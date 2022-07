Sydämen asia(t) on tyypillisen ranskalainen ihmissuhdekiemura.

Maxime (Niels Schneider), Sandra (Jenna Thiam) ja Gaspard (Guillaume Gouix) asuvat yhdessä elokuvassa Sydämen asia(t). Sandra ja Gaspard seurustelevat, Maxime on Gaspardin ystävä ja Sandran salainen rakas.

Draama

Sydämen asia(t). Ohjaus ja käsikirjoitus Emmanuel Mouret. 122 min. K7. ★★★

Klassinen aloitus: rakkaudessa pettynyt mies matkustaa Etelä-Ranskan maaseudulle ja heti kun alkutekstit ovat ohi, puhuu jo menneestä, tunteistaan ja niiden merkityksestä.

Mies, Maxime (Niels Schneider), haluaisi kirjoittaa romaaneja ja erityisesti tarinoita tunteista, mutta työskentelee tosiasiassa kääntäjänä. Maaseudulle hän on tullut serkkunsa François’n (Vincent Macaigne) luo, mutta tämä on työasioilla Pariisissa ja paikalla on vain François’n kolmannella kuulla raskaana oleva kumppani, elokuvia editoiva Daphné (Camélia Jordana).

Daphnén lempipuuhaa on kuunnella toisten ihmisten rakkaustarinoita, onnellisia tai onnettomia. Ja kas, saamme kuulla ja nähdä muistumia Maximen menneisyydestä Pariisissa, jossa oli monimutkainen kuvio Sandran (Jenna Thiam) kanssa. Sitä monimutkaisti entisestään Maximen ystävä Gaspard (Guillaume Gouix), jonka kanssa kimpassa Sandra tosiasiassa oli ja toisaalta Sandran ystävä Victoire (Julia Piaton), jonka kanssa Maximella oli myös kevyttä romantiikkaa ennen kuin Victoire lähti Japaniin.

Daphnélla on oma romanttinen menneisyytensä Pariisissa. Siihen liittyy niin François, François’n exä Louise (jälleen kerran upean roolin tekevä Émilie Dequenne) kuin Daphnén työkumppani-dokumenttiohjaaja (Louis-Do de Lencquesaing). Mukana on myös anteeksiannon ja pyyteettömyyden merkityksestä selittävä filosofi tai hänestä kertova dokumentti, jota ohjaaja ja Daphné yhdessä työstivät.

Maximen kertoma tarina päätyy eroon, Daphnén parisuhteeseen, mutta mihin näiden kahden tarina päättyy, ja ketkä kaikki päätyvät tapaamaan toisensa Etelä-Ranskassa tai sattumalta jossain muualla?

Elokuvassa on yhteensä ainakin yhdeksän eri hahmoa, joiden romanttiset tarinat liittyvät kaikki enemmän tai vähemmän toisiinsa. Koko ajan puhutaan, jonka jälkeen puhutaan lisää. Koko elokuvan rakennelmassa on paljon Éric Rohmeria alkaen tarinoista tarinoiden sisällä ja päättyen tuntuun siitä, että katsomme enemmän ohjaajan tutkielmaa rakkauden oikuista kuin todella hengittäviä hahmoja.

Tämä ei välttämättä ole huono asia, Rohmer ehti osoittaa sen lukuisia kertoja. Oivaltavaa elokuvausta lähestymistapa sen sijaan ei yleensä tuota, eikä Emmanuel Mouret’n elokuvassa ole yhtään visuaalisesti mieleenpainuvaa kohtausta. Kaikki on vähän liian kirjallista, ja kulkee eteenpäin Mozartin ja Chopinin voimalla.

Lukuohjeen teokselle antaa sen alkuperäinen nimi: Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait eli asiat jotka sanotaan, asiat jotka tehdään. Nämä kaksi täsmäävät vain harvoin, ja psykologinen havainto on niin kliseinen, että se voisi tuottaa todella kiusallista katsottavaa.

Sen sijaan Sydämen asia(t) enimmäkseen toimii. Maximen ja Daphnén muistumat menneestä ovat aluksi yksipuolisia fiktioita. Kerrottujen tunteiden määrä ja intensiteetti ei millään tavalla välity itse kuvista, lempeä ironia paistaa. Todellista kemiaa ei ole oikein kenenkään välillä. Emme ole rehellisiä itsellemme. Se on luontomme, koska muuten todellisuus muuttuisi sietämättömäksi. Kuitenkin on myös niin, että kerromme fiktioita toisille, jotta he voisivat elää onnellisina jonkun muun kanssa. Ja ehkä joskus tarina vastaa todellisuutta, hetken…

Lopulta elokuva näyttää mennyttä myös sellaisilta hahmoilta, jotka eivät ole elokuvan nykyhetkessä siitä kertomassa. Kamera on kaikkitietävä kertoja, ja kameran takana kaikkia lankoja turhan nätisti yhteen kerimässä on ohjaaja-käsikirjoittaja Mouret.

Loppu on avoin, kertomamme tarinat eivät pääty. Kun teatterista poistuu pimenevään mutta lämpimään kesäiltaan, itselleen voi kertoa yhden valheen vähemmän.

Pääosissa Camelia Jordana, Emilie Dequenne, Niels Schneider, Vincent Macaigne, tuottaja Frédéric Niedermayer.