40 vuoden takaiset tähdet vetivät Kaisaniemeen varttuneempia popfaneja.

Eletyt vuodet näkyvät Simon Le Bonin (vas.) ja John Taylorin (kesk.) olemuksessa, mutta vanha tyyli on pysynyt. Kitaristina Duran Duranissa on nykyisin Dom Brown.

Pop

Duran Duran ja Nile Rodgers & Chic Kaisaniemen puistossa 2.6.

Elävän musiikin ja kesän festivaalien kaipuu näkyi torstai-iltana Helsingin Kaisaniemen puistossa. Duran Duranin ja Chicin keikalle pakkautui järjestäjien mukaan noin 12 000 ihmistä, vaikka sade ja kylmä tuuli tekivät olosuhteista kaikkea muuta kuin miellyttävät.

Kaisaniemen kentällä oli alun perin tarkoitus olla kesäkuussa suurten ulkoilmakonserttien sarja, joka typistyi peruutusten takia. John Fogerty siirsi pandemian ja Venäjän sotatoimien vuoksi kiertueensa ensi kesään, ja Faith No More peruutti toistaiseksi kaikki esiintymisensä laulaja Mike Pattonin mielenterveysongelmien takia. Lisäksi kesäkuulta peruuntui Kaisaniemen Punk It -tapahtuma, jonka pääesiintyjänä piti olla Public Image Limited.

Kaikissa näissä houkuttimena olisi ollut nostalginen pääesiintyjä, ja sitä totisesti olivat myös Duran Duran ja Chic, joista jälkimmäinen liikkuu maailmalla nykyisin nimellä Nile Rodgers & Chic.

Nile Rodgers käynnisti ainoana alkuperäisjäsenenä Chicin uudelleen vuonna 2013, ja yhtye nähtiin Suomessa kesän 2015 Flow-festivaalilla. Silloin vastaanotto oli haltioitunut, ja sama tapahtui nytkin.

Chic uudisti 1970-luvun lopussa diskomusiikkia ja rakensi minimalistisen groovensa pelkästään rummuilla, bassolla ja sähkökitaralla. Nykymuotoinen Chic vaalii alkuperäisen yhtyeen sointia ja perintöä rakkaudella ja taidolla.

Basisti Jerry Barnesin ja rumpali Ralph Rollen rytmi oli vankkaa, mutta elastista, Kimberly Davisin ja Audrey Martellin lauluäänet soivat hienosti yhteen, ja Rodgersin vispaava ja nakuttava kitarakomppi kulki kuin aina ennenkin.

Nile Rodgers esitti Chicin kanssa mykistävän määrän hittejä.

Periaatteessa Rodgersin ei tarvitsisi enää keikkailla, sillä hän on toinen Hipgnosis Songs Fund -yhtiön perustajista. Tunnettujen artistien tekijänoikeuksia ostavalla yhtiöllä on hallussaan erilaista immateriaalioikeuksia jo yli kahden miljardin euron edestä.

Myös Chicin keikkaohjelmisto todisti, että Rodgers on aina ymmärtänyt tarttuvan musiikin päälle. Chicin omien hittien lisäksi kuultiin parhaat palat Rodgersin muiden artistien kanssa tekemästä tekemästä tuotannosta David Bowien Let’s Dancea ja Madonnan Like a Virginiä myöten.

1980-luvun nostalgia oli sakeaa, ja sen näki myös yleisön koostumuksesta. Kenttä oli täynnä harmaantuneita ihmisiä, jotka liikkuivat musiikin tahtiin kuin kauan sitten diskossa, nyt vain hitaammin ja kankeammin.

Rakkaita muistoja herätti myös illan pääesiintyjä, joka esiintyi Suomessa viimeksi vuonna 1982.

Duran Duranin ensimmäiset minuutit olivat Chicin jälkeen tahmeita ja romuluisia. Yhtye aloitti vanhoilla isoilla hiteillä, niin kuin vanhoilla ketuilla on tapana, mutta Wild Boys ja Hungry Like a Wolf paukkuivat enemmän kuin svengasivat. Simon Le Bonin laulukaan ei ollut aina tarkasti vireessä.

Kolmantena kuultu viimevuotinen single Invisible loksautti jotain kohdalleen, ja Le Bonin ääni soi yhtäkkiä kirkkaana ja tarkkana.

Vanhat Duran Duran -fanit eivät ole unohtaneet suosikkiaan.

Vaikka Duran Duran painotti keikkaohjelmistossa odotetusti kahden ensimmäisen albuminsa uusromanttisen rockin klassikkoja, niin yhtye on onnistunut ennenkin esittämään elon merkkejä vaisujen vuosien jälkeen.

Siitä parhaana muistutuksena oli Ordinary World, jonka aikana taustakankaalla loistivat Ukrainan lipun värit. Vuonna 1993 kappale merkitsi uutta huippuhetkeä jo unholaan painuneelle yhtyeelle, ja nyt kaikkien vuosien jälkeen se on noussut koko uran hienoimmaksi kappaleeksi.

Ja kun Girls on Film lopulta käynnistyi, uskolliset fanit riemastuivat lopullisesti. Duran Duran sai käännettyä työvoitoksi illan, jossa vastustajina olivat ylivoimainen lämmittelybändi ja vihamielinen sää.