Soolotanssija Brooklyn Mack on murtanut monia raja-aitoja baletissa, mutta aluksi hänen piti murtaa omat ennakkoluulonsa. Voittoni ja maineeni suojelevat minua nyt ennakkoluuloiselta kohtelulta, hän sanoo.

Kun Brooklyn Mack puhuu baletista, hänen kehonsa tanssii jo. Kansallisoopperan balettiluokkien viereisellä sohvalla istuessaan hän piirtää ilmaan, ojentautuu ja liehuu kuin kangas. Jotenkin hänen liikkeensä tuntuu tekevän huoneilmasta kiinteämpää ja joustavampaa, kuin tanssimiseen tehtyä.

”Siellä, mistä olen kotoisin, kasvaa eräs köynnöskasvi, wisteria. Se saattaa kasvaa puun rungolla ja sitten hukuttaa koko puun itseensä, kunnes äkkiä ei ole enää puuta, vaan pelkkä valtava köynnös. Niin baletti teki minulle. Halusin valloittaa baletin, mutta se valloittikin minut.”

Kansallisoopperan balettiluokkiin noruu alkukesän kova valo. Taukotilassa tuoksuu kevyesti hieltä ja välipalapatukoilta, käytävällä vaeltaa edestakaisin nuoria tanssijoita suhisevissa lämpötossuissa. Helsingin kansainvälisen balettikilpailun järjestäjät tutkivat suuria värikoodattuja aikatauluja. Jostain kantautuu pianomusiikkia.

Brooklyn Mack on juuri päättänyt aamun harjoituksen. Hän venyttelee ja hieroo lihaksiaan samalla, kun puhuu. Punaisessa T-paidassa on kulunut kuva Disneyn Leijonakuninkaasta ja elokuvan ikoninen motto, hakuna matata. Ei huolen häivää.

”Etsin aina käsiini tämän paidan, jos alan liikaa keskittyä teknisiin virheisiin, kääntyä sisäänpäin ja murehtia tulevaa. Paita muistuttaa pienten onnistumisten tärkeydestä, pienistä voitoista.”

Pieniä ja suuria voittoja Mackilla on useita. Hän on nykybaletin kirkkaimpia tähtiä ja tanssinut niin vierailijana kuin kiinnitettynä esitanssijana kansainvälisesti arvostetuissa ryhmissä ympäri maailman, Washingtonin baletista Englannin kansallisbalettiin.

Yksi ensimmäisistä merkittävistä voitoista sijoittuu Suomeen ja Helsingin Kansainväliseen balettikilpailuun. Mack tuli toiseksi vuonna 2009 ja pitää kilpailua yhtenä uransa käännekohdista. Nyt hän on taas Helsingissä, mutta toisella puolen pöytää, yhdeksättä kertaa järjestettävän balettikilpailun tuomaristossa. Kilpailun päätösgaalassa hän myös esiintyy yhdessä Kansallisbaletin esitanssijan, Maria Baranovan kanssa.

”Tunnen monia tanssijoita, joiden mielestä kilpailemisen ei pitäisi kuulua balettiin, koska taidetta ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen”, Mack sanoo. ”Ymmärrän heitä, mutta samalla en keksi tällaisista kilpailuista mitään pahaa sanottavaa. Kilpailut ovat nuorelle tanssijalle uskomattomia tilaisuuksia. Niissä tapaa ihmisiä ja saa korvaamatonta harjoitusta. Saa tanssia valokeilassa niin, että kaikki katsovat vain sinua. Se on harvinaista ja älyttömän siistiä.”

Kuka? Brooklyn Devon Mack Balettitanssija ja tanssiryhmän ohjaaja.

Syntynyt 1986 Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa.

Esitanssijana Washingtonin baletissa 2009–2018 ja Orlandon baletissa 2006–2009.

Esiintymisiä ja pestejä ympäri maailman, muun muassa Englannin kansallisbaletissa.

Tuli toiseksi Helsingin kansainvälisessä balettikilpailussa 2009.

