Konsertin aluksi kuultiin Schubertin mahdollisesti viimeiseksi jäänyt teos Intende voci.

Klassinen

Urkuyö ja aaria -festivaalin avajaiskonsertti Tapiolan kirkossa 2.6. Aapo Häkkinen, kapellimestari, Anu Komsi, sopraano, Jenny Carlstedt, altto, Tuomas Katajala, tenori, Johan Krogius, tenori, Jussi Juola, basso. Tapiola Sinfonietta, Tapiolan kamarikuoro. – Schubert.

Franz Schubertin kuusi messua kuuluvat lajinsa mestariteoksiin. Syystä tai toisesta niitä kuulee Suomessa harvoin.

Sitä suurempi ilo oli kuulla Schubertin messuista viimeinen, hänen kuolinvuonnaan 1828 säveltämänsä suuri Es-duuri-messu Espoon Yrkuyö ja Aaria -festivaalin avajaiskonsertissa Tapiolan kirkossa.

Tuomas Katajala on seurannut Erkki Korhosta Urkuyö ja Aaria -festivaalin taiteellisena johtajana. Hän on suunnitellut monipuolisen tapahtuman, jonka pääpaikka on idyllisessä miljöössä sijaitseva Espoon tuomiokirkko.

Avajaiskonsertissa oli ilahduttavan runsaasti yleisöä, ja voi olettaa, että festivaalin konserteille on sosiaalista tilausta.

Lähestyvä kuolema luo tuskaista varjoaan Es-duuri-messuun, jos kohta siinä on myös paljon valoa ja toivonsäteitä. Se yhdistää perinteikästä polyfonista mahtavuutta, dramatiikkaa ja liedmäistä, romanttista intiimiyttä, musisoinnin iloa ja suurta vakavuutta.

Solisteja Es-duuri-messussa on viisi, mutta heidän pitää odottaa suurin piirtein 50-minuuttisen messun puoliväliin ennen kuin ensimmäiset heistä, sopraano ja kaksi tenoria, pääsevät ääneen. Teos on ennen kaikkea kuoromessu.

Tapiolan kirkossa on kaikuisa akustiikka, minkä seurauksena kuoron äänet sulautuivat usein leveäksi sointimassaksi. Läpikuultavuus hämärtyi dramaattisissa nousuissa, mutta lyyrisissä jaksoissa kuoron äänet pysyivät sointuvassa tasapainossa.

Esimerkiksi Glorian Quoniam -jakson fugaaliset alut lähtivät liikkeelle iskevästi, ja polyfonian hallinta oli ylipäätään sangen hyvää – mitä nyt jotkut fraasien alut jäivät joskus epävarmoiksi. Kummallista kyllä, mutta usein kuoron vahva bassoryhmä erottui kudoksesta kaikkein selvimmin.

Messuissaan Schubert saattoi käyttää musiikillisia keinoja, joita ei ollut muissa teoksissa tarjolla. Innoittavaa elävyyttä musiikkiin toivat kuoron ja orkesterin, forten ja pianon jatkuva vaihtelu ja vuoropuhelu.

Puupuhaltimille oli tärkeä lyyrinen rooli, ja usein pääosissa olivat kolme pasuunaa ja patarummut, jotka toivat musiikkiin sekä sen synkkiä ja traagisia sävyjä ja toisaalta myös juhlavuutta. Vaikuttava kohta oli esimerkiksi viimeisen, Agnus Dei -osan alku, jossa pasuunat julistivat ilmoille tuskaisen ristiaiheen.

Aapo Häkkinen toi esiin messun soinnillisen värikkyyden, romanttisen tunteen lämmön, herkkyyden ja traagissävyisen suuruuden yhdistyneenä armon kaipuuseen.

Viisi taitavaa solistia olivat ovat raikas ja yksilöllinen värielementti kokonaisuudessa.

Konsertin aluksi Tuomas Katajala, kuoro ja orkesteri esittivät Schubertin mahdollisesti viimeiseksi jääneen Intende voci -teoksen. Katajala viritti kirkkaalla tenorillaan laajakaarisen, surullisen, mutta lempeäsävyisen avunhuudon Jumalalle, ja kuoro seurasi mukana hartaan hymnimäisesti.