Puuduttavan teemaosuuden jälkeen encoressa kuullut vanhemmat hitit käänsivät tunnelman viime hetkellä nousuun.

Mew esitti Kulttuuritalolla kokonaan vuonna 2005 ilmestyneen albuminsa And the Glass Handed Kites.

Rock, pop

Mew Kulttuuritalossa 1.6.

Vuosituhannen alkupuolella suomalaisten sydämiä valloittaneen tanskalaisen Mew-yhtyeen piti alkujaan konsertoida yhtyeen pääteokseksi laskettavan And the Glass Handed Kites -albumin 15-vuotisjuhlien merkeissä Kulttuuritalolla reilu kaksi vuotta sitten.

Matkassa on ollut epäonnea. Vaikka rajoitukset ovat vaihdelleet, loppuunmyytyä konserttia jouduttiin siirtämään peräti viisi kertaa. Välissä yhtye ehti käydä esittämässä keskiviikkona kuullun kaltaisen ohjelmiston Turun Kesärauha-festivaalilla elokuussa.

Turussa tapaus hehkui erityisyyttä, sillä kyseessä oli galaktisen suurellisesti vellovaa ja kitaravetoista poprock-unelmaa paiskovan Mewin ensimmäinen keikka lähes kolmeen vuoteen. Kappaleet oli sovitettu hienosti yhteen teemakonsertiksi, ja And the Glass Handed Kites -albumin esitys loisti kotonaan Pohjolan pimenevässä loppukesän yössä.

Valitettavasti Kulttuuritalolla esiintyi olennaisesti hengettömämmin esiintynyt viisikko, joka oli kuin haalea kajastus suuruutensa päivistä. Yhtyeen ensimmäisiä konsertteja Tavastialla kokeneet muistavat, miten ällistyttävänä ilmestyksenä falsettilaulua, hunajaista kitaravallia ja liikuttavia eläinanimaatioita viljellyt yhtye lumosi läpimurtovuosinaan.

Tummasävyisestä progressiivisesta raskaudesta ja poukkoilevista rytmeistä rakentuva, massiivisesti soiva albumi edellyttäisi heittäytyvää ja kiihkeää antautumista. Siihen nähden Mew vaikutti keskiviikkona suorastaan masentavan poissaolevalta. Läpisoittelu ei tehnyt oikeutta taikamaailmalle, joka jäi nyt kauas.

Skandirockin tämän vuosituhannen huippuhetkiin lukeutuva kolmen biisin sikermä Apocalypso–Special–The Zookeeper’s Boy ei sekään saanut vastoin odotuksia tunteita kukoistamaan. Yhtyeen pidättynyt soitto toi mieleen kohteliaan varovaisesti tunnustelevat bändiharjoitukset.

Teemalevyn jälkeen kuultiin odotetusti poimintoja yhtyeen muilta albumeilta sekä pakolliset hitit. Encoren avannut Satellites sekä mainettaan paremman No More Stories… -albumin Sometimes Life Isn’t Easy soivat vielä varovaisesti. Introducing Palace Playersin rytmit hytkyttivät yleisöä.

Odotetusti illan riemastuneimman vastaanoton kerännyt läpimurtohitti Am I Wry? No ei kantanut sekään toivotusti, mutta perään kuullut saman aikakauden 156 ja Comforting Sounds paiskautuivat viimein kuin rintalastan läpi sisuksiin synteettistä sointia ja kitararäimettä yhdistäneellä voimallaan.

And the Glass Handed Kitesiä on voinut pitää Mew’n magnum opuksena, Björkin Vespertinen ohella pohjoismaisen popin tämän vuosituhannen mestariteoksena sekä vallirockista ammentavan indie-söpöilijän hurjistuneena trippinä painajaisiin.

Kulttuuritalon lämminhenkinen mutta haalea jälleennäkeminen herätti kysymään, että ehkä läpimurtolevy Frengersin viattomuutta hehkuvat ja naivistisemmat kitarapoplaulut edustavat sittenkin Mewin palkitsevinta antia.