Helsingin kansainvälisen balettikilpailun tuomaristossa 2022.

Alun perin Brooklyn Mackista ei pitänyt tulla balettitanssijaa. Hän syntyi afroamerikkalaiseen perheeseen Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa ja vietti lapsuutensa takapihojen poikaporukoissa, pelasi koripalloa, jalkapalloa ja amerikkalaista jalkapalloa ilman suojavarusteita.

Unelmana oli amerikkalainen jalkapallo. Monta kertaa Mack yritti suostutella äitiään viemään hänet amerikkalaisen jalkapallon joukkuekarsintoihin, mutta joka kerta äidille tuli jotakin menoa juuri, kun karsintoihin olisi pitänyt lähteä. Vähitellen Mack tajusi äidin pelkäävän harrastuksen vaarallisuutta.

Kaikki muuttui, kun Mackin koululuokka teki luokkaretken balettigaalaan. Hyväntekeväisyysgaala keräsi lahjoituksia AIDS:ia sairastavien lasten tueksi ja veti näyttämölleen huippuesiintyjiä ympäri maailman. Mack tunsi hypnotisoituvansa.

”Ennen gaalaa muistan nähneeni baletista vain satiirisia pilailupätkiä televisiosta. Sellaisia, joissa lihava mies sipsuttaa tutussa, ja sille nauretaan. Minulla oli vahvoja ennakkoluuloja. Ajattelin, että baletti on vain tytöille ja heikoille, feminiinisille miehille. Minulla oli vahva, maskuliininen identiteetti, joten en ollut kiinnostunut katsomaan balettia, tanssimisesta puhumattakaan. Gaalassa kaikki oletukseni pirstaloituivat.”

12-vuotias Mack tuijotti tanssijoita ja ihaili heidän vaivattoman oloista liikettään, joka oli samaan aikaan vahvaa ja hienovireisen ylvästä.

”Ymmärsin heti, että he ovat uskomattomia urheilijoita.”

Kunnioitus tanssijoita kohtaan nosti Mackin mieleen muiston amerikkalaista jalkapalloa käsittelevästä dokumentista, jossa ammattilaispelaaja oli sanonut harjoittelevansa balettia lajinsa ohessa. Vasta nyt Mack käsitti, miksi. Tanssijoiden kehonhallinta teki häneen niin suuren vaikutuksen, että hän ilmoitti äidilleen aloittavansa balettiharrastuksen. Sen piti toimia siltana amerikkalaiseen jalkapalloon, osoittaa äidille, miten omistautunut hän oli.

”Ajattelin, että harjoittelen mestariksi parissa kuukaudessa ja palaan sitten pelikentille. Olin niin tottunut olemaan luontaisesti hyvä kaikessa, mihin ryhdyn, että baletti vaikutti helpolta nakilta”, hän nauraa.

Mack meni kirjastoon ja lainasi sieltä kaikki löytämänsä balettia käsittelevät kirjat ja videot. Tehtävä osoittautui pian odotettua haastavammaksi. Hän tuijotti tanssijoiden nilkkoja videolta ja vertasi niitä omiinsa.

”Silloin rakastuin balettiin. Tai ei, en rakastunut – siitä tuli pakkomielle. Halusin koko ajan tulla paremmaksi. Haluan yhä.”

Brooklyn Mack ja Maria Baranova harjoittelemassa Helsingin kansainvälisen balettikilpailun gaalaa varten.

Mackin käsien tanssi pysähtyy, kun häneltä kysyy tulevaisuudesta. Hän on jo voittanut kilpailuja ja rikkonut raja-aitoja perinteisesti hätkähdyttävän valkoisella ja yläluokkaisella alalla. Esitanssijana ja solistina hän on ollut ensimmäinen musta tanssija monessa merkittävässä roolissa. Mitä seuraavaksi?

