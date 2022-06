Multi-instrumentalisti Jimi Tenor tekee musiikkia itsensä vapauttaneena ja muoteja ajattelematta, kirjoittaa Harri Uusitorppa.

Pop, soul, jazz / Albumi

Jimi Tenor: Multiversum. Bureau B. ★★★★

Jimi Tenor: Omniverse. Ventil Verlag. Kirja. 190 s.

"Free spirit, free spirit, free spirit", hokee Jimi Tenor juuri julkaistun Multiversum-albuminsa puolivälissä parikymmentä kertaa ja herättelee samalla muistumia menneisyydestään. Ehkä tahallisesti tai ehkä tahattomasti, sattumalta.

Yhtä kaikki, sähköisesti sykkivä Baby Free Spirit voisi olla myöhempien aikojen vastapari Jimi Tenorin samalla tavalla toisteiselle kappaleelle Take Me Baby (1994), jossa rakkautta aneleva kertoja-subjekti on itse objekti. "Take me baby, take me to the edge of explosion", laulaa hän siinä äärikokemusta kärttäen, kuin tyylilajin kliseillä kieli poskessa leikkien.

Kappaleen yhtäläisyys nykyisyyteen kiinnostaa myös siksi, sillä Sähkömies-ensialbumilla 1994 julkaistu Take Me Baby on se teknohitti, josta alkoi Jimi Tenoriksi muuntautuneen lahtelaisen Lassi Lehdon yhä jatkuva kansainvälisen ura. Siis kohta kolmekymmentä vuotta sitten.

Mutta multi-instrumentalisti Jimi Tenorin uudella Multiversum-albumilla "baby" ei ole enää halujen kohde, vaan aktiivinen subjekti – sellainen omaehtoinen toimija, jolla on "free spirit" tehdä melkein mitä vaan.

Tässä yhteydessä Jimi Tenor voisi puhua yhtä hyvin myös itsestään. Hänen laajaa ja polveilevaa tuotantoaan tuntuu jäsentävän juuri tahto ja taito tehdä musiikkia kulloisten mielihalujen mukaan: itsensä vapauttaneena, muoteja ajattelematta, uraa sen suuremmin suunnittelematta.

Siksi hänen käyttämänsä tyylilliset ainesosat – house, soul, funk, jazz, afrobeat, ambient, elektronimusiikki – voivat vaihdella odottamatta levy levyltä. Tai joskus huomattava osa saattaa päätyä samalle albumille, kuten Multiversumille. Sen kahdessatoista kappaleessa on säveltävää, soittavaa ja laulavaa Jimi Tenoria moneen lähtöön, ajoittain jopa samassa kappaleessa. Multiversumissa on, jos liioittelee, monia maailmoja.

Kokonaisuus ei tästä tyylillisestä rönsyilystä silti kärsi, sillä Jimi Tenor soittaa kaikki albumilla käytetyt akustiset ja elektroniset instrumentit itse ja yksin, yhden kappaleen rumpuosuuksia lukuun ottamatta. Siksi tee-se-itse-toimintatapaa maksimaalisesti toteuttava Multiversum kuulostaa läpikotaisesti hänen omaltaan, kuten kuulosti ensimmäinen Sähkömies.

Se sai alkunsa saksofonistina uransa aloittaneen Jimi Tenorin etsikkoaikana, jolloin hän oli muuttanut 1992 New Yorkiin – tullakseen ammattimuusikon sijasta taidevalokuvaajaksi.

Multiversum syntyi toisenlaisessa tilanteessa, musiikin ammattilaisena keskellä pandemiaa. Keikkojen kadottua oli vielä enemmän aikaa viettää aikaa omassa Kontulan kotistudiossa.

Eikä Multiversum ole ainoa pandemia-ajan tuote. Kahden viime vuoden aikana Jimi Tenorin nimissä on julkaistu uusia ja vanhoja levytyksiä peräti kahdeksan levyllistä, muun muassa varhaisvuosien julkaisemattomista kappaleista kootut NY/Hel/Barca (Bureau B, 2020) ja Deep Sound Learning (Bureau B, 2021) sekä suomalaisen metsien innoittama yhtyelevy Aulos (Philophon, 2020). Ja ehkä huippuna isotöinen Terra Exotica (Ronet, 2021), jonka hän sävelsi Umo Helsinki Jazz Orchestralle.

Multiversumia ja varsinkin varhaisvuosien kokoelmia täydentää nyt valaisevasti uusi pitkään valmisteltu 190-sivuinen Omniverse-kirja, johon Jimi Tenor on valikoinut uran varrelta noin 170 valokuvaa. Tästä englanninkielisestä, saksalaisen Ventil Verlagin julkaisemasta kirjasta ei ole elämäkerraksi, mutta minämuotoiset tarinat tärkeistä paikoista, ihmisistä ja taiteellisista aktioista taustoittavat hänen moninaisia vaiheitaan Suomessa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa.

