Jyrki Kallion muhkea suomennosvalikoima esittelee kiinalaisen filosofian klassikkotekstejä yli kahdentuhannen vuoden ajalta.

Tietokirja

Avain kungfutselaisuuteen. Valittuja kirjoituksia kolmelta vuosituhannelta. Suom. ja toimi. Jyrki Kallio. Gaudeamus. 416 s.

Tutkija ja sinologi Jyrki Kallio (s. 1965) jatkaa arvokasta työtään klassisen kiinalaisen filosofian suomentajana. Hänen tavaramerkikseen on muodostunut perusteellisesti työstetyt käännöstiiliskivet, jotka pursuavat ala- ja loppuviitteitä, selvennyksiä ja huomautuksia.

Uusin teos, yli neljäsataasivuinen Avain kungfutselaisuuteen, ei poikkea hyväksi havaitulta linjalta.

Teos esittelee kungfutselaisia klassikkotekstejä tai katkelmia niistä yli kahdentuhannen vuoden aikajänteellä. Alussa oli Guanzin ja Yanzin opetuksia jo ajalta ennen Kungfutsea, lopussa mittava kirjo tunnettujen oppineitten ja filosofien tutkielmia, polemiikkeja ja kommentaareja. Antologia näyttää suomalaiselle lukijalle, miten rikas ja monipolvinen aatteellinen perintö kungfutselaisuus on Kiinan historiassa ollut.

Kokonaisuuden ehdottomasti kiinnostavin kattaus on lavea osuus Xunzin (noin 310–237 eaa.) opetuksia sisältävästä kirjasta, jota ei ole aiemmin suomennettu. Kirjoituksissaan Xunzi ottaa osaa oppisuuntauksensa keskeisiin debatteihin. Kungfutsen tärkein seuraaja Mengzi esimerkiksi opetti, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä.

Realistisempi ja selkeästi kyynisempi Xunzi puolestaan näki, että ihminen on synnynnäisesti paha, mutta ankaran jalostamisen avulla hänestä voidaan koulia kelvollinen olento. Rationalistina Xunzi myös vieroksui yliluonnollisia selityksiä ja piti esimerkiksi hierarkkista yhteiskuntamallia ja valloitussotia luonnollisina.

Nämä esimerkit heijastelevat kungfutselaisuuden kehitysvaiheita. Kungfutse itse ei sanonut ihmisluonnosta juuri mitään, mutta Mengzin ja Xunzin sukupolvelle kysymys ihmisen perimmäisestä olemuksesta nousi keskeiseksi.

Xunzin lisäksi uusi teos tuo suomalaisten lukijoiden eteen runsaasti muutakin kiinnostavaa. Kallio kääntää muun muassa kaksi näytettä vaikeatajuisesta Muutosten kirjasta, jota käytettiin muinoin ennustusoppaana. Teos nostettiin aikoinaan jopa osaksi kungfutselaista kaanonia, mutta edes nykykiinalaiset eivät saa kaikista sen ilmauksista tolkkua.

Hyvin kiinnostava on myös Han-kaudella eläneen Yang Xiongin (53 eaa.–19 jaa.) teos Esimerkillisiä selityksiä, joka pyrkii imitoimaan Kungfutsen Keskusteluja. Aikalaiset kutsuivatkin Yangia ”uudeksi Kungfutseksi”.

Yksi teoksen huippukohdista on Tang-kauden valtiomiehen Han Yun (768–824) kuuluisa ja arvovaltainen kiistakirjoitus Alkuperäinen Dao, jossa hän puolustaa kiihkeästi Kungfutsen oppia suhteessa muihin uskontoihin. Teksti on armoton mutta retorisesti vaikuttava hyökkäys buddhalaisuutta ja daolaisuutta vastaan, ja se vaikutti aikoinaan kungfutselaisen renessanssin eli niin sanotun uuskungfutselaisuuden nousuun.

Lavean käännösvalikoiman ainoa naiskirjoittaja on Ban Zhao (n. 45–116), jonka teos Opiksi ja ojennukseksi naisille korostaa aviovaimon kuuliaisuutta ja velvollisuuksia. Kuten tämäkin esimerkki osoittaa, kungfutselaisuus on miehinen perinne, jossa naisille on varattu lähinnä tukijan ja moraalinvartijan rooli.

Avain kungfutselaisuuteen on merkittävä lahja suomalaisella lukijakunnalle. Harvoin mitään ei-eurooppalaista aateperinnettä on esitelty suomen kielellä näin kattavasti ja perinpohjaisesti. Kokonaisuus on kaikin puolin tyylikkäästi koostettu, mikä tekee kunniaa sen arvokkaalle sisällölle.

Silti osa Kallion suomennosratkaisuista herättää kysymyksiä. Esimerkiksi käsitteen de, joka on perinteisesti tulkittu tarkoittavan ”hyvettä” tai ”sisäistä voimaa”, hän kääntää kankeantuntuisesti sanaksi ”ominaisvahvuus”. Eikö se kuulosta enemmän fysiikan suureelta kuin filosofiselta termiltä?

Kungfutsen temppeli Pekingissä on tärkeä nähtävyys. Temppeli on rakennettu 1302.

Keskeisen käsitteen ren Kallio kääntää teoskohtaisesti eli Keskusteluissa se on ”kunniallisuus”, Mengzissä ”veljellisyys” ja Xunzissa ”kunnokkuus”. Ratkaisu muistuttaa, että jopa ydinkäsitteiden sisältö muuttui ja muotoutui aikojen saatossa. Silti ainakaan tälle lukijalle ei ole selvä, mikä ”kunniallisuuden” ja ”kunnokkuuden” käsitteellinen ero on.

Detaljeista voi taittaa peistä loputtomiin, eikä se saa viedä huomiota pääasialta.

Joka tapauksessa Avain kungfutselaisuuteen on poikkeuksellinen saavutus jopa niin sanottujen kulttuuritekojen saralla. Se osoittaa, että itäaasialainen filosofia ei ole mitään usvaista mystiikkaa, vaan elävä ja monenkirjava ajattelun aarreaitta.

Kirjoittaja valmistelee klassista kiinalaista luontorunoutta käsittelevää väitöskirjaa Tampereen yliopistossa.