Martina Aitolehti on erittäin hyvä brändi, sanoo Martina Aitolehti – Julkisuuden hän kuitenkin näkee erittäin vaarallisena

Martina Aitolehti on julkisuuden huippuammattilainen, mutta ei koe olevansa riippuvainen julkisuudesta.

”Se on kulkenut mun mukanani aina”, Martina Aitolehti kuvailee suhdettaan julkisuuteen.

”EN tietenkään enää tänä päivänä tekisi samoja valintoja. Minähän olin silloin tosi tietämätön kaikesta. Todella nuori ja pihalla kaikesta. Tein ne valinnat sen mukaan, mitä silloin ymmärsin ja osasin.”

Näin Martina Aitolehti kuvailee ensiaskeleitaan julkisuudenhenkilönä.

Aitolehti tunnetaan nykyisin hyvinvointivalmentajana, televisioesiintyjänä sekä menestyvänä yksityisyrittäjänä ja somevaikuttajana. Hänellä on Instagramissa lähes 150 000 seuraajaa, ja hänen ansiotulonsa olivat toissa vuonna pitkälti yli 200 000 euroa.

Onko Martina Aitolehti brändi?

”Joo, ehdottomasti”, hän vastaa.

”On itse asiassa erittäin hyvä brändi. Se kiinnostaa ja se myy.”

NIIN on ollut alusta lähtien. Ensimmäisen kerran Aitolehti nousi julkisuuden valokeilaan loppuvuodesta 2004. Tuolloin paljastui salasuhde jalkapalloilija Alexei Eremenko Junioriin, ja Aitolehden nimi nousi hetkessä suomalaisten huulille.

Paljastuksen myötä hänestä muotoutui iltapäivä- ja juorulehtien vakiokasvo, jonka yksityiselämän kiemuroita olemme saaneet seurata vuosien varrella paljastusjuttujen ohella lukuisissa tosi-televisio-ohjelmissa.

Mikä julkisuudessa houkutti?

Aitolehteä kysymys huvittaa. Hän sanoo, ettei hän koskaan varsinaisesti haaveillut julkisuudesta. Hän tyytyy toteamaan, että aika oli tuolloin eri, ja taisi hän itsekin olla hieman eri ihminen. Parinkymmenen vuoden takaisia aikoja hän ei mielellään enää muistelisi.

Pintajulkisuudesta hän ei nauti edelleenkään. Hän sanoo joutuneensa opettelemaan julkisuuden lainalaisuuksia pitkään ja hakemaan omia rajojaan. Monesti myös kantapään kautta.

”Mä ajattelen, että julkisuus on erittäin vaarallista”, Aitolehti sanoo.

Miksi?

”Se voi olla niin raakaa. Varsinkin, jos annat oman yksityisyytesi toisten käsiin.”

AITOLEHTI sanoo, ettei koe olevansa nykyisessä asemassaan riippuvainen julkisuudesta. Julkisuudella hän tarkoittaa perinteistä printti- ja tv-mediaa. Instagramin ja muut sosiaalisen median alustat hän näkee sitä vastoin oleellisena osana päivittäistä työtään.

”Siellä määritän sitä, mistä kerron, koska kerron ja miten kerron”, Aitolehti sanoo.

”En minä siellä kerro, miten mulla oikeasti menee. Ihmisillä on pelkästään mielikuva elämästäni sen perusteella, mitä postaan.”

Siihen, kuinka paljon hän on hyötynyt julkisuudesta, Aitolehti ei osaa vastata. Hän sanoo, ettei ajattele asioita julkisuuden kautta, ja painottaa, ettei ole saanut mitään ilmaiseksi. Nykyisen elintasonsa eteen hän sanoo tehneensä ”saakelisti töitä”.

”Enhän mä edes tiedä, minkälaista elämä olisi ilman julkisuutta”, hän lisää.

Onko se huono asia?

”No, se on mun elämää.”

SEN Aitolehti myöntää, että julkisuudessa selvitäkseen paksusta nahasta on hyötyä. Hän ei osaa enää loukkaantua tyhjänpäisistä juorujutuista eikä näe niissä toisaalta mitään pahaakaan.

Kaikki eivät kuitenkaan koe asiaa samoin.

”Kun mikään elämässä ei ole täysin omaa”, Aitolehti sanoo.

”Jos vaikka tapaan uuden ihmisen, en saa tutustua häneen rauhassa ennen kuin asiasta kerrotaan jo lehdissä. Julkisuuden tuoma paine tulee väistämättä ihmissuhteen päälle. Se on ehkä se, joka harmittaa. Kyllä mä tiedän handlaavani ne tilanteet. Mutta muut eivät välttämättä handlaa.”

JULKISUUDEN sijaan Aitolehti puhuisi mieluummin liikunnasta. Hän sanoo sen olevan hänen työnsä, mutta myös iso osa hänen identiteettiään. Hän harrasti nuoruudessaan yleisurheilua, ratsastusta ja pelasi koripalloa Torpan Pojissa.

Kuvaavaa on, että haastattelua tehdessään Aitolehti samalla ulkoiluttaa perheen rottweileria. Videopuhelun taustalla vilahtelevat Helsingin kantakaupungin tunnusmerkit.

”Liikunta on mulle elinehto. Kun mä liikun, olen kokonainen”, hän tiivistää.

Aitolehti sanoo liikunnan olevan tärkeää oman terveyden ja hyvinvoinnin takia, mutta myös siksi, että hän nauttii oman fysiikkansa kehittämisestä ja kroppansa viemisestä äärirajoille.

Hän kertoo osallistuneensa muutamaa viikkoa aiemmin Frankfurtissa järjestettyyn Ironman-kilpailuun. Matkaan kuului 3,8 kilometriä uintia, 180 kilometriä pyöräilyä ja täysmittainen maraton. Loppumatkasta muodostui todellinen henkien taistelu, kun neste ja ravinto eivät enää imeytyneet.

Eikö sellainen tunnu pahalta?

”Totta kai, ihan paskalta”, Aitolehti sanoo ja nauraa.

”Mutta se kuuluu asiaan. Sitä miettii, että mitähän vittua olen tekemässä. Se on todella kova mielenhallintatesti. Mutta maaliin tullessa tunnen kasvaneeni kilometrin pituutta. On tosi makea fiilis mennä eteenpäin itsensä kanssa. Se on koukuttava tunne.”