Lontoo

Lapset, ottakaa vanhempanne mukaan, kun menette katsomaan uusinta Jurassic-elokuvaa.

Siitä on nimittäin jo 29 vuotta, kun Steven Spielbergin ohjaama Jurassic Park -elokuva sai ensi-iltansa.

Äkkiä koko maailma oli dinosaurus- eli hirmulisko­innostuksen vallassa. Paleontologista tuli joka tytön ja pojan toiveammatti. Nyt heillä on omia lapsia.

Jurassic-saagan alkaessa vuonna 1993 elokuvaohjaaja Colin Trevorrow oli vielä teini ja töissä videovuokraamossa. Hän ahmi leffoja, analysoi niiden muotoa ja halusi itsekin elokuvantekijäksi.

”Sitten menin katsomaan Jurassicin. Kyynisyyteni hävisi. Sain opetuksen elokuvan voimasta”, ohjaaja-käsikirjoittaja Trevorrow kertoi HS:n ja kansainvälisen toimittajaryhmän haastattelussa Lontoossa.

Trevorrowista tuli hirmuliskoelokuvien tekijä.

Keskiviikkona ensi-iltansa Suomessa saava Jurassic World: Dominion on jo sarjan kuudes – ja ainakin toistaiseksi viimeinen – osa. Trevorrowille se on kolmas työmatka Jurassic-maailmaan.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Colin Trevorrow, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum ja DeWanda Wise elokuvan ensi-illassa Saksassa toukokuun lopussa.

Maailma on muuttunut paljon sitten 1990-luvun. Tulevaisuudenuskon aika on ohi. Mieliä piinaavat ilmastonmuutos, luontokato, koronapandemia ja sodat.

”Meillä ei ole enää mukavaa turvallisuudentunnetta.”

Epävarmuus kytee myös Jurassic World: Dominion -elokuvan pinnan alla. Jos ei joudu hirmuliskon kitaan, niin ainakin geenimuunneltu hyönteisparvi syö sadot.

Elokuvan pohjavireeseen vaikutti myös koronapandemia.

Näyttelijät, ohjaaja ja muut tekijät viettivät lähes viisi kuukautta eristyksissä loistohotellissa Englannin maaseudulla. Osalla oli mukanaan perhettäkin.

Hyvääkin koronakaranteenissa oli.

Pelattiin frisbeetä. Ruoat saatiin hotellin keittiöstä, joka oli kuulemma kuin Hohto-elokuvasta. Jeff Goldblum soitti pianoa, ja Laura Dern ja Sam Neill lauloivat. Pyhäinpäiväksi koverrettiin yhdessä kurpitsoja. Lopuksi Bryce Dallas Howard ryhtyi kaikkien parturiksi.

”Elokuvantekeminen on keskinäistä viestintää, joten työtä helpotti se, että opimme tuntemaan paremmin.”

Monet näyttelijät kirjoittivat jopa omat vuorosanansa sen pohjalta mitä Trevorrow ja kanssakäsikirjoittaja Emily Carmichael luonnostelivat.

Uusi Jurassic-elokuva yhdistää ikäpolvia myös valkokankaalla.

Vanha tutut eli tutkijat Ellie Sattler (Dern) ja Alan Grant (Neill) tekevät paluun, kuten myös Goldblumin näyttelemä Ian Malcolm.

”Villit hevosetkaan eivät olisi saaneet minua jäämään pois [uusimmasta elokuvasta]”, Goldblum kertoi Lontoossa.

Moni on jo ehtinyt verrata Jurassic World: Dominion -elokuvaa Indiana Jones tai James Bond -elokuviin. Takaa-ajokohtaukset ovat yhtä huimia, vaikka perässä rynnii hirmulisko.

Erilaista on myös se, että uusimmassa Jurassicissa vauhdikkaimpia toimintakohtauksia vetävät kovan toiminnan naiset: Howard, Dern ja DeWanda Wise.

Wisen roolihahmo entisenä sotilaslentäjänä Kayla Wattsina on herättänyt huomiota. Elokuva-alan Variety-lehti näkee elokuvan vahvoissa naishahmoissa merkkejä Jurassic-maailman feministisestä evoluutiosta.

Onko uutuus feministinen elokuva? Wisen mukaan asia ei ole ihan yksinkertainen.