”Haluan olla tienraivaaja kaltaisilleni tanssijoille. Se tuntuu velvollisuudeltani. Olen joutunut murtamaan sisäistettyjä ennakkoluuloja yksi kerrallaan. Monen vaikutusvaltaisessa asemassa olevan ihmisen on ollut vaikeaa ajatella balettia ja ihonväriäni yhdessä.”

Ala muuttuu välillä tuskastuttavan hitaasti, mutta muutosta on jo tapahtunut, hän sanoo. Esimerkiksi naisia on balettiryhmien johdossa huomattavasti enemmän kuin hänen uransa alussa.

”Eikä vain määrä, vaan se, miten cooleja he ovat! Kaikkien aikojen suosikkiohjaajani on pian Englannin Kansallisbaletista San Franciscon balettiin siirtyvä Tamara Rojo. Minulle hän on esikuva ja baletin johtamisen terävin kärki.”

Silti Mack ei usko, että johtavassa asemassa olevien tahojen suhtautuminen häneen afroamerikkalaisena balettitanssijana olisi muuttunut myötäsukaisemmaksi, ellei hän olisi menestynyt niin kuin on.

”Kaikki voittoni ja maineeni suojelevat minua ennakkoluuloiselta kohtelulta.”

Vuonna 2018 Mack jätti Washingtonin baletin esitanssijan paikan lähes kymmenen vuoden kiinnityksen jälkeen. Hän ei tahdo tarkemmin avata lähtönsä syitä, mutta sanoo, ettei viimeinen vuosi ollut helppo, ja että häntä kohdeltiin talossa paikoin huonosti. Freelanceriksi jättäytyminen ei silti ollut tietoinen valinta.

”Eri taloista luvattiin kaikenlaista, mutta kun kauden aloitus syksyllä läheni, lupaukset osoittautuivat tyhjiksi. Lopulta päätin vain jatkaa sitä, mitä teen kesäisin, eli vierailla eri tuotannoissa. Luulin, että joutuisin kyselemään töitä joka paikasta, mutta kaikki satoikin syliini suoraan taivaasta. Ajattelen, että sen täytyi olla karmaa. Minua oli kohdeltu väärin. Nyt minulla on ikuinen kesä!”

Freelancerina toimiminen mahdollistaa oman taiteellisen polun seuraamisen entistäkin suoremmin, vailla kompromisseja. Mack haluaa viedä taiteen sanomaa ympäri maailman, vetää erityisesti nuoria sen taikapiiriin.

”Taide on pysyvää”, hän sanoo monta kertaa. ”Kun mennään historiassa taaksepäin, aina on ollut maalauksia, musiikkia, tanssia. Taiteen on oltava lähellä ihmisyyden ydintä, tekemässä meistä ihmisiä. Kysymys on aina lopulta yhteyden luomisesta. Kulttuureissa on paljon pinnallisia eroja, mutta taiteen kautta vahvistuu kaikki se, mikä on yhteistä ja samaa.”

Brooklyn Mack esiintyy balettigaalassa myös Patricia Zhoun kanssa. Kuva parin harjoituksista.

Hän haluaa puolustaa kulttuuria etenkin nyt, kun erilaiset kriisit ja konfliktit riepottelevat maailmaa, ja sosiaalisen median yksilökeskeisyys ajaa täydellisyyden tavoitteluun.

”Tässä ajassa on välillä vaikea katsoa ympärilleen ja unohtaa omat virheensä. Nuorille tanssijoille sanoisin, että huomaa virheesi ja harjoittele, mutta huomaa myös kaikki hyvät asiat. Jos loukkaat nilkkasi, voit edelleen harjoittaa käsiä. Jos kehosi tuntuu märältä spagetilta, harjoittele siitä olotilasta käsin. Kaikki kokemukset kasvattavat.”

Kun Mack kuvailee balettiesityksen intiimiä, rikkumatonta maailmaa, jonka osaksi yleisö saa hetkeksi tulla, hänen käsivarsiensa iho nousee kananlihalle. Hän nauraa taas.

”No niin! Näin syvällä kehossa taide on. Ei sitä voi sanoin selittää.”