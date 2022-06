Kolmessakymmenessä vuodessa Tuula-Liina Varis on loihtinut merkittävän tuotannon: romaaneja, novelleja, autofiktiivisiä muistelmia, elämäkertoja. Palkintoja ja huomiota on tullut.

”Jaa-a, vielä on sellainen pöllähtänyt olo, että mitähän sitä loppuelämällään tekisi”, huokaisee puhelimeen kirjailija Tuula-Liina Varis. Vuoden päivät hän on elänyt leskenä, sillä hänen elämäntoverinsa yli neljän vuosikymmenen ajalta, lääninpoliisineuvos Mikko Varis, kuoli talvella 2021.

”Mutta on minulla tässä hyvät oltavat talossa puutarhoineen, ja molemmat tyttäret asuvat lähellä ja Mikon sukua kylällä paljon.” Niinivaaran kylä on Joensuussa Pohjois-Karjalassa.

Tuula-Liina Varis (o.s. Puuppo) on kotoisin Loimaalta, toiselta puolen Suomea. Äiti oli kauppalan pääkirjanpitäjä ja isä hevoskouluttaja, joiden kuoltua traagisesti Tuula-Liina ja hänen kaksi siskoaan jäivät teini-iässä orvoiksi. Varis on kosketellut tuota aikaa teoksissaan, paljaimmin Maan päällä paikka yksi on -romaanissa (1999).

”En minä suinkaan ajattele asiaa intensiivisesti, mutta on se jollain tavoin koko ajan läsnä”, kirjailija pohtii nyt. ”Traumasta ei lopulta ollutkaan vaikeata vaan rauhoittavaa kirjoittaa. Sikäli sen koin myös terapeuttisena.”

Turussa opiskeltuaan hän oli 1965 asettunut toimittajaksi Kansan Uutisiin. Reportterin perustyötä.

Sellaisissa uomissa elämä olisi kait lipunut, mutta romanssi ja avioliitto maan seuratuimman kulttuuriradikaalin, runoilija Pentti Saarikosken kanssa liimasi nuoren naisenkin kertaheitolla lehtiotsikoihin ja -kuviin. Saarikoskesta, hänen mielipiteistään, elintavoistaan ja aviosiipoistaan kirjoitettiin lehdissä aivan jatkuvasti 1960-luvun lopulla.

”Pentin julkikuvahan vääntyi yksipuoliseksi. Kotona me elelimme varsin rauhassa, ja usein myös unohtuu, miten valtavan uuttera hän oli tekemään työtä, runoutta, suomennoksia, matka- ja päiväkirjoja…”

Sittemmin aviopari erosi. Saarikoski muutti Ruotsiin 1975.

”Minun ja Pentin henkinen suhde ei koskaan katkennut, ja luonamme Heinävedellä hän vietti viimeiset elinviikkonsakin. Mikko sitten vei hänet meiltä sairaalaan Joensuuhun”, Tuula-Liina Varis muistelee.

”Enkä minä ole koskaan lakannut rakastamasta Penttiä, kuten en Mikkoakaan.”

”Sanomalehtikausi antoi aralle likalle rohkeutta, ja sain oppia ja kokemusta yhteiskunnasta ja kulttuurista monelta kantilta. Olen ajatellut, miten kauhean hyvän pohjan se loi proosalle”, Tuula-Liina Varis sanoo.

Kirjailijana Varis aloitti varsin myöhään, yli viisikymmenvuotiaana. Journalistinen arki Kansan Uutisissa ja freelancerina oli nuijinut hänen mieleensä kirjoittamisen perusasioita.

”Sanomalehtikausi antoi aralle likalle rohkeutta, ja sain oppia ja kokemusta yhteiskunnasta ja kulttuurista monelta kantilta. Olen ajatellut, miten kauhean hyvän pohjan se loi proosalle.”

Kolmessakymmenessä vuodessa Varis on loihtinut merkittävän tuotannon: romaaneja, novelleja, autofiktiivisiä muistelmia, elämäkertoja. Palkintoja ja huomiota on tullut.

Elämässään valtavasti kirjoittanut Varis ei täsmälleen osaa kertoa, miten tai mistä syystä hän alun perin lumoutui tekstin tuottamiseen saati luovaan kirjoitukseen.

”Muistan, miten sain äidiltäni ensimmäisen päiväkirjan ja miten aloin heti kuumeisesti sitä täyttää. Se oli oma yksityinen maailmani, ihana saareke.”

Tutustuminen kirjoihin ja kirjallisuuteen oli äkkimenoa sekin. ”Ensimmäinen kirja, jonka sain ja jota isäni luki oli Maj Lindmanin kertomus Tytti, Tetti ja Tyllerö. Kirja sai minut tyystin valtaansa ja nukuinkin yöt kirja sylissäni”, hän kertoo lapsuudestaan.

Tulevien kirjallisten töidensä suhteen Varis on pidättyvän niukkasanainen. ”En pysty yhtään sanomaan. Mitään pitkäjännitteistä ei ole tällä haavaa meneillään, toisaalta novelli saattaa syntyä aivan hetkessä.”

”Kuitenkin sitä punoo joitakin tarinoita kaiken aikaa, näkee uniaan, sommittelee ja hyödyntää niitä tietämättään.”