Fakta ja fiktio sekoittuvat ovelalla tavalla Riikka Ala-Harjan julkkiksia vilisevässä, mutta lopputulokseltaan väkinäisessä romaanissa.

Romaani

Riikka Ala-Harja: Tämä ei ole tv-sarja. Otava. 247 s.

Huumori on vaikea laji, mutta kirjailija Riikka Ala-Harja (s. 1967) on päättänyt jatkaa tällä linjalla edellisen aikuisten romaaninsa En Saabin (2019) jälkeen.

Tämä ei ole tv-sarja lähtee liikkeelle ovelasta ja ajankohtaisesta, autofiktio- ja reality-buumia kommentoivasta ideasta. Viihde- ja taidemaailman julkkiksista koostuva ystäväjoukko päättää alkaa tehdä mokumentti-sarjaa, jossa sekoitetaan faktaa ja fiktiota.

”Tekodokumentaarisella otteella käsikirjoitettu Elokuvakerho K47 leikittelee kurittomasti todella ja tarulla. Kerho kirjoittaa valedokumenttia itsestään. Sarja kietoo tosi-tv:n, julkisuuden ja draamafiktion katsojaa koukuttavaksi keräksi”, kuuluu sarjan synopsis.

Kerroksen herkullista metaa romaani saa siitä, että teos itsessään leikittelee yhteyksillään todellisiin hahmoihin. On Knihtilä, joka on teatterikorkeakoulun professori ja naimisissa Korpelan kanssa. On tuottajana häärivä Haapkylä sekä naistenlehtien lemmikki Malmivaara, jonka matka Tanssii tähtien kanssa -kisoissa katkeaa dramaattisesti.

Muita elokuvakerhon jäseniä ovat näyttelijät Kamu, Lehtikari ja Nenonen sekä kirjailija Alaharja (huom. ei Ala-Harja).

Konsepti tuo mieleen Hannaleena Haurun metaelokuvan Fucking With Nobody vuodelta 2020, mutta Ala-Harjan teoksessa faktan ja fiktion välinen leikittely ei perustu niinkään muotoon, vaan lopulta juuri siihen ilmiöön, jota se samalla kritisoi: oletukseen, että ihmisiä kiinnostaa hänen julkkisystäviensä elämän – enemmän ja vähemmän fiktiiviset – yksityiskohdat:

”Silkkaa omahyväisyyttä. Itsekeskeistä ripulipaskaa. Kuka haluaa tietää mitä jotkut sepitetyn kerhon ‘Haapkylä’ tai ‘Knihtilä’ tai ‘Malmivaara’ puuhailevat ja säätävät?”

No niinpä niin. Henkilökeskeistä julkisuuskulttuuria kritisoiva metakerros ja itsetietoinen huumori eivät poista ongelmaa, vaan lopputulos on jokseenkin kiusallinen, mutta etenkin koska toteutus ontuu.

Romaanin fiktiivinen elokuvakerho haluaa, että heidän luomastaan sarjasta tulee Lena Dunhamin ”Girls 47+ meets Vain elämää”.

Romaani itsessään vaikuttaa siltä, että Ala-Harjan tavoitteena on ollut luoda eräänlainen keski-ikäisten naisten Aikuiset, koska niin runsaasti ja vuolain ylistyksin sarjaan viitataan.

Vitseistä kuitenkin paistaa väkinäinen yliyrittämisen maku. Dialogipainotteisessa proosassa on muun muassa kakkajuttuja, murretta vääntäviä Duudsoneita ja Knihtilälle naitettu Paperi T, sisäpiirivitseiltä tuntuvia juttuja, jotka eivät yksinkertaisesti naurata.

Ongelmia löytyy kuitenkin myös toisteisesta rakenteesta. Tv-sarjaa käsikirjoittamaan ryhtyvät Alaharja, Nenonen ja Malmivaara törmäävät erilaisiin käytännön ongelmiin ja koko homma junnaa paikoillaan. Prosessia haittaa muun muassa se, että elokuvakerhon jäsenillä on niin kiireinen ja menestyksekäs elämä, siis kaikilla paitsi Alaharjalla, jonka huonommuuden kokemukseen teos paljolti keskittyy.

Noloutta, häpeää ja ystävien välistä kateutta käsitellessään teos kuitenkin lähestyy jotain kiinnostavaa. Se kuvaa, miten oman viiteryhmän välinen vertailu ja paineet luoda elämästä menestystarina, eivät rajoitu vain nuorten ja nuorten aikuisten somevirtojen kuorruttamaan elämään.

Väkinäisestä sävystä huolimatta teoksessa on myös oivaltavaa kommentaaria todellisuuden ja fiktion omituisista sekoitussuhteista, siitä miten fiktiosta kaivetaan väkisin esiin totuutta, ja totuutta käsikirjoitetaan ja kuratoidaan fiktion keinoin.