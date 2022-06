Näyttelijä Alicia Vikanderille Hollywood on tullut niin tutuksi, että tv-sarjan teko Euroopassa on vaihtelua. HBO:n uutuudessa Irma Vep ruotsalainen esittää Hollywood-näyttelijää, joka lentää Ranskaan kuvauksiin kuin uuteen maailmaan.

”Toin moniin kohtauksiin omia kokemuksiani”, Vikander kertoi HS:n haastattelussa, kun uutuussarjaa esiteltiin Cannesin elokuvajuhlien ohessa toukokuun lopulla.

Koska Irma Vep -sarja kuvaa sitä, miten elokuvia ja sarjoja tehdään, niin luonnollisesti sarjan alussa nähdään toimittajatapaaminen, jollaisesta tämäkin juttu syntyy. On kaoottinen tilanne ja mikrofoneja, kysymyksiä, hymyjä ja jotain vastauksiakin.

Elokuvallista kehää kierretään muutenkin, kun näyttelijä esittää sarjassa näyttelijää. Lisää tasoja tarinaan tuo se, että sarjan takana on aiempi elokuva (sekin nimeltään Irma Vep ja ohjaajana siinäkin Olivier Assayas), jota jo edelsi sarja: Louis Feuilladen 1915 valmistama kymmenosainen jännityselokuvien sarja Les Vampires.

”Irma Vep on kevyt komedia, joka kertoo ironisen leikillisesti ja samalla realistisesti elokuvanteon hulluudesta ja todistaa samalla välineen mahdollisuuksista”, kirjoitti Helena Ylänen vuoden 1996 elokuvaversiosta.

Tuolloin Irma Vepin pääroolissa ”itseään” esitti Maggie Cheung. Lisää Helena Yläsen ajatuksia 1990-luvun Irma Vep -elokuvasta voi lukea tästä.

Toisin kuin Maggie Cheung 1990-luvun elokuvassa, Vikander ei esitä Irma Vep -tv-sarjassa ”itseään” vaan näyttelijää nimeltä Mira. Tätä eroa Vikander haluaa korostaa. Vikanderin esittämä Mira Harberg esitellään sarjan alussa limusiinilla hienoon hotelliin purjehtivana maailmantähtenä, joka on tullut Eurooppaan tekemään taiteellisempaa tavaraa.

”Ei sellainen ole minun elämääni”, Vikander vannotti Cannesissa.

Alicia Vikanderin näyttelemä näyttelijä Mira istuu odottamassa kuvauksia pariisilaisessa hotellissa.

Toimittajatapaamiseen Vikander saapui kuitenkin kohtalaisesti huomiota herättävässä asussa. Irma Vepissä mieleen jää musta kissamainen asu, mutta Cannesissa Vikanderin yllä oli Louis Vuittonin vaalea luomus, joka vaikutti ensin mekolta ja sitten viitan ja housupuvun yhdistelmältä. Vaalean asun kruunasi yksityiskohta: kankaasta tunkevat mustat langanpäät.

Vuonna 1988 syntynyt Vikander on Pohjoismaiden tunnetuimpia näyttelijöitä. Ura alkoi aueta parikymppisenä Andra Avenyn -saippuasarjassa. Pian alkoi pudota rooleja Anna Kareninan ja Ex Machinan kaltaisista kansainvälisistä elokuvista. Tanskalaisesta tytöstä Vikander voitti sivuosa-Oscarin vuonna 2016. Toimintaelokuva Tomb Raiderin teosta hän kertoi HS:lle vuonna 2018.

”Minut on lokeroitu ’vakavaksi euronäyttelijäksi’. Haluaisin tehdä komediaa enemmänkin. Moni yllättyy minut tavatessaan. Sanovat, että ’et olekaan haudanvakava’”, Vikander sanoi Cannesissa.

Näyttelijä ei kaipaa takaisin saippuasarjaan, mutta tv-sarjojen muotokieli miellyttää. ”On tosi kiva, että Irma Vepin kaltaisessa sarjassa on alku ja loppu, mutta välissä enemmän aikaa kuin elokuvassa”, Vikander sanoi kahdeksanosaisesta uutuussarjasta.

Vikander on pitänyt kovaa ääntä elokuvamaailman vääristymistä ja vaatinut asioiden muuttamista. Elokuvien teko ja maailma elokuvien ympärillä muuttuukin. ”Olin vastikään ensimmäistä kertaa läheisyyden koreografin kanssa tekemisissä elokuvassa Firebrand, jota Karim Aïnouz ohjasi. Hyvin jännää. Olisipa läheisyyden koreografeja ollut, kun aloitin. On hyvä, että joku katsoo päälle”, Vikander sanoi.

Myös Irma Vepissä kohdataan läheisyyden koreografi.

Irma Vep on ranskalaisen Olivier Assayasin idea, hänen käsikirjoittamansa ja ohjaamansa. Assayas on todennut, että hänen mielestään sarjassa on kyse elokuvantekijöiden halusta löytää merkitystä omasta työstään.

Vikander on toista mieltä. ”Minä löydän järkeä tarttumalla töihin, jotka haluan tehdä, vaikka ei tarvitsisi”, Vikander sanoi.

Irma Vep -sarjassa pääroolin tekevä Alicia Vikander on sarjassa myös tuottajan roolissa.

Irma Vepiin Vikander ei siis omien sanojensa mukaan lähtenyt siksi, että pääsisi kertomaan itsestään tv-sarjan näyttelijän kautta.

”Syy oli Olivier. Halusin tehdä töitä hänen kanssaan”, Vikander sanoi.

”Katsoin hänen vanhoja elokuviaan. Oli kohtaus, pitkälti puhetta ja se kesti kahdeksisen minuuttia eikä se tuntunut tylsältä. Normaalisti kohtaus kestää käsikirjoituksessa sivun, Olivierilla kahdeksan sivua. Sellaista dialogia tapaa yleensä vain teatterissa.”

Näyttelijän mukaan Assayas rakastaa elokuvia ja on käsikirjoittajaksi poikkeuksellisen hyvä.

Vikander pitää nykyään kotipaikkanaan Portugalia, jossa hän asuu näyttelijäpuolisonsa Michael Fassbenderin ja parin yhteisen lapsen kanssa. Vikander sanoo välttyvänsä Lissabonin kujilla paparazzeilta.

”Äitiys on muuttanut minua niin, että roolitarjouksen tullessa minua kiinnostaa, missä kuvataan. Koko perheen pitää nyt muuttaa. Yritämme jaksottaa niin, että minä ja Michael kuvaamme vuorotellen”, Vikander kertoi.

Irma Vep, HBO.