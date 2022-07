Kerronta matkaa kohti komediaa neljännessä Thor-elokuvassa.

Toimintakomedia

Thor: Love and Thunder. Ohjaus Taika Waititi. 119 min. K12. ★★★

Jumala on kuollut, sanoi filosofi Friedrich Nietzsche. Tapetaan loputkin, sanoo sarjakuvajätti Marvelin uusin elokuva Thor: Love and Thunder.

Supersankareiden ja vanhojen jumalten yhtäläisyydet on tunnistettu pitkään. Sarjakuvista ponnistavat sankarit ovat esikuviensa tavoin inhimillisillä luonteenpiirteillä ja valtavilla voimilla varustettuja hahmoja. Harva sankari on kuitenkaan yhtä lähellä jumaltaruja kuin Thor, skandinaavisen mytologian ukkosenjumala, joka heiluttaa myyttistä Mjölnir-vasaraa.

Tai oikeammin heilutti. Vasara makaa rikkoutuneena vitriinissä uudessa Asgardissa, viikinkikaupungissa, joka toimii Valkyrian (Tessa Thompson) johtamana turistikeskuksena. Thor (Chris Hemsworth) palaa kaupunkiin, kun hän saa vihiä sinne suuntaavasta pahiksesta (Christian Bale). Jumalten teurastajaksikin kutsuttu Gorr heiluttaa kuolonmiekkaa, jolla hän tiputtaa kaikkivoipaisen toisensa jälkeen.

Asgardissa odottaa mieluisampikin yllätys. Tiedenainen ja Thorin ex-tyttöystävä Jane Foster (Natalie Portman) on keksinyt itsensä uudelleen supersankarina.

Neljäs Thor-elokuva on samalla toinen uusiseelantilaisen Taika Waititin (Jojo Rabbit, What We Do in the Shadows) ohjaama. Hän ohjasi myös edellisen, Thor: Ragnarokin, vuonna 2017. Waititi on tuonut sankarisaagaan kaivattua huumoria ja muokannut Thorin hahmoa hölmömmäksi ja samalla selvästi rakastettavammaksi.

Pääosanäyttelijä Hemsworth on päässyt sen myötä pullistelemaan mittavia huumorilihaksiaan. Thor: Love and Thunder tosin pysäyttää kerronnan välillä ihan vain esitelläkseen noita lihaksia.

Jane Fosterin hahmon kirjoittaminen kohti koomista ei onnistu ihan yhtä hyvin, mutta kokonaisuutena elokuvan huumori kantaa taisteluja paremmin. Ehkä tämä on se elokuva, joka keikauttaa Marvel-puntarin toiminnasta selvästi komedian puolelle.

Waititin kanssa käsikirjoitusvastuun on jakanut Jennifer Kaytin Robinson. Hänellä on taustallaan muun muassa ihan kiva Netflix-komedia Someone Great (2019).

Viihdyttävyys- ja sujuvuusasteikolla uusin Thor jää mainion Ragnarokin taakse, mutta se edustaa taattua Waititi-laatua. Värejä ja vauhtikohtauksia piisaa, ja tarinaan on ujutettu niin avaruusdelfiinejä, kirkuvia vuohia kuin joukko erikoisia jumalia. Osa tuntuu turhilta irtovitseiltä.

Mieleen nousee loputtomasti viitteitä. Gorrin ulkomuoto muistuttaa sadan vuoden takaisesta Nosferatu-elokuvasta ja lihaksikas mytologiapöhköily heavy metal -bändi Manowarista (vaikka soundtrackilla erikoissija onkin varattu Guns N’ Rosesille).

Pinnan alla kysytään myös ainakin yksi iso kysymys. Missä on jumala, kun läheiset kärsivät? Jos elokuvassa vilahtavaa ylijumala Zeusia on uskominen, mahdollisesti orgioissa.

Käsikirjoitus Jennifer Kaytin Robinson ja Taika Waititi. Tuottajat Kevin Feige, Brad Winderbaum. Pääosissa Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale.