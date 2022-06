Yhdysvalloissa Top Gun: Maverick on vähemmän yllättävästi vedetty mukaan kulttuurisotaan.

Kevään puhutuimpiin elokuviin kuuluva Top Gun: Maverick pysyy otsikoissa. Eikä pelkästään elokuvana, vaan poliittisesti kuumana perunana.

Näyttelijä Tom Cruisen varaan rakennettu toimintaelokuva on kuuma peruna muun muassa Yhdysvalloissa, Kiinassa sekä myös Ranskassa.

Maailman elokuvateattereissa suosiota kerännyt elokuva ei tällä tietoa ole tulossa ensi-iltaan lainkaan Kiinassa, jota on totuttu pitämään varteenotettavana elokuvamarkkinana. Kiinan ja Yhdysvaltain välit ovat kuitenkin kiristyneet viime aikoina ja moni muukin Top Gunin kaltainen suuren yleisön elokuva on jäänyt Kiinassa esittämättä.

Lue lisää: ”En ollut silloin valmis”, Tom Cruise perustelee, miksi Top Gunin jatko-osaa piti odottaa 36 vuotta – HS näki ensi-illan Cannesissa, ja elokuva on ylivertainen

Top Gun: Maverickin esittämättä jättäminen voi johtua myös poliittisista syistä. Talousmedia The Wall Street Journal kertoi viikonloppuna, että elokuvassa rahoittajana alun perin mukana ollut kiinalainen yritysjätti Tencent oli lähtenyt hankkeesta. WSJ:n mukaan Tencentissä Top Gun: Maverick oli arvioitu riskialttiiksi.

Elokuva esittää Yhdysvallat ja maan laivaston ilmavoimat myönteisessä valossa. Sitä pidettiin arveluttavana, sillä Tencentin on yhtiönä samaan aikaan pidettävä yllä hyviä suhteita Kiinan valtaapitävään kommunistipuolueeseen.

Kiinan elokuvaviranomaisten ja Hollywoodin suhteet ovat olleet usein tasapainoilua suhdanteiden ja joskus myös hyvin pienten yksityiskohtien hetteikössä. Esimerkistä käy näyttelijä Tom Cruisen elokuvassa päällään pitämä takki ja siinä näkyvät merkit.

Elokuvan kolme vuotta sitten julkaistulla mainostrailerilla takkiin kiinnitetyt Japanin ja Taiwanin liput oli käsitelty merkitykseltään hämäriksi. Syynä pidettiin sitä, että Kiina ei tunnusta Taiwania eikä näin ollen myöskään suvaitse maan lipun esittelyä.

Kolmessa vuodessa Kiinan ja Hollywoodin suhde on muuttunut niin, että Paramountin kaltaiset isot Hollywood-studiot eivät ole enää valmiita tekemään elokuviinsa muutoksia entiseen malliin. Toukokuun lopulla ensi-iltaan tullessa Maverick-elokuvassa Taiwanin ja Japanin liput ovat tunnistettavissa.

Ranskassa Top Gun: Maverickista on tullut toisella tavalla puheenaihe, sillä elokuvan valmistamiseen on Ranskan mediassa väitetty käytetyn myös venäläistä pääomaa. Asiasta kertoo ranskalaislehti Le Monde, jonka mukaan venäläisen pääoman mukanaolosta on varoitellut Andrew Eksner -niminen elokuvavaikuttaja.

Eksner yritti tuloksetta estää muun muassa Cannesin elokuvajuhlia myöntämästä tunnustusta näyttelijä Tom Cruiselle. Eksner pyrki aiemmin tekemään Top Gunin tuottaneen Paramount-studion kanssa yhteistyötä, mutta suunnitelman kariuduttua hän on sittemmin keskittynyt hyökkäämään studiota vastaan.

Suuria Hollywood-tuotantoja rahoitetaan yleensä palapelimäisesti useasta lähteestä, ja yhtenä Top Gun: Maverickin rahoittajana on toiminut New Republic Pictures, joka Eksnerin mukaan olisi ainakin osittain venäläisten vaikutusvallassa. Yhtiöllä olisi hänen mukaansa yhteyksiä ainakin oligarkki Dimitri Rubolejeviin, jonka omistuksiin kuuluu myös ranskalainen jalkapalloseura AS Monaco.

Yhdysvalloissa Top Gun: Maverick on vähemmän yllättävästi vedetty mukaan kulttuurisotakeskusteluun.

Julkisuuden niin sanotut konservatiiviset keskustelijat ovat kiitelleet elokuvaa militaarisuuden ja maskuliinisuuden esittämisestä isänmaallisesti ja tavalla, johon ”woke-kulttuurissa” ei ole totuttu. Samalla elokuvan menestyksestä on haettu tukea omalle näkemykselle.

Maverickista kulttuurisodan uusimpana verukkeena kertoo muun muassa Vanity Fair.

Lue lisää: ”Suomen jääkiekko­menestyksestä huolimatta myös elokuvat kiinnostavat” – Tom Cruisen Top Gun vetää väkeä teattereihin Suomessa ja maailmalla

Konservatiiviset kommentaattorit ovat löytäneet elokuvasta paljon hyvää. Suosittu radikaalikonservatiivinen podcast-juontaja Ben Shapiro esimerkiksi kiittelee elokuvaa sen tavasta käsitellä armeijaa ja sotilaita myönteisessä valossa. ”Elokuvan tekijät eivät kohtele armeijaa mielenterveysongelmaisina tai pahan hallinnon uhreina, imperialisteina, korruptoituneina”, Shapiro on todennut.

Elokuvakriitikko Christian Toto kirjoittaa Tom Cruisesta todeten, että ”valkoisen heteromiehen ihailu on vaikea pala pienelle, mutta vaikutusvaltaiselle ryhmälle, joka maan kulttuuria pyörittää”.

Konservatiivisen Dailywiren kirjoittaja Megan Basham arvioi, että Top Gun: Maverick on vanhakantaisuudessaan ”virkistävä šokki”, sillä hänen mukaansa nykyään kenraalit puhuvat mieluummin monimuotoisuudesta ja diversiteetistä sotilaallisten ansioiden tai valppauden sijasta.

”Elokuvassa on tehty yksi myönnytys tosielämälle tuomalla tarinaan naislentäjä, joka ei kertaakaan tee sukupuolestaan numeroa eikä vaadi muita muuttamaan käytöstään hänen vuokseen”, Basham kirjoittaa.

Bashamin mukaan Maverick huokuu kaipuuta Reaganin presidenttikauden aikoihin. Ronald Reagan toimi Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1981–1989.

”Elokuvan nuorukaiset tuovat mieleen ajan, jolloin Yhdysvallat vielä voitti sotia ja toimi kansainvälisellä näyttämöllä rohkeasti ja periaatteiden mukaisesti.”