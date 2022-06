Will Forte ja Kristen Wiig ovat mainioita MacGruberin pääosissa.

Will Forte on epäkelpo erikoisagentti MacGruber.

Joistain Saturday Night Live -viihdeohjelmassa syntyneistä sketseistä on leivottu myöhemmin elokuvateattereissa varsin menestyneitä elokuvia, kuten Blues Brothers (1980) ja Wayne’s World (1992).

Ihmemies MacGyver -sarjan (1985–1992) parodia MacGruber ei kuulu näihin menestyjiin. Will Forten epäkelpo erikoisagentti esiintyi SNL-sketsissä ensimmäisen kerran 2007, ja vuonna 2010 se sai oman elokuvan. Siinä entinen agentti joutuu takaisin palvelukseen, kun Washingtonia uhataan ydinaseella. Elokuva oli taloudellinen floppi, mutta keräsi kulttimainetta.

Flopista huolimatta MacGruberin elämä jatkuu nyt kahdeksanosaisessa sarjassa, joka jatkaa elokuvan tapahtumia. MacGruber vapautuu vankilasta sillä ehdolla, että osallistuu varmaa kuolemaa tarkoittavaan tehtävään: presidentin kidnapatun tyttären pelastamiseen terroristien kynsistä. Luvassa on paljon räjähdyksiä ja naurettavan huonoa huumoria, joka avautuu luultavasti vain elokuvan nähneille.

Will Forte on mainio MacGruber, mutta esikuvastaan MacGyverista sarjassa on jäljellä vain takatukka. Ilmastointiteippiä ei kulu, ja linkkarikin pysyy povitaskussa. Mainio on myös MacGruberin ex-vaimoa ja niin ikään ex-agenttia esittävä Kristen Wiig, joka puhkeaa käsittämättömiin laulunumeroihin.

MacGruber, C More.