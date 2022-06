Johanna Vehkoon professuurivuoden kantavana teemana on journalismin suhde faktuaalisuuteen ja misinformaatioon sekä journalismin suhde uuteen teknologiaan.

Journalisti ja tietokirjailija Johanna Vehkoo on valittu Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessorin tehtävään lukuvuodeksi 2022–2023.

Vehkoon työelämäprofessuurivuoden kantavana teemana on journalismin suhde faktuaalisuuteen ja misinformaatioon sekä toisena teemana journalismin suhde uuteen teknologiaan. Vehkoo aloittaa tehtävässään elokuussa 2022.

Vehkoon mukaan misinformaation tunnistamisen ja faktantarkistuksen taidot eivät ole koskaan olleet niin tärkeitä kuin juuri nyt.

”Ensin syynä oli pakolaiskriisi ja rasistinen disinformaatio, sitten Yhdysvaltain vaalit ja Brexit-äänestys, seuraavaksi pandemia ja harhaanjohtava terveystieto. Nyt tietenkin sotaan kuuluvat informaatiovaikuttaminen ja propaganda”, Vehkoo sanoo tiedotteessa.

Johanna Vehkoo on Tampereen yliopiston alumni. Hän on valmistunut vuonna 2008.

Työelämäprofessoriksi valitaan vuosittain kokenut journalisti, jonka odotetaan jakavan tietojaan ja kokemustaan alan opiskelijoille sekä antavan panoksensa journalismin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Valintaryhmän mukaan Vehkoo on erittäin ansioitunut journalisti ja journalismin tutkija. Hän on julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita journalismin digitalisoitumisesta, faktantarkastuksesta, joukkoistamisesta journalismin tiedonhankinnassa sekä verkossa tapahtuvasta häirinnästä. Vehkoolla on poikkeuksellisen korkeatasoinen osaaminen faktantarkastuksessa ja disinformaation tunnistamisessa. Häntä voi pitää niiden osalta alan kärkiasiantuntijana Suomessa.

Valintaryhmä piti Vehkoon vahvuutena myös hänen kansainvälisiä verkostojaan. Toimittajan uransa ohella hän on toiminut vierailevana tutkijana muun muassa Oxfordin yliopistossa.

Journalistiikan vierailijaprofessuuri, nykyinen työelämäprofessuuri, on ollut Tampereen yliopistossa vuodesta 2007 alkaen. Tehtävää hoitaa tänä lukuvuonna (2021–2022) toimittaja Ritva Leino.