Iiris Härmän dokumentti Luomakunnan vartijat seuraa tutkijaryhmän projektia Pohjois-Keniassa alueella, jossa on tehty useita fossiililöydöksiä.

”Miksi tiede ei saa ihmisiä liikkeelle luonnonsuojelun puolesta?” Helsingin yliopiston etnobiologi Álvaro Fernández-Llamazares esittää tuhannen taalan kysymyksen. Hänellä on mielestään siihen myös vastaus:

Koska tieteestä puuttuu tunne. Tutkija uskoo tarinoiden kantavan mukanaan tätä puuttuvaa tunnetta.

Iiris Härmän karun kaunis dokumentti Luomakunnan vartijat (2022) kuvaa Fernández-Llamazaresin ja tutkijaryhmän projektia Pohjois-Keniassa.

Ihmiskunnan kehdoksi kutsutulla Turkanan alueella on tehty useita fossiililöydöksiä, jotka ovat lisänneet tietoa evoluutiosta ja varhaisten ihmislajien kehityksestä.

Alue on kiehtonut Härmää aiemminkin, hän on tehnyt Ihmiskunnan kehdosta samannimisen radiodokumentin, joka on edelleen kuunneltavissa Yle Areenassa.

Luomakunnan vartijat -dokumentissa tutkijoiden matkan tarkoitus on kerätä paikallisen daasanach-heimon eläintarinoita kirjaksi. Nyt ei ole kyse Lönnrotin kaltaisesta kansallistunnon ja -kielen nostatuksesta, vaan daasanachien luontosuhteen tutkimisesta.

Paikallisessa esikoistyttärien kunniaksi pidettävässä dimi-seremoniassa tutkijoille kuitenkin selviää, että paimentolaisheimon luontosuhde ei ole aivan niin auvoinen, kuin he olivat ajatelleet. Seremoniaa ei voi pitää ilman leopardinnahkoja, joita salametsästetään. Muitakin villieläimiä on alueella metsästetty lähes sukupuuttoon, myös huvin vuoksi. Heimon lapset eivät ole nähneet koskaan esimerkiksi sarvikuonoja.

On hieman vaikea uskoa, etteivät tutkijat olisi tarkastelleet premissejään tarkemmin. Käänne kuitenkin pakottaa heidät vakavien kysymysten äärelle, kuten pohtimaan luonnonsuojelun kolonialistista painolastia ja monia eettisiä ongelmia. Mikä oikeus heillä on moralisoida alueella, joka on saanut vähiten nauttia talouskasvun hedelmistä, mutta joutuu kantamaan kaikista karvaimmin jatkuvan kasvun tuomat ympäristöongelmat?

Dokumentin kamera katsoo samaan aikaan sekä ihmiskunnan menneisyyteen että tulevaisuuteen, kehdosta hautaan. Ihminen on hoitanut luomakunnan vartijuuttaan kovin huonosti.

1970-luvulla kuvatut arkistofilmit kylpevistä sarvikuonoista, puiden lehtiä hamuavista kirahveista ja lekottelevista leijonista vertautuvat sydäntäsärkevästi tämän päivän rutikuivaan maisemaan, jossa lojuu enää vain kuolleiden eläinten kalloja. Toivoa kuitenkin on, niin kauan kuin vielä kerrotaan tarinoita.

