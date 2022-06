”Face It Alone” -kappale syntyi osana vuoden 1989 albumia The Miracle.

Brittiläinen rock-yhtye Queen julkaisee syyskuussa arkistoistaan kappaleen, jolla kuullaan edesmennyt laulaja Freddie Mercury.

Yhtyeen kitaristi Brian May ja rumpali Roger Taylor kertoivat asiasta Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle viime lauantaina.

”Face It Alone” -niminen kappale syntyi osana vuoden 1989 The Miracle -albumin äänityssessioita.

Sen olemassaolo on ollut tiedossa jo pitkään, mutta yhtye ei pitänyt sitä aiemmin julkaisukelpoisena.

”Kappale piileksi silmiemme edessä. Katsoimme sitä usein ja mietimme, ettei sitä voi pelastaa. Sitten audioinsinöörimme kuitenkin kertoivat, mitä pystyvät tekemään sille. Se on hieman kuin hitsaisi pieniä osia yhteen, mutta se on kaunis ja koskettava kappale”, May kertoi.

”Se on kuin pieni aarre Freddieltä, hyvin intohimoinen kappale”, Taylor sanoi.

The Miracle sai aikanaan ristiriitaisia arvioita, mutta Mercuryn laulusuorituksia albumilla kehuttiin laajasti.

Huonolaatuisia demo-versioita ”Face It Alone” -kappaleesta on ollut faneilla kierrossa jo pitkään.

Viimeksi Mercury kuultiin vuonna 2019 julkaistulla ”Time Waits for No One” -kappaleella, joka oli osa vuoden 1986 Time-musikaalin äänityssessioita.

Mercury kuoli vuonna 1991 aids-taudista johtuvaan keuhkokuumeeseen. Hänet tunnetaan edelleen yhtenä populaarimusiikin merkittävimmistä laulajista ja yhtyeen keulahahmoista.