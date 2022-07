DC Superlemmikkien liiga marssittaa valkokankaalle tukun supervoimilla varustettuja lemmikkieläimiä. Harmillisesti muuten hauska ja vetävä animaatioelokuva on pahasti ylipitkä.

Animaatio

DC Superlemmikkien liiga (DC League of Super-Pets USA 2022), ohj. Jared Stern. 106 min. K7.

★★★

DC Comicsin supersankariporukka Justice League on tuttu näky valkokankaalla, mutta entäs supersankarilemmikit? Animaatioelokuva DC Superlemmikkien liiga esittelee karvaisen joukon, jota johtaa itse Teräsmiehen labradorinnoutaja Krypto.

Ohuessa taustatarinassa Krypton ja Teräsmiehen harmoniseen rinnakkaiseloon ilmaantuu särö, kun isäntä rakastuu ja koira kokee itsensä syrjäytetyksi. Välirikko osuu sikäli ikävään saumaan, että pian Teräsmies kidnapataan. Kaiken takana ei ole kuitenkaan Teräsmiehen arkkivihollinen Lex Luthor, tai tavallaan on: naruja vetelee Luthoriin leimautunut katala pahismarsu.

Hylkäämistään märehtivän Krypton ei auta kuin aloittaa sekava pelastusoperaatio. Avukseen se saa joukon löytöeläinsuojasta, kuinkas muuten, karkaavia eläimiä. Jokaisella hylkiöistä on jokin supervoima.

Teräsmiehen koira Krypto nousee päärooliin elokuvassa, jossa sen pitää pelastaa kidnapattu isäntänsä.

Ensimmäistä kertaa superlemmikit ilmestyivät DC Comicsin sarjakuviin jo 60-luvulla. Alun perin ryhmään kuului Krypton lisäksi superkissa, superhevonen ja superapina. Jared Sternin ohjaamaan ja yhdessä John Whittingotnin käsikirjoittamaan elokuvaan kokoonpanoa on myllätty: nyt Krypton rinnalla jolkottelee bokseri, possu, kilpikonna ja orava. Jokaisesta on tuleva yhden Justice Leaguen jäsenen lemmikki.

Kuten niin moni valtavirran animaatioelokuva, myös DC Superlemmikkien liiga luottaa huumoriin. Stern on aiemmin ollut käsikirjoittamassa muun muassa komediaa The Internship (2013) sekä animaatioelokuvia The Lego Batman Movie (2017) ja The Lego Ninjago Movie (2017). Lajityyppiin kuuluva sukkela vitsitiputtelu sujuu siis rutiinilla.

Harmillisesti muuten hauska ja vetävä animaatioelokuva on pahasti ylipitkä. Se kärsii samoista oireista, kuin supersankarielokuvat yleensä – loppua kohden tulee jo ähky. Kepeys vaihtuu aina uusiin ”yllättäviin” juonenkäänteisiin ja megalomaanisiin lopputaisteluihin pakollisine räjähdyksineen.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Lari Halme, Joonas Saartamo, Ria Kataja, Petteri Summanen, Anna-Maija Tuokko, Hanna Pakarinen, Antti Lang, Jenni Poikelus, Iikka Forss.