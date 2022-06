Ylen uusi Uutispodcast tarjoaa sinänsä pätevää asiajournalismia, mutta kyse on pohjimmiltaan ihan perinteisestä ajankohtaisohjelmasta, jolle on annettu uusi hienompi nimi.

Reetta Rönkä on toinen Uutispodcastin juontajista.

Arkipäivisin Areenassa julkaistavan Uutispodcastin ideana on taustoittaa viikon uutisaiheita. Podcastissa syvennytään aina yhteen aiheeseen kerrallaan. Asiantuntijavieraina kuullaan tutkijoita, Ylen omia erikoistoimittajia ja silloin tällöin myös ruohonjuuritason toimijoita.

Uutispodcast tarjoaa sinänsä pätevää asiajournalismia, mutta kyse on pohjimmiltaan ihan perinteisestä ajankohtaisohjelmasta, jolle on annettu uusi hienompi nimi. Vapaa kesto on toki podcastin etu perinteiseen radion ajankohtaisohjelmaan verrattuna.

Juontajina vuorottelevat Reetta Rönkä ja Heikki Valkama pysyttelevät korostetun asiallisina ja varovat omia kannanottoja, joten siinä mielessä Uutispodcast eroaa vaikkapa Ruben Stillerin viikoittaisesta ajankohtaisohjelmasta, vaikka aiheet ja vieraat näissä kahdessa ohjelmassa ovat hyvinkin samankaltaisia.

