Legenda kertoo, että Steve Jones varasti vuonna 1973 soittokamoja David Bowielta Ziggy Stardust -kiertueen jäähyväiskeikan jälkeen. Niillä Sex Pistols soitteli pari vuotta myöhemmin itsensä punkin ikoneiksi.

Jones on jopa tunnustanut teon. Silti ihan täyttä varmuutta tapahtuman todenperäisyydestä ei ole. Joidenkin väitteiden mukaan Bowien väki ei edes huomannut kamojen katoamista. Se voisi tarkoittaa, ettei mitään viety.

Varkaudesta kuitenkin alkaa brittisarja Pistol (2022), joka kuvaa Sex Pistolsin vaiheita lähinnä bändin kitaristin Steve Jonesin (s. 1955) näkökulmasta. Sarja ei teeskentele dokumenttia, ja Sex Pistols -draamaan sopii paremmin legenda kuin totuus – jos pitää valita.

”Sarjaa tehdessä tajusin, että punk on muokannut tapaani työskennellä”, sarjan ohjaaja Danny Boyle sanoo. ”70-luku oli tylsää aikaa Englannissa. Ensin oltiin lapsia ja sitten aikuisia. Siinä välissä ei ollut mitään. Punk rikkoi sen kaavan. Sen jälkeen sai tehdä mitä vaan.”

”Uskon, että punk tulee aina takaisin jossain muodossa, sillä kapina on luovuuden ydintä”, ohjaaja Danny Boyle sanoo.

Boyle (s. 1956) on samanikäinen kuin Sex Pistolsin muusikot. Hänen ensimmäiset elokuvansa, Shallow Grave – murhaleikki (1994) ja Trainspotting (1996), olivat mustia komedioita, joiden röyhkeässä leikkimielessä voi hyvin tavoittaa punkin asennetta.

Punk nähtiin työväenluokan nuorison kapinaliikkeenä. Boyle syntyi Lancashiressa lähellä Manchesteria irlantilaiseen duunariperheeseen. Katolilaiset vanhemmat panivat hänet alttaripojaksi vuosikausiksi. Moinen lapsuus varmaankin hautoi tehokkaasti kapinamieltä.

Boyle vakuuttaa muistavansa punkin hyvin. Sex Pistolsin hän sanoo nähneensä elävänä vasta paluukeikoilla 20 ja 30 vuotta myöhemmin, mutta kehuu niitä. The Clashin ja monet muut bändit hän kyllä näki. Nyt kypsällä iällä Boylen asenteeseen punkkia kohtaan on tullut hitunen porvarillisuutta.

”Sylkeminen keikoilla oli punkjuttu, jota häpeän nyt. Mutta punkin kapina vaikutti kaikkiin yhteiskuntaluokkiin, ja Sex Pistols sytytti sen ketjureaktion. Ennen sitä Bowie oli ainoa poikkeus musiikissa. Kunnioituksen puute systeemiä kohtaan jäi. Vihaan epätasa-arvoa.”

Kuusiosainen sarja rajoittuu Sex Pistolsin uraan, joka kesti vuodet 1975–1978. Kuvassa Johnny Rotten (Anson Boon, vas.), Sid Vicious (Louis Partridge), Steve Jones (Toby Wallace) ja Paul Cook (Jacob Slater).

Sarjassa Steve Jones (Toby Wallace) kiteyttää asian suunnilleen niin, että kaikki teeskentelevät, että kaikki on normaalia, mutta kaikki on hajoamassa eikä köyhillä ole mitään.

Se saattaa kuulostaa yhteiskunnallisena ajatteluna pinnalliselta, mutta toteamus tiivistää 1970-luvun tuntemuksia. Eikä kodittomasta nuorisorikollisesta kannattane tehdä suurta ajattelijaa edes draamassa.

Sen sijaan suuren punkmuusikon hänestä voi tehdä – kunhan poika oppii soittamaan ja uskaltaa esiintyä yleisön edessä.

Bändin nimi oli Sex Pistols, monikossa. Sarjan nimi sen sijaan on yksikössä, Pistol. Se korostaa Jonesin asemaa päähenkilönä. Pohjana on hänen muistelmansa Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol (2016).

Joku saattaa kummastella sitä, että näkökulma ei ole bändin laulajan ja keulakuvan Johnny Rottenin. Sitä taisi ihmetellä myös Rotten, oikealta nimeltään John Lydon (s. 1956), jolle ei ilmeisesti edes kerrottu sarjan tekemisestä kuin juuri ennen tuotannon aloittamista.

Sen sijaan Jones ja rumpali Paul Cook osallistuivat sarjan tekemiseen. Lydon haastoi entiset bändikaverinsa oikeuteen musiikin käytöstä sarjassa. Oikeusjutun hän hävisi.

Sex Pistolsin jälkeen Lydon perusti Public Image Ltd -bändin. Suuttumuksestaan huolimatta hän ilmoitti The Sun -lehden haastattelussa, että aikoo katsoa sarjan tarkastaakseen, mitä siinä sanotaan hänestä. Sarja julkaistiin kokonaan viime tiistaina, joten kommentteja voi odottaa pian.

Laulaja Johnny Rotten ja kitaristi Steve Jones Sex Pistolsin keikalla Dunstablesin Queensway Hallissa lokakuussa 1976.

Lyhyessä puhelinhaastattelussa Boyle ei puhu oikeusjutusta, mutta antaa sentään pienen kommentin näkökulmavalinnasta ja Rottenista. Sarjassa rääväsuista laulajaa näyttelee Anson Boon.

”John on upea mutta niin kompleksinen tyyppi, että olisi ollut vaikea lähestyä aihetta hänen kauttaan. Oli parempi mennä sisään takaovesta.”

Rotten ei myöskään ollut mukana Sex Pistolsissa aivan ensi hetkillä, kun Jones ja rumpali Paul Cook (Jacop Slater) ottivat bändin kompuroivia ensiaskeleita.

Sarjan alussa hengataan bändin manageriksi ryhtyvän Malcolm McLarenin (Thomas Brodie-Sangster) ja Vivienne Westwoodin (Talulah Riley) Sex-vaihtoehtovaateputiikissa.

Näkyväksi hahmoksi nousee myös kaupassa työskennellyt amerikkalainen Chrissie Hynde (Sydney Chandler), myöhemmin rocktähti hänkin.

Kuusiosainen sarja rajoittuu Sex Pistolsin uraan, joka kesti vain vuodet 1975–1978. Sarjan on kirjoittanut Craig Pearce, joka on ollut mukana käsikirjoittamassa useita Baz Luhrmanin ohjaamia elokuvia, myös uutta Elvistä, joka tulee ensi-iltaan juhannuksen jälkeen.

”Craig kirjoitti ensimmäisen jakson, ja sen pohjalta tulin mukaan. Olin halunnut jo pitkään tehdä jotain tällaista. Hassua on, että yleensä kaaos on elokuvantekemisen vihollinen, mutta tässä sen haaste kannusti, koska Sex Pistols oli kaaoksen airuita”, Doyle sanoo.

”Eniten minua huoletti, miten saan pidettyä jännitteen yllä kuusi jaksoa, kun en ole ennen tehnyt niin monta osaa omillani. Ehkei olisi pitänyt ohjata yksin niitä kaikkia, mutta niin tein ja nyt olen ylpeä.”

Pistol, Disney+.