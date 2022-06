Ulkolinjan saksalaisdokumentissa Terrorijärjestö Lashkar-e-Taiba saa osakseen ylistystä Pakistanin entiseltä presidentiltä Pervez Musharrafilta.

Pakistanilainen Lashkar-e-Taiba-järjestö (Let) nähtiin Suomen lehtiuutisissa ensimmäistä kertaa vuonna 2001, kun sen jäsenet tappoivat yhdeksän ihmistä hyökätessään Delhin parlamenttitaloon. Samassa yhteydessä Intia syytti arkkivihollisensa Pakistanin tiedustelupalvelun ISI:n tekevän yhteistyötä Letin kanssa. Let lisättiin EU:n terrorijärjestölistalle vuonna 2002.

Kuuluisiko myös ISI vastaavanlaiselle listalle? Mitään muuta päätelmää ei voi tehdä Daniel Harrichin dokumentista Länsi tukee terrorismia? (The Business With Terrorism – Our Intelligence Services and the Jihad, Saksa 2020).

Läntiset tiedustelupalvelut ovat tehneet terrorismin vastaisessa sodassa jatkuvaa yhteistyötä ISI:n kanssa. Kymmenien miljardien taloudellisen tuen arvellaan osaltaan sponsoroineen muun muassa Mumbain vuoden 2008 terrori-iskua, jossa tapettiin 166 ihmistä.

Yksi Mumbain vuoden 2008 terrori-iskun hyökkäyskohteista oli Taj Mahal Palace -hotelli. Lashkar-e-Taiban terroristit tappoivat yhteensä 166 ihmistä ja haavoittivat noin 300:aa.

Dokumentin haastateltaviin lukeutuu Michael Hayden, CIA:n johtaja vuosilta 2006–2009, joka kutsuu Pakistania ”liittolaiseksi helvetistä”. Pakistanin vuosien 2001–2008 presidentti Pervez Musharraf puolestaan toteaa Letin olevan ”maailman paras kansalaisjärjestö”. ISI:n entinen johtaja Asad Durrani tunnustaa avoimesti kaksi- tai kolminaamaisen pelin.

Ytimekkyyden puutetta dokumenttiin synnyttää se, että liikkeelle lähdetään Pariisin vuoden 2015 terrori-iskusta, jonka tekijäksi ilmoittautui Isis. Yhteydet Let-järjestöön jäävät lopulta löyhiksi, vaikka Mumbain ja Pariisin hyökkäykset samantapaisia olivatkin.

