Huippusuosittua Young Thugia syytetään väkivaltaisista jengirikoksista – tästä Atlantan rapskeneä ravistelevassa vyyhdissä on kyse

Young Thugia ja hänen levy-yhtiönsä jäseniä syytetään katujengin pyörittämisestä.

Young Thug eli Jeffrey Williams on vangittu epäiltynä väkivaltaisista jengirikoksista. Kuvassa Young Thug esiintymässä Tampassa Yhdysvalloissa elokuussa 2018.

Listaykkösiä tehnyt amerikkalaisräppäri Young Thug istuu tällä hetkellä atlantalaisessa vankilassa jengirikoksista epäiltynä.

Torstaina 2. kesäkuuta Thugilta, jonka oikea nimi on Jeffrey Williams, kiellettiin mahdollisuus tutkintavankeudesta vapautumiseen.

”Williamsin vaarallisuudesta yhteisölle on huomattavia todistuksia”, perustelee päätöstä tuomari Ural Glanville.

Williamsin vankeuden jatkumisesta ovat uutisoineet muun muassa Variety ja Billboard.

Syyttäjien mukaan 30-vuotias Williams on yhdessä 27 muun kanssa osallinen jengirikoksiin, jotka loukkaavat amerikkalaista RICO-lakia.

Williamsin asianajaja Brian Steel vannoo päämiehensä viattomuuden puolesta, ja on tv-haastattelussa luvannut puolustaa häntä ”viimeiseen veripisaraansa asti”.

Syytettyjen joukossa ovat Williamsin lisäksi muun muassa räppärit Gunna ja Yak Gotti. Williams pidätettiin yhdessä muiden syytettyjen kanssa toukokuun alussa.

Vuonna 1970 voimaan tulleen RICO-lain tarkoituksena on valvoa ja rangaista järjestäytynyttä rikollisuutta. Lain perusteella voidaan määrätä kovimmillaan 20 vuoden vankeustuomio.

Grammy-palkittu Young Thug on sukupolvensa vaikutusvaltaisimpia rap-artisteja. Hän on esiintynyt Suomessa kolmesti: Blockfestillä vuonna 2015, Flow Festivalilla vuonna 2017 ja Ruisrockissa vuonna 2018.

Williamsin levy-yhtiö YSL Records (Young Stoner Life) perustettiin Atlantassa Georgian osavaltiossa vuonna 2016. YSL on julkaissut useita menestyneitä rap-albumeita ja singlejä.

Syytteiden mukaan Williams olisi kuitenkin perustanut YSL (Young Slime Life) nimisen katujengin jo vuonna 2012. YSL-jengillä väitetään olevan yhteyksiä Los Angelesissa perustettuun Bloods-katujengiin.

YSL-räppäri Lil Keed kommentoi Williamsin ja Gunnan pidätystä Instagram-tarinassa 12. toukokuuta. Hänen mukaansa YSL ei ole jengi, vaan ”perhe, levy-yhtiö, ja elämäntapa”. 24-vuotias Keed kuoli 13. toukokuuta tuntemattomasta syystä.

Myös atlantalainen raptuottaja Metro Boomin on kiistänyt Twitterissä YSL:n olevan rikollisjengi.

”YSL ei ole, eikä ole koskaan ollut jengi. YSL on rekisteröity osakeyhtiö, joka on tarjonnut lukemattomia työpaikkoja ja mahdollisuuksia niin vähäosaisille mustille kuin kaikille muillekin ihmisille, koska Thugin sydän on niin suuri”, lukuisia raphittejä tuottanut Boomin kirjoittaa.

YSL-levy-yhtiön jäseniä koskevalla 56-kohtaisella syytelistalla on vakavia rikoksia: murhia, ryöstöjä, sekä huume -ja aserikoksia.

Yhtenä YSL-jengin tekemänä rikoksena mainitaan räppäri Lil Waynen keikkabussiin kohdistunut ampuminen Atlantassa vuonna 2015.

Yhteensä 88-sivuisen syytteen mukaan Williams itse olisi syyllistynyt vuosien 2013 ja 2021 välillä yli kolmeenkymmeneen RICO-lain kieltämään rikokseen.

Williamsia syytetään muun muassa osallisuudesta murhaan vuonna 2015. Hän oli syyttäjien mukaan vuokrannut auton, jota murhassa käytettiin.

Syyttäjät ovat vedonneet todistusaineistona Young Thugin kappaleisiin. Williamsiin kohdistuvista syytteistä viisi ovat hänen tuotannostaan valittuja sanoituksia.

Syyttäjien mukaan sanoituksien viittaukset murhiin sekä väkivalta- ja huumerikoksiin ovat järjestäytyneen rikollisen toiminnan edistämistä, eli itsessään RICO-lakia rikkovia tekoja.

Rap- sanoituksien käyttäminen rikostodisteina on aiheuttanut vastustusta. On kiistanalaista, voiko taiteellisen ilmaisunvapauden piiriin kuuluvien sanoituksien yhteyttä todellisen maailman tekoihin osoittaa.

Variety-lehden haastattelemat lakiasiantuntijat pitävät oikeuden keskittymistä rap-lyriikoiden väkivaltaisuuteen rasistisena.

Lehden haastatteleman asianajaja Dina LaPoltin mukaan on tekopyhää ja syrjivää hyväksyä countrymusiikin murhaballadit fiktiona, mutta ottaa Young Thugin murhiin viittaavat sanoitukset todellisina uhkina.

Tammikuussa Jay-Z ja liuta muita räppäreitä allekirjoitti New Yorkin osavaltiolle osoitetun kirjeen, jossa vaaditaan rap-lyyrikoiden todistusaineistona käyttämisen lopettamista.

Williamsin oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa tammikuussa 2023.