttuja. Olen halunnut irti jäykästä perinteestä.” ”Mutta sarjakuvan taustalla on kyllä vakavia teemoja. Se kertoo Zon-hahmon elämästä alkaen syntymästä aina vaihtoehtoisiin loppuihin, hänen elämästään ja pyrkimyksistään löytää paikkansa yhteiskunnassa.” Peltolan lähettämissä kuvissa Zon esiintyy muun muassa punkbändissä, asepalveluksessa ja kuvataiteilijana. Tarina ei niistä ihan aukene, mutta näyttelyyn tuleekin lisäksi tekstejä. ”Tarkoitus oli käsitellä ajankohtaisiakin asioita. Siinä kiven ongelma on, että kun veistoksen saa valmiiksi, ajatus sen takana on jo vanha. Viime aikoina korona ja sota ovat saaneet miettimään, millaiseksi maailma on mennyt. Toisaalta moni uusi asia löytyi jo tehdyistä jossain muodossa.” Sakari Peltolan graniittinen sarjakuva kertoo Zon-hahmon elämästä alkaen syntymästä aina vaihtoehtoisiin loppuihin, hänen elämästään ja pyrkimyksistään löytää paikkansa yhteiskunnassa. Kuvassa yksityiskohta teoksesta. Aika ja uutiset aiheuttivat ainakin yhden muutoksen. Kun Venäjän joukot ottivat Ukrainassa käyttöön Z-tunnuksen, Peltola joutui hiomaan muutamasta veistoksesta pois Zonin nimikirjaimen, jotta ei olisi syntynyt vääriä mielleyhtymiä. Zonin veistokset eivät ole kovin suuria, vaikka painavat noin sata kiloa. Loimaan kaupungintalossa niitä pitää kumartua katsomaan lattialta. Peltolalla ei ollut varaa 160 jalustaan. Peltola on kaivertanut kiveen jopa äänitehosteita. Zonin kalansaaliin sekaan on noussut autonrengas. Taiteilija ihmettelee jälkeenpäin itsekin, kuinka sai näperrettyä sen ontoksi. Näyttelyssä nuolet ja tekstiplanssit ohjaavat yleisöä lukemaan sarjakuvan oikeassa järjestyksessä, rivi riviltä. Peltola arvelee, että ainakin avajaisissa ihmisten kulkemisesta teoksessa edestakaisin syntyy oma performanssinsa. ”Olisi kiva saada Zon myös johonkin museoon. Gallerioille se voi olla liian iso ja kallis. Oma ongelmansa on, että kokonaisuus hajoaisi, jos välistä myisi veistoksia. Suunnittelen Zonista myös kirjaa. Sekin olisi kallis, mutta sentään useimmille mahdollinen hankkia.” Sakari Peltola kiinnostui kivenveistosta opiskellessaan Kankaanpään taidekoulussa, kun juuri kukaan muu ei käyttänyt tarjolla ollutta veistovälineistöä. Sitä ennen hän piirsi ja maalasi. Kirjaa varten Peltola on valokuvannut teoksensa. Valojen ja sommitelmien kanssa ährääminen oli sekin kuukausien urakka. Peltola haluaisi saada kirjan julki ennen näyttelyn päättymistä elokuussa, mutta arvelee, ettei sille löydy kustantamoa ja kaavailee omakustannetta. ”Välillä huomasin olevani kuvissa, kun heijastuin kiiltävästä kivestä. Matkan varrella kehityin ja alkupään kuvat piti ottaa uusiksi. Olen miettinyt, miten sijoittelen kuvat kirjaan. Yksi per sivu muistuttaisi taidekirjaa, mutta useita sivulla olisi sarjakuvamaisempi.” Peltola ei keksi suoranaisia esikuvia Zonille. Lapsena hän sanoo lukeneensa Aku Ankat ja Asterixit kuten muutkin, mutta nykysarjakuvaa hän ei ole juuri seurannut. Eipä kivisiä sarjakuvia juuri olekaan tehty. Zon saattaa olla ainutlaatuinen maailmassa. Yksityiskohta Sakari Peltolan teoksesta. Taidemaailman ja sarjakuvakerronnan risteytymänä Zon tuo mieleen lähinnä flaamilaisen Frans Masereelin, joka julkaisi puupiirroksilla tehtyjä yhteiskunnallisia kuvakertomuksia varsinkin maailmansotien välissä. ”Ovathan temppelit ja palatsit täynnä kivisiä sarjakuvia, reliefejä ja muita sellaisia, joilla on kerrottu tarinoita. Minulla sarjallinen ajattelu on ollut aina mukana”, Peltola huomauttaa. Myös Peltolan aiemmissa julkisissa veistoksissa näkyy raskaan materiaalin yhdistäminen kepeyteen ja huumoriin, vaikka ne ovat usein abstrakteja tai viitteellisiä. ”Zon on irtiotto entisestä. Halusin tehdä jotain pientä ja kevyttä.” Ensimmäisen kerran kuusi Zonin veistosta oli esillä Turussa vuonna 2019 Aboa Vetus -museon ryhmänäyttelyssä. Siellä ne saivat hyvää palautetta ja yleisö innostui jakamaan niistä paljon kuvia sosiaalisessa mediassa. Sakari Peltola aloitti veistosprojektinsa vuonna 2017. Kuvassa yksityiskohta teoksesta. Peltola kiinnostui kivenveistosta opiskellessaan Kankaanpään taidekoulussa, kun juuri kukaan muu ei käyttänyt tarjolla ollutta veistovälineistöä. Sitä ennen hän piirsi ja maalasi. Nyt kiven kanssa työskenteleminen tuntuu Peltolan kropassa, selässä varsinkin. Siksi hän on pohtinut tulevaisuutta. ”Zonin sivuhenkilöistä saisi jatko-osia, mutta siihen en lähde ainakaan ihan heti. Voisin vaihtaa johonkin kevyempään. Nyt kun on valot ja kamerat, voisin ehkä tehdä lastenkirjan muovailuvahahahmoilla. Tai eihän mikään estä palaamasta maalaamiseen.” Sarjakuvateos on esillä Loimaalla 28. elokuuta saakka. Kuka? Sakari Peltola Syntynyt Littoisissa 1972.

Valmistunut Kankaanpää taidekoulusta 1998.

Julkisia veistoksia muun muassa Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja Linnanmäen huvipuistossa. Suurin osa ulkomailla kuten Kiinassa, Australiassa ja Etelä-Koreassa.

Vieraillut kansainvälisissä veistossymposiumeissa Euroopassa, Aasiassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa.

Veistänyt The Story of Zon -sarjakuvaa 2017–2021. Näyttely esillä Loimaan kaupungintalossa 28.8. saakka.

Asunut ja työskennellyt Loimaalla vuodesta 2000.

Täyttää 50 vuotta tiistaina 7.6.