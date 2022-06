Conan O’Brienin ”maailman parhaaksi talk show -vieraaksi” kutsuma koomikko salasi pitkäaikaisen syöpänsä.

Kanadalainen kulttikoomikko Norm Macdonald kuoli syyskuussa 2021 yhdeksän vuotta aikaisemmin diagnosoituun syöpään. Tällä viikolla Netflixissä julkaistiin Macdonaldin kesällä 2020 yksin kotonaan nauhoittama komediaesitys.

Alkutekstien mukaan Norm Macdonald: Nothing Special on kuvattu päivää ennen erästä leikkausta siltä varalta, että jokin menee pieleen. Macdonald ei voinut esittää uutta materiaalia yleisön edessä koronapandemian takia.

Macdonaldin postuumi julkaisu on muodoltaan normaaliakin stand up -nauhoitetta pelkistetympi. Se on kuvattu webkameralla ja toisella, staattisesti Macdonaldiin osoitetulla kameralla.

Ratkaisu ei ole ihanteellinen. Liveyleisön reaktioita jää kaipaamaan, eikä Macdonaldin normaalisti loistava koominen ajoitus aivan toimi. Macdonald olisi varmasti vielä hionut materiaaliaan, mikäli olisi päässyt kiertueelle.

Pientä lisämaustetta Nothing Specialiin tulee nauhoitusta häiritsevästä puhelusta ja koiran räksyttämisestä. Se on siten myös tallenne luovalle alalle vaikeasta korona-ajasta.

Julkaisua on parempi lähestyä puhtaan komedian sijaan henkilökohtaisena dokumentointina. Macdonald testamenttasi sillä viimeiset vitsinsä yleisölleen.

Nothing Specialiin sisältyy myös Macdonaldin tunteneiden koomikoiden välinen lämminhenkinen keskustelu. Macdonaldia muistelevat talk show -juontajat David Letterman ja Conan O’Brien, stand up -koomikko Dave Chappelle, sekä hänen kanssaan usein työskennelleet Adam Sandler, Molly Shannon ja David Spade.

61-vuotiaana kuollut Macdonald oli salannut sairautensa kaikilta paitsi perheeltään, manageriltaan ja tuottajaltaan. Uutinen Macdonaldin syövästä tuli täytenä yllätyksenä sekä koomikon faneille että hänen kollegoilleen.

Saturday Night Live -ohjelmassa 1990-luvulla nimensä tehnyt Macdonald oli erityisesti komediafanien ja toisten koomikoiden arvostama esiintyjä. Macdonald leikitteli usein metatasoilla, ironialla ja standup-komedian konventioilla.

SNL:ssa hän imitoi muun muassa Burt Reynoldsia, Larry Kingiä ja Quentin Tarantinoa. Macdonald sai alkuvuodesta 1998 potkut ohjelmasta vitsailtuaan Weekend Update -osiossa toistuvasti O.J. Simpsonin syyllisyydestä kaksoismurhaan.

Macdonald itse inhosi häneen yhdistettyä genrenimitystä ”antikomedia”, joka tarkoittaa tarkoituksellisen ja myös provosoivan epähauskaa komiikkaa. Hän tuntui kuitenkin saavan mielihyvää yleisönsä odotusten rikkomisesta.

Hyvä esimerkki on Macdonaldin esiintyminen koomikko Bob Sagetin roastissa vuonna 2008.

Roast-perinteeseen kuuluvan alatyylisen kurmoottamisen sijaan Macdonald päätti lukea kornin hampaattomia 1950-lukulaisia vitsejä. Muun yleisön ihmetys vertautuu hauskasti penkeillään repeileviin koomikoihin, jotka tajuavat, mitä Macdonald tekee.

Hämmennystä aiheutti myös ahkerana lukijana tunnetun Macdonaldin vuonna 2016 ilmestynyt ”omaelämänkerta”, Based on a True Story: Not a Memoir, joka on pelkkää absurdin huumorin täyteistä sepitettä.

Kirjallisesti yllättävän kunnianhimoinen teos muistuttaa välillä enemmän Vladimir Nabokovia kuin koomikolta tilattua rahastusta.

Klassinen Norm-hetki, jossa hän käyttää koomisena tehokeinona yleisön ikävystyttämistä, on hänen vuonna 2009 The Tonight Show with Conan O’Brienissa kertoma yöperhosvitsi. Herkullisesti aukeavaa juttua ei parane selittää, vaan se kannattaa katsoa itse.

Siinä missä Macdonaldin ulosanti oli Saturday Night Liven Weekend Update -osion juontajana kuivaa ja kulmikasta, alkoi hän vuosien mittaan kultivoida eräänlaisen ikivanhan maalaispösilön hahmoa.

”I’m just an old chunk of coal”, vanhempi Macdonald tapasi sanoa äänellä, joka lähes vaatii kiikkustuolia ja maissipiippua rekvisiitakseen.

Varsin suurta osaa Macdonaldin vitseistä on mahdoton puolustaa, vaikka niille nauraisikin. Myönnän itse hirnuneeni vuosien mittaan vedet silmissä Macdonaldin Norm Macdonald Live -podcastissaan ja talk show -vierailuillaan kertomille jutuille, jotka ovat malliesimerkkejä alaspäin lyömisestä.

Myös Nothing Specialissa on muutama transfobiseksi luettava vitsi sekä kokonainen rimpsu vitsejä down-syndroomasta.

Macdonald ei onneksi taputtele itseään selkään omien provokaatioidensa johdosta tai esiinny jonkinlaisena sananvapauden soturina, kuten vaikka Ricky Gervais viimeisimmissä standup-spesiaaleissaan.

Macdonaldin olemus sai kamalatkin vitsit tuntumaan vähemmän vihamieliseltä. Hänessä oli jotain aseistariisuvaa, kuten itse viime aikoina kohuissa ryvettynyt Dave Chappelle sanoo esityksen jälkeisessä keskustelussa.

Norm Macdonald oli ajankohtaisanalyysin tai poliittisten kannanottojen sijaan kiinnostunut siitä, mikä hänestä itsestään oli hauskaa – välinpitämätön asenne, jossa on tietenkin omat ongelmansa.

Viimeiseksi jääneessä komediasetissään Macdonald pohtii täysien hölmöyksien ohella, ja niiden kautta, elämän isoja kysymyksiä. Onnellisuutta, ironiaa, perheen merkitystä.

Lääkärit, ikääntyminen ja kuolema ovat standup -komedian peruskauraa, mutta Macdonaldin salattu sairaus luo vitseihin melankolisen auran.

Viimeistään loppupuolen juttu testamentista ja ”töpselin vetämisestä” saa miettimään, voisiko esittäjänsä kuolemaa enteilevää Nothing Specialia pitää komediaversiona yhtä lailla syöpään kuolleen David Bowien Blackstarista.

Joissakin kohdissa on jälkiviisauden takia vaikea välttää kylmiä väreitä.

”Sain aiemmin kuulla, että minulla on vain yksi elämä elettävänä”, Macdonald sanoo erään jutun aikana ja kohauttelee olkiaan nettikameralle.

”Täytyy siis valita miten aikaansa käyttää. Minullakin on vielä Matlock-bokseja katsomatta”, hän heittää.

Tyypillistä Normia.

Norm Macdonald: Nothing Special, Netflix.