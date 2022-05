Naisen tuoksu oli ensimmäisiä valtavirtaelokuvia, jossa sokea kuvattiin vakavasti otettavana, vahvana ja itsenäisenä hahmona.

Sokeudestaan katkeroitunut ex-upseeri löytää jälleen mielekkyyden elämäänsä. Tässä kiteytettynä amerikkalaisen Martin Brestin ohjaaman Naisen tuoksun (1992) tarina. Elokuva perustui Giovanni Arpinon romaaniin, josta italialainen Dino Risi teki oman filmatisointinsa jo vuonna 1974.

Sovituksia on mielenkiintoista verrata toisiinsa. Amerikkalainen versio on voimakasta draamaa, jossa on myös ripaus tragedian arvokkuutta. Italialainen tulkinta on vahvasti humoristinen, ja edustaa tyypillistä commedia all’italianaa.

Risin ohjaus noudatteleekin hyvin perinteistä tapaa, jolla sokeita on kuvattu elokuvissa. Tavallisestihan heidät on nähty koomisessa valossa (Syyttömät silminnäkijät, Silmitön raivo, Mr. Magoo) tai sitten uhreina (Yksin pimeässä, Sokea kauhu).

Jos sokea löytää onnen, niin se tapahtuu yleensä vasta, kun hän on saanut näkönsä takaisin (Kaupungin valot, Antreas ja syntinen Jolanda).

Naisen tuoksu oli ensimmäisiä suuria valtavirtaelokuvia, jossa näkövammainen kuvattiin vakavasti otettavana, vahvana ja itsenäisenä hahmona.

Eikä nykyisin ole mitenkään epätavanomaista, että sokea esiintyy joko eeppisen toimintapätkän (Book of Eli) tai supersankarielokuvan (Daredevil) tähtenä.