Ensimmäiset New Yorkin vuodet ovat kuvasarjoineen tässä suhteessa kaikkein kiinnostavimpia, vaikka Jimi Tenor epäonnistui päämäärässään ja kuvasi lopulta päivätyökseen turisteja Empire State Buildingin 86. kerroksessa. Mutta pidemmän päälle se koitui taiteen voitoksi, sillä hän pystyi rahoittamaan ansioillaan musiikin tekemistä ja tekikin omissa oloissa pian sen ensimmäisen hittinsä, Take Me Babyn.

Kriitikon valinnat: Hikisestä sylipainista gongin kumahdukseen

Folk / Albumi

Emola-Hatsina String Band: Saniaisolento. Rockadillo. ★★★★

Sattumatapaamisesta alkunsa saaneen Emola-Hatsina String Bandin ensialbumilla Hobo Sapiens (2020) oli kaksi puolta myös kuvaannollisesti. Toisella kitaristi Esa Kuloniemi ja kitaristi-sitaristi Antero Mentu esittivät akustista underground-folkia ja toisella sähköistä, hälyääniseksi yltyvää noiserockia.

Kahdeksan oman laulullisen kappaleen Saniaisolennolla tyylien vapaapaini on – hikisestä kansikuvasta huolimatta – hillitympää ja pääosin yhteen päämäärään tähtäävää. Ehkä lopputulemaa voisi luonnehtia levolliseksi välittömyydeksi, sillä syntyy vaikutelma, että Kuloniemi ja Mentu ovat vain istahtaneet soittamaan keskenään. Ensin kokemaan ja jakamaan jotain musiikillisista maailmoistaan toisilleen, sitten myös meille.

Kitara, Jazz / Albumi

John Scofield: John Scofield. ECM Records. ★★★★

Kitaristi John Scofield on tehnyt omilla erilaisilla yhtyeillään levyjä nyt noin 45, keskimäärin yhden vuodessa vuodesta 1977. Elokuussa taltioitu John Scofield on silti ainutkertainen, sooloalbumi, jolla ei ole muita muusikkoja. Suomessa sen ideaan saattoi saada tuntumaa tammikuussa 2020, jolloin Scofield aloitti pitkän uransa ensimmäisen soolokiertueen Iisalmesta ja poikkesi myös Helsinkiin.

Albumille onkin päätynyt samoja sävellyksiä – alkaen rock-hitistä Not Fade Away (1957) – ja samalla perusteella: kaikki ovat henkilökohtaisia. Kahdeksasta lainatusta ja viidestä omasta kappaleesta koostettua John Scofieldia voikin kuunnella elämäkerrallisena avautumisena, jossa hän käy herkistävää keskustelua menneisyytensä kanssa, ajoittain sähkökitaraansa myös luupaten.

Reggae / Albumi

Dub Vallila: Katakom Beat. Helmi Levyt.★★★★

Helsingin kaupunginorkesterin pasunisti ja vuorotteleva äänenjohtaja Jussi Vuorinen soittaa vapaa-aikana rytmimusiikkia yhtyeessä, jota saa johtaa itse eturivistä ja vielä yhtenä solistina. Takariviin yleensä sijoitettu pasuuna on Jamaikalla 1950-luvulla syntyneen ska-tyylin johtoääni, ja on jotenkuten säilyttänyt paikkansa myös yhdessä sen seuraajassa, vanhan koulukunnan roots-reggaessa.

Kahdeksan muusikon muhkeasti soiva Dub Vallilla esittää sitä omalla twistillä, kuten nimestä voi päätellä: efektoidulla ja vahvasti kaiutetulla, instrumentit mukavasti erittelevällä dub-tyylillä. Alkujaan Dub Vallila aikoi esittää vain lainakappaleita, mutta kaikki erinomaiselle ensialbumille päätyneet sävellykset ovatkin Vuorisen omia, kuin kaikuina parhaasta menneisyydestä.

Lyömäsoitin / Albumi

Mika Kallio: Gong Odyssey. Eclipse Music.★★★★★

Rumpali ja lyömäsoittaja Mika Kalliota konserteissa kuulleet ovat saattaneet panna merkille, että hänen setissään on entistä enemmän ympyränmuotoisia gongeja, joita hän on soittanut duo-keikoilla trumpetisti Verneri Pohjolan kanssa, jopa pelkästään. Kolmannella sooloalbumillaan Kallio ottaa seuraavan askeleen: kaikki Gong Odysseylla käytetyt kolmisenkymmentä lyömäsoitinta ovat eri kokoisia gongeja, suurin läpimitaltaan paria senttiä vaille metrin.

Monessa suhteessa uskaliasta loikkaa kuvittaa kanteen valittu avaruudellinen kuva, joka vihjaa kuulokuvaan: kaikuisa, kelluva ja paikoin syntetisaattoreilla sävytetty moniääninen musiikki tulee ja menee, mutta ei ajelehdi koskaan päämäärättömästi. Kuuteen kappaleeseen jaettu Gong Odyssey onkin ytimeltään tilaa taiten käyttävä ja täyttävä teos, joka kannustaa kiireettömyydessään myös aktiiviseen kuunteluun.