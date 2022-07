Agnès Varda oli merkittävä ranskalaisohjaaja, joka jäi miesten varjoon – Dokumentissa hän halusi näyttää, että 40 on hieno ikä

Agnès Varda asettaa dokumenttielokuvassaan näyttelijä-laulaja Jane Birkinin fantasian ja todellisuuden rajamaille.

Agnès Vardan ohjaama Jane B. par Agnès V. on henkilökuva näyttelijä-laulaja Jane Birkinistä.

Jane B. par Agnès V. Ohjaus Agnès Varda. 99 min. ★★★

Agnès Varda (1928–2019) oli merkittävä ranskalainen elokuvaohjaaja, joka aloitti uransa ranskalaisen elokuvan uuden aallon aikoihin 1950-luvun lopulla.

Varda teki runsaasti sekä pitkiä että lyhyitä elokuvia, mutta hän ei saavuttanut samanlaista tunnettuutta kuin vaikkapa samaan aikaan aloittaneet Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Rohmer ja Claude Chabrol. Ehkä siksi, että oli nainen.

Etenkin viimeisinä vuosikymmeninään Varda teki dokumenttielokuvia, joissa hänen oma persoonansa oli vahvasti läsnä.

Sellainen on myös meillä nyt ensimmäisen kerran nähtävä Jane B. par Agnès V. (1988), persoonallinen henkilökuva ranskalaistuneesta englantilaisesta näyttelijä-laulaja Jane Birkinistä.

Tämä on jo toinen meillä vuoden sisällä ensi-iltansa saava Jane Birkin -muotokuva. Aiemmin nähtiin Birkinin tyttären Charlotte Gainsbourgin äidistään tekemä dokumenttielokuva Jane par Charlotte, joka on hyvin henkilökohtainen ja jopa sisäänlämpiävä. Siinä Birkin on jo vanha ja sairas, mutta yhä elinvoimainen taiteilija, joka kiertää maailmaa esittämässä ex-miehensä Serge Gainsbourgin lauluja.

Vardan elokuvan kuvausten aikana Birkin täytti 40, ja hänen elämänsä täytti työn lisäksi lapsiperheen arki. Juuri Birkinin pelko 40 ikävuoden edessä sai Vardan kiinnostumaan projektista; hän halusi näyttää elokuvallisen muotokuvan kautta Birkinille, että 40 on hieno ikä.

Varda on pyrkinyt tekemään Birkin-dokumentistaan monikerroksisen muotokuvan näyttelijästä, jonka ristiriitaisuus ilmenee muun muassa siinä, että hän toisaalta haluaa olla tunnettu ja pidetty, toisaalta tahtoo vain kulkea rauhassa vanhoissa farkuissa ja t-paidassa.

Birkin puhuu elokuvassa työstään, perheestään, lapsuudestaan Englannissa sekä siitä, miten hän suhtautuu Vardan katseen alla olemiseen.

Näiden jaksojen lomaan Varda on sijoitellut kuvitteellisten elokuvien pikku kohtauksia, joissa Birkin näyttelee aikakauden tunnettujen ranskalaisnäyttelijöiden kanssa. Heitä ovat muun muassa Philippe Léotard, Jean-Pierre Léaud ja Laura Betti.

Ideana oli se, että kun kuolleista näyttelijöistä tehdään dokumentteja, joissa näytetään pätkiä heidän vanhoista elokuvistaan, niin nyt tehdään elävästä näyttelijästä dokumentti, jossa on pätkiä elokuvista, jotka ovat vain unia tai toiveita.

Varda myös asettelee Birkiniä vanhojen maalausten hahmoiksi sekä myyttien Ariadneksi, flamencotanssijaksi ja Jeanne d’Arciksi.

Birkin saa myös toteuttaa pätkän omaa elokuvaideaansa – vastanäyttelijänään Vardan tuolloin 14-vuotias poika Mathieu. Siitähän syntyikin sitten Vardan ohjauksessa ihan kokonainen elokuva vielä samana vuonna, Kung Fu Master (1988).

Lopputulos on eittämättä persoonallinen, mutta ristiriitainen. Näyttelijän työstä moninaisine kasvoineen ja rooleineen saa kyllä elokuvakuvitelmista jonkinlaisen kuvan, mutta paljon selkeämpi käsitys Birkinistä ihmisenä ja näyttelijänä muodostuu hänen omista puheistaan ja keskusteluistaan Vardan kanssa. Niissä kohtaavat kaksi älykästä, työtään ja mielipiteitään analyyttisesti erittelevää naista.

Birkinin lapset vilahtavat elokuvassa. Myöhemmin itsemurhan tehnyt esikoistytär Kate Barry on jo omillaan, Charlotte on teini-ikäinen ja nykyään muusikkona ja taiteilijana uraa tehnyt Lou Doillon on vielä pikkutyttö.

Jane B. par Agnés V. on paikoin kovin epätasainen, mutta se antaa kyllä selkeämmän kuvan kohteestaan kuin Charlotte Gainsbourgin melkein 40 vuotta uudempi elokuva.

Käsikirjoitus Agnés Varda, mukana Jane Birkin, Jean-Pierre Léaud, Philippe Léotard, Laura Betti.