Ensin on haave menestyksestä, sitten se toteutuu. Huipulla eletään leveästi, maine ja raha pistävät pään sekaisin, perhe-elämä kärsii, päihteet vievät yhä pahemmin mukanaan. Syöksykierre vie pohjalle, kunnes lopussa näkyy taas valonpilkahdus.

Tuttu tarina, myös suomalaisista filmeistä: esimerkiksi lukuisista taiteilijoiden elämäkertaelokuvista.

Jääkiekkoilija Marko Jantusesta kertova Laitapuolen hyökkääjä on tavallisesta vähän poikkeava biopic. Jantunen ei ole suomalaisten lätkätähtien tunnetuimmasta päästä, ja urheilu-uran suurin potentiaali jäi toteutumatta. Lisäksi Jantusen syöksykierre oli poikkeuksellisen raju.

Jantunen (s. 1971) nousi parikymppisenä SM-liigaan ja isoksi kiekkolupaukseksi. Paikka Suomen 95-MM-kullan napanneesta maajoukkueesta meni täpärästi ohi, mutta Jantusen menestys jatkui Ruotsin Elitserienissä ja nousua NHL:ään pidettiin lähes varmana. NHL-ura ei kuitenkaan kestänyt edes yhtä kautta. Jantunen palasi pelaajaksi Ruotsiin ja myöhemmin takaisin Suomeen. Siitä eteenpäin ura oli laskusuuntainen. Paheneva alkoholi- ja huumeaddiktio hiivutti lätkäuran kokonaan 2010-luvulle tultaessa.

Vuonna 2014 Jantunen nähtiin oikeudenkäyntiuutisen kuvassa pitkätukkaisena, kuihtuneena varjona entisestä itsestään. Pari vuotta myöhemmin hän pääsi kuin ihmeen kaupalla kuiville ja raitistui kokonaan; nykyään hän työskentelee päihdetyöntekijänä.

Mikko Koukin ja Petja Lähteen käsikirjoittama elokuva kuvaa Jantusen (Severi Saarinen) pahimpia rappion hetkiä. Hänellä on huumevelkoja kymmeniä tuhansia euroja. Velkojat ”Pomo” (Jorma Tommila) ja Timo (Tommi Eronen) pahoinpitelevät hänet käsisirkkelillä ja antavat vuorokauden verran aikaa ensierän maksuun. Koditon Jantunen lähtee epätoivoiselle kierrokselle ympäri Lahtea – takautumissa käydään läpi hänen aiempaa elämäänsä, urheilumenestystä ja sen asteittaista menettämistä.

Laitapuolen hyökkääjä on urheilutoimittaja Marko Lempisen kirjoittaman Läpi helvetin -kirjan (Otava 2016) inspiroima.

Elokuvan heikkoudet korostuvat, kun sitä vertaa kirjaan.

Läpi helvetin piirtää selkeän kuvan Jantusen luonteesta sekä asioista, mitkä edesauttoivat hänen ajautumistaan päihderiippuvuuteen ja romahdukseen. Jantunen eli ”Jarna” oli nuoresta lähtien supliikki seuramies, josta kaikki pitivät, ja kiekossa harvinaisen lahjakas. Hän sai aina kaiken anteeksi ja tottui siihen.

Joukkueissa hän sai erivapauksia, myöhästelyjä ja muita toilailuja siedettiin, koska Jantunen oli taitava maalintekijä krapulassakin. Ego oli iso, Jantunen koki, että häntä tulikin kohdella tähtenä. Päälle vielä huoleton rahankäyttö, mieltymys hotelleihin, hauskanpitoon ja jetset-elämään (mikä 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun Suomessa tarkoitti Presidentti-hotellia ja Fuengirolaa).

Jantunen kertoo kirjassa kaikesta avoimesti. Myös siitä, kuinka pohjalta selviäminen ei olisi onnistunut ilman laajaa tukiverkkoa. Jantusen lapsuudenystävä vei hänet katkaisuhoitoon ja kun raitistuminen aidosti alkoi, tukena oli koko Suomen jääkiekkoyhteisö. Apua oli siis myös vanhasta maineesta.

