Kiistan kohteeksi joutuneet samannimiset kappaleet ovat musiikillisesti täysin erilaisia.

Yhdysvaltalainen country-artisti Andy Stone vaatii oikeusteitse poptähti Mariah Careyltä 20 miljoonan dollarin eli runsaan 18,5 miljoonan euron korvauksia tekijänoikeusrikkomuksesta, kertoo BBC.

Stone, joka esiintyy taiteilijanimellä Vince Vance, teki vuonna 1989 kappaleen nimeltä All I Want for Christmas Is You. Mariah Carey sävelsi ja levytti vuonna 1994 saman nimisen kappaleen, josta tuli yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia jouluhittejä.

Careyn hitti on tuottanut tekijälleen kymmeniä miljoonia euroja ja viime joulun aikaan se ylitti Spotifyssä yli miljardin kuuntelukerran rajan.

Stonen ja Careyn kappaleet ovat musiikillisesti hyvin erilaisia, mutta Stonen mukaan Carey ja kappaleen toinen tekijä Walter Afanasieff sekä Careyn levy-yhtiö ovat saaneet kappaleellaan ansaitsematonta hyötyä.

Vince Vancen esittämä All I Want for Christmas Is You ei noussut listoille ilmestymisensä aikaan, mutta vuonna 1993 se oli Yhdysvaltain country-listalla sijalla 55 ja sai sijoituksia samalla listalla kuutena vuonna joulun aikaan. On mahdollista, että osa Stonen sävellyksen suosiosta johtui siitä, että kuulijat sekoittivat sen Careyn hittikappaleeseen.

BBC:n uutisen mukaan Yhdysvaltain tekijänoikeustoimistoon on rekisteröity 177 eri kappaletta nimellä All I Want for Christmas Is You.