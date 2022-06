Venäläinen rocktähti Boris Grebenštšikov sanoo, että sota Ukrainassa on ”koko maailman ja erityisesti Venäjän häpeä”

Lontoossa asuva artisti sanoo, että venäläisessä mediassa on ihmisiä, jotka ymmärtävät valehtelevansa.

Tunnettu venäläinen rockartisti Boris Grebenštšikov arvostelee venäläistä mediaa Tšekissä toimivan venäjänkielisen Nastojaštše Vremja -kanavan tuoreessa haastattelussa.

Grebenštšikovin mielestä nyky-Venäjällä kaikki tiedotusvälineet valehtelevat. Hän sanoo saaneensa paljon kirjeitä Ukrainasta kuin myös Donetskissa ja Donbasissa asuvilta ystäviltään. Hänen mielestään Venäjän Ukrainassa aloittamaa sotaa ei pitäisi nimittää ”erikoisoperaatioksi”.

”Älkäämme käyttäkö tarkoituksella väärää termiä”, Grebenštšikov sanoo.

Suhtautuminen Ukrainassa käytävään sotaan on jakanut Venäjällä perheitä, koska osa venäläisistä uskoo valtion kontrolloimiin tv-uutisiin ja osa ei.

”On tiedotusvälineitä, jotka valehtelevat tarkoituksella, ja on ihmisiä, jotka uskovat niihin. On ihmisiä, jotka ymmärtävät valehtelevansa”, Grebenštšikov sanoo.

Hänen mielestään Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuntuu paljon pelottavammalta kuin Afganistanin sota tai Tšetšenian sota aikoinaan.

”Ukrainan tapahtumat ovat sääli. Koko maailman ja erityisesti Venäjän häpeä”, hän sanoo.

Nykyisin Lontoossa asuva 68-vuotias pietarilainen Boris Grebenštšikov on Venäjän tunnetuimpia pitkän linjan rockmuusikkoja. Hän kuuluu siihen sukupolveen, joka nosti venäläistä rockia myös länsimaisen yleisön tietoisuuteen Neuvostoliiton hajoamisen aikaan.

Hän toimi 1970-luvun alusta asti Aquarium-yhtyeen solistina, ja sai sooloartistina huomiota Britanniassa ja Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa. Myöhemmin Grebenštšikov jatkoi uraansa Venäjällä.

Hän pidättäytyi pitkään poliittisesta kommentoinnista, mutta alkoi vuonna 2014 Krimin valtauksen jälkeen arvostelemaan presidentti Vladimir Putinin politiikkaa.

Helsingin Sanomien haastattelun Grebenštšikovista vuodelta 2015 voi lukea tästä.

Grebenštšikovin kollega, DDT-yhtyeen laulusolisti Juri Ševtšuk on myös tuominnut julkisesti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Hän on jatkanut esiintymisiä Venäjällä.

Toukokuussa Ševtšuk sai Venäjän uusiin lakeihin perustuvan syytteen Venäjän armeijan häpäisemisestä. Hän oli kertonut konsertissa 8 000 hengen yleisölle, että ”isänmaa ei ole presidentin perse, jota pitää suudella ja kuolata koko ajan”.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen pinnalle nousseista nuoremmista artisteista sotaa on arvostellut Zemfira, joka on ollut kotimaassaan stadionkokoluokan artisti. Zemfira on asunut Venäjän hyökkäyksestä lähtien Pariisissa.