”Olisi naiivia – etenkin näin mustana naisena – olla tunnistamatta sitä voimaa, mikä esikuvilla on. Antoihan esimerkiksi Ellie Sattlerin hahmo naispaleobotanistin mallin – – vastaavasti minulle olisi suuri kunnia, jos seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana näkisimme lisää naislentäjiä.”

Toisaalta taas voi turhauttaa, että vahvoja naisrooleja pidetään feministisenä. Niidenhän pitäisi olla täysin normaali asia.

Jurassic World: Dominion -elokuvassa tärkeimmät roolit menevät kutakuinkin tasan miesten ja naisten kesken.

”Nyt kaikki sanovat, että tämä on feministinen ja naisvaltainen toimintaelokuva – mutta tässähän näytetään vain sitä kuinka asiat ovat tasa-arvoisesti”, nuorta Maisie Lockwoodia näyttelevä Isabella Sermon kertoi Lontoossa.

Howardin mukaan naisten perinteinen elokuvarooli on ollut pönkittää miehiä. Naisen tehtävä on ollut kysyä mieheltä, että minne mennään ja mitä seuraavaksi.

Howard ja Owen Gradya näyttelevä Chris Pratt ovat kuulemma kääntäneet perinteisiä rooleja päinvastaisiksi: mies kysyy ja nainen neuvoo.

”Se voimisti Clairen rooliani.”

Pyroraptor uhkaa Kayla Wattsia (DeWanda Wise) ja Owen Gradya (Chris Pratt) uutuuselokuvassa Jurassic World: Dominion.

Mutta entä itse hirmuliskot?

Elokuvaa varten luotiin peräti 27 hirmuliskohahmoa. Niistä kymmentä ei ole nähty aiemmissa osissa. Asiantuntijana toimi Edinburghin yliopiston professori Stephen Brusatte, joka valvoi, että kaikki meni tieteellisesti mahdollisimman oikein.

Erityisen pelottava on huippusaalistaja giganotosaurus. Se on tyrannosaurus rexiäkin isompi peto, joka painoi yli 13 600 kilogrammaa ja on kolmisentoista metriä korkea.

Osa hirmuliskoista tehtiin digitaalisesti, mutta osasta rakennettiin niin sanotulla animatroniikalla eräänlainen korkealaatuinen ”nukke”.

”Jos haluaa saman tunnelman kuin Jurassic Parkissa, pitää hirmuliskojen liikkua. Se antaa myös näyttelijöille mahdollisuuden olla [liskojen kanssa] uskottavan oloisesti”, ohjaaja Trevorrow sanoi.

Laura Dernin näyttelemä Ellie Sattler liikuttaa elokuvassaan sormeaan, ja hirmulisko seuraa katseellaan. Ohjaaja Colin Trevorrowin mukaan improvisoidun kohtauksen mahdollisti se, että hirmuliskosta oli tehty korkeatasoinen ”nukke”.

Elokuvassa nähdään esimerkiksi pelottava kaksiharjalisko ”oikeasti liikkumassa” – kiitos reilun kymmenen henkilön, jotka sitä liikuttivat.

Liskojen sylki tehtiin tekolimasta, kakusta, väriaineesta, vedestä ja pirtelöiden sakeutusaineesta. Silikonista saatiin liskojen ihoon kimmoisuutta ja kiiltoa. Silikoni toimi myös höyhenien ja karvojen kiinnitysaineena.

Animatroniikkaan perehtyneen John Nolanin työryhmä rakensi myös yli 70 senttisiä ”oikeita” heinäsirkkoja.

Ennen kuin uusin Jurassic-elokuva on ehtinyt edes elokuvateattereihin, kuumin kysymys on tietysti se, että tuleeko näitä vielä lisää.

Luonteva päätöshetki olisi nyt. Koossa on jo kaksi Jurassic-trilogiaa, irtolangat on päätelty ja kirjailija Michael Crichtonin luomilla hahmoilla on tahkottu viitisen miljardia dollaria.

Trevorrow jättää silti oven raolleen:

”Hiekkalaatikoilla voi olla nyt tulevia nuoria filmintekijöitä leikkimässä – – jos heillä on visio siitä mitä tulee seuraavaksi, en sanoisi, että ei käy. Kuuntelisin.”