Ranskan akatemia on taas saanut tarpeekseen anglismeista, nyt pelimaailmassa: e-sports on mieluummin jeu vidéo de compétition

Ranskan kieltä suojeleva Ranskan akatemia on kääntänyt pelimaailman anglismeja ranskaksi. Uusien käännösten käyttäminen on valtion työntekijöille pakollista.

Ranskassa halutaan suojella äidinkieltä korvaamalla englanninkielistä videopelisanastoa ranskalaisella, kertoo ranskalainen uutistoimisto AFP. Ranskan kieltä huoltava Ranskan akatemia on kerännyt listan ranskankielistä pelisanastoa, joilla anglismeja eli englannista johdettuja sanoja tulisi korvata.

Tuoreen linjauksen mukaan esimerkiksi ammattipelaajaa tarkoittava pro-gamer on ranskaksi ”joueur professionnel”. Kaikkien sanojen käännökset eivät ole yhtä suoria. Englanninkielinen sana ”streamer”, joka tarkoittaa pelaamisestaan suoraa lähetystä näyttävää ihmistä, suomeksi tuttavallisemmin striimaaja, on suosituksen mukaan ”joueur-animateur en direct” eli suomeksi sanatarkasti pelaaja-juontaja suorana.

Videopeliyhteisö on moittinut ilmaisujen kääntämistä ja pitää niitä turhana. Ranskalainen pelaaja arvosteli Ranskan akatemian linjausta RTBF:llä, koska pelaaminen on auttanut häntä englannin oppimisessa. Lisäksi hänen mukaansa osassa käännöksistä katoaa sanan alkuperäinen merkitys. Esimerkiksi ”e-sports” eli e-urheilu kääntyy muotoon kilpavideopeli ”jeu vidéo de compétition”, jolloin yhteys urheiluun jää pois.

Uudistuksissa mukana ollut kulttuuriministeriö perustelee sanaston käyttöönottoa sillä, että kaikki eivät voi ymmärtää pelimaailman anglismeja.

Maanantaina tehty linjaus on virallinen, joten se sitoo kaikkia valtion työntekijöitä.

Ranskan akatemialla on pitkä historia englanninkielisten ilmauksien kanssa kamppailemisesta. Se on yrittänyt korvata esimerkiksi Ranskassa yleisesti käytetyn sanan ”le wifi” ranskankielisemmällä pidemmällä versiolla ”l'accès sans fil à internet” eli langaton yhteys internetiin.

Helmikuussa akatemia varoitti ranskan kielen ”murenemisesta, jota ei pitäisi nähdä väistämättömänä”. Sen mukaan englannin kielen lainat tekevät kommunikoinnista köyhää ja voivat jopa jakaa yhteisöä. Lisäksi kaikki lainat eivät sovi ranskan kielen ääntämykseen.

Vaikka akatemia myöntää, että osaltaan lainat uudistavat kieltä, on se paheksunut esimerkiksi ranskalaisten firmojen englanninkielisiä mainoksia. Raportissa mainitaan esimerkiksi Peugeot’n slogan ”Unboring the future” ja Air Francen ”France is in the air”.

Akatemian mukaan esimerkiksi sanalle ”follower” eli seuraaja on useita ranskankielisiä vastineita. Akatemian hampaisiin ovat jääneet myös suomen kielessäkin vilisevät sanat ”hashtag” eli aihetunniste ja yritysmaailmasta tuttu termi ”start-up”.

Akatemian huolena on, että erityisesti vanhemmat, englantia osaamattomat ikäluokat jäävät ulkopuolisiksi, kun ranskaan tulee lisää lainasanoja. Erityisesti viranomaisten kieleen valuneet lainasanat huolettavat akatemiaa.

Esimerkiksi koronaviruspandemian hoidossa ranskalaiset ovat saaneet opetella sanoja ”cluster” eli ryhmä altistuneita, ”testing” eli testaus ja ”click and collect” eli netistä kauppaan tilaaminen.