Viikon suosituksissa myös Timo Harakka Frankfurtin lentokentällä ja romaani jättimäisestä siltatyömaasta.

Ihminen on käynyt Kuussa ja rakentanut pyramideja, muttei osaa juoda take away -kahvia oikein.

Kiireiset kaupunkilaiset säntäilevät kaduilla pahvimukit kädessä, polttavat kielensä ja läikyttävät vaaleapaahtoista kahvia puistonpenkeille ja avokonttorien lattioille. Kansi ei pysy koskaan paikoillaan. Käytetyt pahvimukit kasataan työpöydille haiseviksi ja huojuviksi pinoiksi.

Se on kaikin puolin naurettavaa.

Siitä huolimatta pahvimukien kansissa voi nähdä outoa kauneutta. Louise Harpman ja Scott Specht esittelevät Coffee Lids -kirjassaan vuosikymmenten ajan eri puolilla maailmaa kartuttamaansa pahvimukien kansikokoelmaa. Kirjassa näitä teollisen muotoilun kertakäyttöisiä taidonnäytteitä luokitellaan perusteellisesti. Villeimmät kannet mukailevat naamarin lailla kasvojen muotoa ja niissä on kohopainatettuja varoitustekstejä.

Näyttävien kuvien ja havainnollistavien piirroksien lisäksi mukana on kansien toimintamekanismeja ja historiaa esitteleviä tekstejä. Niistä selviää, mihin tarvitaan kaikkia kansissa olevia reikiä.

Louise Harpman ja Scott Specht: Coffee Lids: Peel, Pinch, Pucker, Puncture (Princeton Architectural Press, 2018).

Timo Harakka Viemärirotta-kirjan ilmestymisen aikaan.

Timo Harakka Frankfurtin lentokentällä

Viestintä- ja liikenneministeri Timo Harakka (sd) alkoi valmistautua nykyiseen työhönsä jo toimittajavuosinaan. 1990-luvun lopussa hän matkusti norkoilemaan Frankfurtin lentokentälle ja kirjoitti siitä huikentelevan reportaasin Helsingin Sanomien Kuukausiliitteeseen. Tekstissä hän ihmettelee jättikentän teknologisia saavutuksia: matkavarahihnojen pituutta (56 kilometriä), sillä kulkevien laukkujen nopeutta (18 kilometriä tunnissa) ja jopa parkkihallia (14 000 autopaikkaa). Välissä hän käy haastattelemassa Forsterin pariskuntaa lentokentän supermarketin viinihyllyllä.

Tyylilaji liikkuu koneita ja kaupunkia ihailevan Futuristisen manifestin, teknologia- ja kulutuskritiikin ja satiirin välillä.

Teksti on julkaistu myöhemmin osana Viemärirotta-kirjoituskokoelmaa. Kirjaa voi etsiä antikvariaattien hyvin varustelluista alelaareista.

Timo Harakka: Viemärirotta. Otava, 1998.

Romaani suuresta siltatyömaasta

Jättimäisestä arkkitehtuurista kirjoittaa myös ranskalainen Maylis de Kerangal alkuvuonna suomeksi ilmestyneessä romaanissaan Sillan synty. Karnevalistisessa romaanissa seurataan Kalifornian kuvitteellisen kaupungin siltatyömaata, joka kokoaa yhteen työntekijöitä eri maista ja taustoista. Vaikka kirjailija hyödyntää hauskasti rakentamiseen liittyvää sanastoa, kirja kertoo ennen muuta siltaa rakentavista ihmisistä. Samalla oppii, mitä tarkoittaa pyloni.

Maylis de Kerangal: Sillan synty (suomennos Ville Keynäs ja Anu Partanen). Siltala, 2022.

Viikolla 22 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjat

1) Patricia Lockwood: Kukaan ei puhu tästä

2) Abdulrazak Gurnah: Loppuelämät

3) Veera Ikonen: Pimeässä syttyy majakka

4) Christian Rönnbacka: Henna Björk: isku

5) Emily Henry: Lomalla kaikki on toisin

6) Jyrki Vainonen: Täytetyt

7) Anna Alanko: Ensimmäinen kesäpäivä

8) Anthony Doerr: Taivaanrannan taa

Tietokirjat

1) Panu Kunttu: Kaikki luodon linnut

2) Hannu Himanen: Iloniemi: eminenssi

3) David Eagleman: Aivojen ääretön tarina

4) Tiia Rantanen: Suurin piirtein

5) Susanna Laine: Epätäydellisen naisen itsetunto

6) Riitta Konttinen: Tarinankertoja: Anni Swanin elämä

7) Pekka Sauri: Onnen harha

8) Venla Kuoppamäki: Sun poika kävi täällä