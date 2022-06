The Kuntsin kappaleessa lauletaan räävittömästi prinssin seksuaalirikosskandaalista.

The Kuntsin solisti Kunt and the Gang koettelee brittien huumorintajun rajoja.

Kuningatar Elisabetin platinajuhlaviikon päätteeksi Britannian singlelistan myydyimmäksi levyksi nousi kappale, joka tuskin naurattaa kuninkaallisen perheen jäseniä.

Kuunnelluimpien kappaleiden listalla kappale jäi sijalle 20, koska radiokanavat ovat vierastaneet sitä, eikä kappale menestynyt suoratoistossa.

The Kunts -huumoriryhmän kappale Prince Andrew Is a Sweaty Nonce muistuttaa skandaalista, jossa paljastui, että prinssi Andrew oli ollut läheisissä yhteyksissä seksuaalirikoksista tuomitun Jefffrey Epsteinin kanssa.

Yhdysvaltalainen Virginia Giuffre nosti prinssiä vastaan siviilikanteen, jonka mukaan prinssi olisi käyttänyt tapahtuma-aikaan alaikäistä Giuffrea seksuaalisesti hyväkseen.

Siviilikanne raukesi osapuolten sopimuksella, jossa prinssi lahjoitti rahaa Giuffren perustamaan hyväntekeväisyysrahastoon.

The Kuntsin punkhenkisen kappaleen teksti on mukaelma vanhasta lastenlorusta. Kappaleen nimessä nonce on slangisana, joka tarkoittaa henkilöä, joka on syyllistynyt alaikäiseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen.

Kappaleessa lauletaan, että ”The grand old Duke of York / He said he didn’t sweat / So why did he pay 12 million quid / To a girl he’d never met?”, eli vapaasti suomentaen ”arvoisa Yorkin herttua sanoi, ettei hän hikoillut, mutta miksi hän maksoi 12 miljoonaa puntaa tytölle, jota hän ei ollut koskaan tavannut”.

The Kunts on herättänyt Britanniassa huomiota aikaisemminkin julkisuuden henkilöistä kertovilla räävittömillä pilkkalauluillaan. Vuonna 2020 se oli listalla kappaleella Boris Johnson Is a Fucking Cunt ja vuotta myöhemmin kappaleella Boris Johnson Is Still a Fucking Cunt.