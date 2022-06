”Sotaan tottuu nopeasti”, kertoo kirjailija Oleg Mihailov Itä-Ukrainan sekasorron keskellä Elli Salon taitavasti koostetussa dokumentissa.

Elli Salon ohjaama ja käsikirjoittama Talo horjahti on tyylikkäästi toteutettu radiodokumentti Ukrainan sodan kauhuista. Sen runkona ovat ukrainalaisten kirjailijoiden keväiset päiväkirjamerkinnät.

”Sotaan tottuu nopeasti. Kissani esimerkiksi eivät enää reagoi pommeihin”, kertoo näytelmäkirjailija Oleg Mihailov Itä-Ukrainan sekasorron keskellä. Lastenkirjakuvittaja Olja Grebennik puolestaan istuu harkovalaisen kerrostalon pommisuojassa lastensa kanssa ja piirtää kokemuksiaan omaan päiväkirjaansa.

Dokumentissa keskitytään muutenkin pieniin arkisiin asioihin ja havaintoihin.

Myös kuuden äänisuunnittelijan yhteistyönä luoma äänimaailma on maltettu pitää ihmisen kokoisena. Pommitukset eivät ole päällä, mutta sodan jyly väijyy kaiken aikaa painostavana taustalla. Äänisuunnittelijat ovat onnistuneet istuttamaan etähaastattelutkin saumattomasti kokonaisuuteen.

Etäily tuo osaltaan jopa lisädramatiikkaa, koska haastateltavien ääni kuuluu heikosti sieltä jostakin.

Paljon käännösmateriaalia sisältävät jutut toimivat radiossa harvoin kovin hyvin, mutta Talo horjahti on poikkeus, sillä käännökset on toteutettu teknisesti ja taiteellisesti onnistuneesti. Yksi käännösten tulkitsijoista on ohjaaja Salo, jolla on kerrassaan erinomainen radioääni.

