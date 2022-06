Euroviisuista kansainväliseen suosioon ponnistanut bändi sanoo olevansa jäähallikeikan kaltaiseen virstanpylvääseen ”valmiimpi kuin koskaan”.

Suomen euroviisuedustajana keväällä 2021 suursuosioon noussut rockyhtye Blind Channel tekee ensimmäisen oman hallikeikkansa Helsingin jäähallissa torstaina 29. joulukuuta. Jäähalliin tehdään jo tutuksi tullut blackbox eli käytössä ovat vain permantopaikat.

Liput keikalle tulivat myyntiin keskiviikkona.

Toukokuussa kuudella Emma-palkinnolla palkittu bändi on kiertänyt Eurooppaa ja Yhdysvaltoja yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. Keikkoja on kertynyt liki kuusikymmentä, eikä kansainvälinen suosio osoita laantumisen merkkejä.

”Tämä on meidän tähänastisen uran isoin juttu. Ollaan suunniteltu niin iso show, että sen toteuttaminen on mahdollista vain jäähallissa”, yhtye kertoo tiedotteessa.

Kesällä Blind Channel kiertää festivaaleilla Suomessa ja julkaisee uuden Lifestyles of sick and dangerous -nimisen albumin. Syksyllä luvassa on Euroopan kiertue, ja vuosi huipentuu joulukuun jäähalliesiintymiseen.