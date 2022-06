”Tässä iässä monet naiset kulkevat rohkeasti ja anteeksipyytelemättä omaa polkuaan”, sanoo Kuohu Recordsin perustaja, tuottaja-lauluntekijä Oona Kapari.

Tuottaja-lauluntekijä Oona Kapari kertoo nukkuneensa pitkästä aikaa kunnon yöunet.

No, mikä on pitänyt valveilla?

”Mulla on ollut aika kova työrutistus ja kissa hoidossa.”

Työrutistus liittyy useiden eri projektien sumaan. Kevään isoin työ on ollut Antinrannan albumi, jolla Kapari toimii muun muassa taiteellisena tuottajana, äänittäjänä ja miksaajana.

”Levy tulee ulos ensi vuonna.”

Kaiken lisäksi Kapari halusi juhlistaa 40-vuotispäiviään uudella singlellä. Sinkun nimi on Elämä täysin levällään, ja se ilmestyy Kaparin syntymäpäivänä torstaina.

”Päätin tehdä sen aika ex tempore, mikä sopiikin musta hyvin biisin teemaan.”

Biisin koukkuna on lause ”joskus olen harmittavan huoleton”. Lause on peräisin Kaparin ensimmäisen luokan todistuksesta, johon opettaja oli kirjoittanut kuvauksen tämän koulutyöstä. Tuon lauseen vuoksi kappale on erityisen osuva juuri tähän hetkeen Kaparin elämässä.

”Sain nimittäin just vähän aikaa sitten adhd-diagnoosin. Se on selittänyt monta asiaa elämääni. Asioissa on nyt vihdoin järkeä”, Kapari sanoo ja huokaisee.

”Kun sain diagnoosin, aloin tarkkailemaan elämää ja lyriikoita taaksepäin. Huomasin, että olin itse asiassa kirjoittanut aika paljon musaa adhd:stä.”

Kaparin mukaan adhd on hallinnut isoja alueita hänen elämässään.

”Se vaikuttaa kaikkeen, reagoimiseen ja tekemiseen, esimerkiksi ajan hahmottamiseen.”

Adhd selittää Kaparin mukaan sitäkin, miksi hän on aina kokenut erilaisuuden ja huonommuuden tunteita. Nyt ajateltuna tähänastinen elämä olisi voinut olla hyvin toisenlainen ilman kannustavia vanhempia, hän sanoo.

”Äiti on aina ymmärtänyt mua ja kannustanut tekemään sellaisia asioita, jotka mua kiinnostaa. Olen saanut tehdä luovaa työtä. Usein adhd-ihmisiä neuvotaan hakeutumaan sellaisten asioiden pariin, jotka kiinnostaa.”

Kaparin tapauksessa kiinnostuksenkohde ylitse muiden on ollut musiikki. Hän soitti jo pienenä kitaraa ja pianoa.

”Meillä oli sellainen sääntö, että telkkaria ei saanut katsoa silloin, kun Oona halusi soittaa pianoa.”

Varhainen esikuva oli Prince, mutta soitellessa myös omia kappaleita alkoi syntyä. Vähitellen muovautui ajatus musiikin tekemisestä elämänpolkuna.

”Mulla oli ensin vaihe, että ajattelin olevani kitaristi. Mutta jossain vaiheessa se kääntyi musiikin tekemiseen. Sitten mukaan tuli teknologiapuoli ja löysin itsestäni tekniikkahörhön. Tykkään tosi paljon miksata, tuottaa ja äänittää, se on ihanaa.”

Varsinkin studiotyöskentelyllä on miesvaltainen maine. Kaparin mukaan asia on kuitenkin muuttumassa. Yksi selitys on siinä, että erilaisia esikuvia on aiempaa enemmän.

”Ylipäätään luulen, että mielikuva ei vastaa ihan todellisuutta. Usein sanotaan, ettei naistuottajia ole, mutta en usko, että asia on niin. Naistuottajia kyllä on, mutta heille ei vain anneta sitä platformia.”

Nykyään Kapari tekee oikeastaan kaikkea edellä mainittua. Siihen päälle lisätään vielä oman levy-yhtiön ja studion pyörittäminen. Hän perusti Kuohu Recordsin muutama vuosi sitten.

”Halusin perustaa uuden ajan levy-merkin, joka julkaisee taiteellisesti vapaata popmusiikkia, jolla on aitoa sanottavaa. Haluan tuulettaa levy-yhtiöiden vanhoja toimintamalleja ja luoda jotain minkä katse on tiukasti tulevaisuudessa ja mahdollisuudet auki”, sanoo Kapari.

”Se, että artistit ovat tällä hetkellä kaikki mun ikäisiä naisia kertoo pikemminkin siitä, miten tässä iässä monet naiset kulkevat rohkeasti ja anteeksipyytelemättä omaa polkuaan ja tekevät siksi musiikkia, joka sopii hyvin Kuohuun.”

Lafkan kautta hän julkaisee myös omaa musiikkiaan. Kapari julkaisi debyyttialbuminsa vuonna 2020 juuri koronapandemian keskellä, eikä siksi ole päässyt vielä musiikkinsa kanssa keikoille. Syksyllä julkaistavan kakkosalbumin kanssa vahinko on tarkoitus korjata.

Millaisten ihmisten uskot tulevan keikoillesi?

”Siellä on paljon mun ikäisiä naisia, joille ei ihan hirveästi markkinoida heitä puhuttelevaa musiikkia. Mutta on siellä paljon myös muita soundihörhöjä, jotka tykkää, että mun musiikissa on erikoisia äänimaisemia eikä ihan niitä samoja soundeja, joita radiossa yleensä kuulee.”

Omaa musiikkia tehdessä käsitys menestymisestä on kirkastunut. Enää ei tarvitse seurata Princen jalanjälkiä. Oma tie on parempi.

”Mulle menestyminen ei ole sitä, että on valtava yleisö. Riittää, että on yleisö, joka saa mun musiikista jotain samaistumispintaa. Haluan löytää yleisöstä oman heimoni. Kaikkein tärkeintä on se itse tekeminen. Mun ei tarvii olla Ruisrockin päälavalla, mutta mun tarvii luoda.”