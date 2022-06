Rivimiehenä lavalla viihtyvän supertähden nykyinen työllistäjä on kitaralegenda Jeff Beck.

Maailman viihdemedialla on ollut viime päivinä kiirettä, kun entisen filmitähtipariskunnan, Johnny Deppin ja Amber Heardin pitkään jatkuneeseen oikeusjuttuun saatiin päätös.

Mutkikkaan kunnianloukkausjutun voittanut Depp on samaan aikaan nauttinut elämästään kiertämällä Britanniaa Jeff Beckin yhtyeen vierailevana laulusolistina ja kakkoskitaristina.

Johnny Depp on nähty muusikkona esiintymislavalla lukemattomia kertoja ennenkin, mutta nyt Britannian keikoilla huomio on ollut erilaista. Deppin fanit ovat osoittaneet tukeaan konserttisalien ulkopuolella, kun taas Depp ei itse ole kommentoinut oikeudenkäyntiään millään tavalla lavalta käsin.

Lue lisää: Johnny Depp: Sain elämäni takaisin

Lue lisää: Johnny Depp voitti Amber Heardin kunnian­loukkaus­oikeuden­käynnissä ja saa miljoonien korvaukset, myös osa Heardin syytteistä läpi

Johnny Deppin voitoksi kääntynyt oikeudenkäynti on herättänyt ristiriitaisia tunteita, eikä täyttä yksimielisyyttä ole ollut Deppin artistiroolistakaan. Onko hän näyttelijä, joka esittää välillä myös rockmuusikkoa?

Rockbändin riveissä esiintyvä tunnettu näyttelijä ei ole suuri harvinaisuus. Keanu Reeves soitti bassoa vuosituhannen taitteessa jonkinlaista suosiota saaneessa Dogstar-yhtyeessä, ja Suomessa Matti Pellonpää viihtyi mukana Juice Leskisen ja Popedan keikoilla ja teki myöhemmin levyjä oman Peltsix-yhtyeensä kanssa.

Numeroilla mitaten Johnny Depp on ylivoimaisesti tunnetuin näyttelijänä. Hän on ollut pääroolissa useissa kassamagneettielokuvissa, ja varsinkin viidessä Pirates of the Caribbean -seikkailuelokuvassa, joista uusinta lukuun ottamatta kaikki ovat olleet ilmestymisvuonnaan maailman neljän katsotuimman elokuvan joukossa.

Muusikkona menestys on ollut hillitympää. Deppin tunnetuin yhtye on Hollywood Vampires, jonka Alice Cooper, Depp ja Aerosmith-yhtyeen kitaristi Joe Perry perustivat vuonna 2013.

Se on julkaissut kaksi albumia, joista kumpikin on noussut listoille, mutta ei missään maassa kovin lähelle kärkisijoja.

Hollywood Vampires kävi Helsingissä keikalla kesällä 2018, ja arvioissa yhtyeen esitystä pidettiin enimmäkseen viihdyttävänä. Depp toimi lavalla rivimiehenä, vaikka moni pääsylippu olikin myyty hänen vetovoimallaan. Cooper ja Perry olivat yhtyeen todelliset tähdet.

Depp voidaan toki nähdä wannabe-muusikkona, joka on päässyt mukaan kuuluisien artistien kelkkaan, koska on itsekin vähintään yhtä kuuluisa.

Samalla asian voi ajatella toisin päin. Deppin suosio vetää eläkeikäisten rocktähtien katsomoon ylimääräistä nuorempaa yleisöä, ja koska Depp osaa soittaa ja tietää tehtävänsä, keikat kuulostavat hyvältä.

Jeff Beckin viime viikon keikoilla kuvattujen videopätkien perusteella Depp näyttää olevan Beckin rinnalla vähän suuremmassa apuroolissa. Hän laulaa vanhoja rockklassikoita ja soittaa komppikitaraa virtuoosimaisen Beckin rinnalla asiallisesti ja sähläämättä.

Ennen näyttelijäksi ryhtymistään Johnny Depp oli soittanut kitaraa teini-ikäisestä lähtien. Hänen omat yhtyeensä eivät saaneet koskaan mainittavaa suosiota, mutta hän ei jättänyt soittamista, vaikka näyttelemisestä tuli päätyö.

1990-luvulla Depp seurusteli brittiläisen tähtimallin Kate Mossin kanssa, asui Britanniassa ja tutustui paikallisiin yhtyeisiin. Oasiksen Be Here Now -albumin kappaleessa Fade In-Out tyylikkäät slidekitarat soittaa Depp.

Nyt Britanniaa kiertävä 77-vuotias Jeff Beck on kaikkien aikojen parhaita rockkitaristeja, ja hänellä on kiistatta taitoa ja kokemusta arvioida bändiin mukaan otettavan soittajan kyvyt. Heinäkuussa Beck ja Depp julkaisevat yhteisen albumin, jonka he äänittivät jo ennen koronapandemiaa.

Jo viikkoa ennen juhannusta Jeff Beck esiintyy yhtyeineen Helsingissä ja Tampereella. Tällä tietoa Johnny Depp on mukana vain Britannian keikoilla.

Lue lisää: Amber Heard aikoo valittaa kunnianloukkaus­tuomiostaan

Lue lisää: Deppin ja Heardin oikeustaiston todelliset häviäjät ovat vastaavien rikosten uhrit, jotka joutuivat somesirkuksen ristituleen