Katariina Havukainen esittää ”Jarna” Jantusen vaimoa Saria.

Toki tahdonvoimallakin on merkitystä ja Jantusta voi arvostaa hänen selviytymistaistelustaan. Elokuvassa kaikki syy- ja seuraussuhteet kuitenkin jäävät sivuun. Jäljellä on pelkkä yksioikoinen yksilökuvaus, yhden miehen kamppailu demoneitaan vastaan.

Elokuvan Jarna juo ensin siksi koska kännissä on kivaa ja myöhemmin stressiin. Kun vaimo Sari (Katariina Havukainen) kritisoi juomista, Jarna toteaa vain, että nyt on paineita. Punkkua menee kotona ensin lasista ja sitten jo pullon suusta. Yökerhossa kumotaan shotteja, sitten herätään hotellissa alasti krapulassa.

Kirjassa kuvataan, kuinka Sari sieti miehensä kännisekoilua, päiväkausien ryyppyreissuja ja vastaavia vuodesta toiseen, hoiti lapset ja talousasiat, kunnes ei lopulta enää jaksanut. Eron jälkeenkin hän oli miehensä tukena tämän raitistumisprosessissa. Elokuvassa vaimon rooli jää nalkuttavaksi stereotyypiksi.

Draamalliset ratkaisut ovat tavanomaisia, pahimmillaan alleviivaavia: kun Jarna on esimerkiksi elämässään käännekohdassa, takautumassa nähdään hänet isänsä kanssa lapsena pelaamassa kiekkoa – kaitafilmiotoksena, tietysti – missä isä neuvoo kuinka ”joskus pitää pysähtyä”. Humoristisia kevennyksiäkin on mukana, esimerkiksi Kari Hietalahti irrallisessa sivuroolissa hassuna tyyppinä. Tavallista Suomi-filmiä ja Solar Filmsiä.

On sääli, ettei elokuvassa ole yritetty mennä pintaa syvemmälle. Moni asia siinä myös toimii.

Yhteiskunnan alimmalle portaalle tippuneiden päihderiippuvaisten arkea kuvataan karusti ja autenttisesti. Elämä pyörii aseman nurkilla, saastaisissa yleisissä vessoissa ja sotkuisissa kerrostaloläävissä. Rahattomana ”pommia” anelevan Jantusen elämää ei tosiaan ole kaunisteltu.

Esimerkiksi lavastus, kuvaus, puvustus ja maskeeraus on ensiluokkaista. Mäkelä ohjaa myös jäntevästi. Hänelle tämä onkin jo kolmas elokuva samankaltaisesta aiheesta Matti- (2006) ja Olen suomalainen (2019) -biopicien jälkeen.

Severi Saarinen tekee myös vaikutuksen Jantusen roolissa. Saarinen on näytellyt paljon teatterissa mutta elokuvissa ja tv:ssä tätä ennen lähinnä pikkuosia. Laitapuolen hyökkääjässä hän on joka kohtauksessa, ja kannattelee elokuvaa hienosti. Rooli on vaatinut häneltä rankkaa valmistautumista: takautumissa nähdään kovakuntoinen treenattu Jantunen, kehystarinassa taas lommoposkinen ihmisraunio. Saarinen on roolissaan fyysinen, maneerisenakin uskottava ja vangitseva.

Käsikirjoitus Mikko Kouki ja Petja Lähde, tuottajat Jukka Helle, Risto Salomaa ja Markus Selin. Pääosissa Severi Saarinen, Katariina Havukainen, Jorma Tommila, Tommi Eronen.

Oikaisu klo 15.38. Tekstissä luki aiemmin, että elokuva perustuu Läpi helvetin -kirjaan. Solar Filmsin mukaan elokuva on ainoastaan kyseisen kirjan inspiroima.

