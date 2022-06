Tärkeitä teemoja on hyvä pohtia erilaisen taiteen kautta. Toimittaja suosittelee kahta kirjaa ja yhtä elokuvaa, jotka auttavat ymmärtämään nykyhetken puhuttavia kysymyksiä.

Mikko Silvennoisen jännittävä poliittinen trilleri käsittelee Naton vaiettua, synkkää historiaa

Mikko Silvennoisen vuoden 2018 esikoisromaani Maailmanvallat on pitkälti yleisöjen tutkan alle jäänyt trilleri, joka käsittelee niin yhteiskuntaa kuin yksilöä poikkeuksellisen teräväkatseisesti. Se on rikollisen aliarvostettu ja tuntuu näin muutaman vuoden jälkeen edelleen ajankohtaiselta, minkä vuoksi sitä on pakko suositella jokaiselle kirjallisuuden ystävälle.

Maailmanvallat kertoo helsinkiläisestä toimittajasta Otto Karpista, joka vedetään mukaan kansainvälisille areenoille ulottuvaan salaliittoon. Pelissä on piilotettu totuus Natosta, sodasta, rauhasta ja suomalaisen paikasta maailmanturvallisuuden kylmäverisissä sokkeloissa.

Romaanin juoni liikkuu faktan ja fiktion rajamailla. Se käsittelee todellista historiaa, jonka ylle kuitenkin rakennetaan spekulatiivinen, jännittävä tarina, joka on vain hieman liian kiehtova ollakseen uskottava.

Kerronnaltaan Maailmanvallat on kuin hyvin kirjoitettu dekkari, joka osaa ottaa itsensä juuri tarpeeksi vakavasti. Eli ei liian.

Päähahmo Otto Karppi on kuin suomalainen, arjen harmahtanut versio Tintistä: totuudenhaluinen journalisti, joka joutuu jännittävään seikkailuun yrittäessään paljastaa kiehtovan salaisuuden. Samalla hän joutuu ratkomaan klassisen maskuliinisia henkilökohtaisia ongelmiaan, kuten liiallista alkoholinkäyttöä ja epäselviä naissuhteita.

Apunaan Karpilla on salaliittoteorioista pubeissa luennoiva ystävänsä Tippa, huippusalaisena lähteenä toimiva Yhdysvaltalainen agentti Winslow sekä hemaiseva diplomaatti Maya, joka tuo tarinaan luonnollisesti myös tervetullutta romantiikkaa.

Karpin tutkimustyötä varjostaa pelottava, mutta karismaattinen antagonisti, salattua totuutta suojeleva Lansington Longslough, joka on kuin suoraan Bond-leffoista.

Keskeinen teema romaanissa on kylmän sodan aikana Naton länsi-Eurooppaan perustamat salaiset armeijat, jotka harjoittivat väkivaltaista poliittista terroria siviilejä vastaan. Aihe on siis nyt Suomen Nato-hakemusprosessin rullatessa hyvin ajankohtainen.

Niin kutsuttu Operaatio Gladio oli täysin oikea juttu, vaikka Silvennoinen luo sen ympärille myös hieman omaa mytologiaansa. Lopputulos on terävä ja ajatuksia herättävä tarina vallasta, sodasta ja rauhasta.

Maailmanvallat. Kustantamo S&S, 2018.

Sofi Oksasen synkänkaunis romaani auttaa meitä ymmärtämään Ukrainaa ja ukrainalaisia

Ukraina on varmasti kaikkien meidän ajatuksissamme, minkä vuoksi Ukrainan lähihistoriaa käsittelevä Koirapuisto on erinomainen lukukokemus juuri tähän hetkeen. Sofi Oksasen viimeisin romaani julkaistiin vuonna 2019, jolloin Venäjä oli miehittänyt Itä-Ukrainaa ja jatkanut matalan intensiteetin sotaansa jo viisi vuotta.

Synkänkauniin romaanin monitasoinen tarina luo avartavan katsauksen ukrainalaisten elämään heidän maataan ravisuttavien historiallisten tapahtumien keskellä. Romaanin päähahmo on Ukrainasta Suomeen rikoksen, korruption ja tragedian ajama nainen, jonka ajatuksista lukeminen toivottavasti auttaa meitä käsittämään hieman miltä Ukrainasta tänä päivänä saapuvista tuntuu.

Koirapuisto. Like, 2019.

Teinidraama avaa tragedian vaikutusta varttuvaan yhdysvaltalaiseen nuorisoon

Jenna Ortega esittää kouluampumisesta selvinnyttä Vadaa.

Kouluampumiset ovat valitettavasti jälleen ajankohtainen aihe Yhdysvalloissa. Niiden vaikutuksia hyvin inhimillisestä ja nuorisolähtöisestä näkökulmasta käsittelee viime vuoden draamaelokuva The Fallout.

Siinä kouluampumisesta selvinnyt teini-ikäinen Vada yrittää käsitellä traumaattista kokemustaan, mutta myös jatkaa normaalia elämäänsä. Jenna Ortegan roolisuoritus on erittäin uskottava ja elokuvan kuvaus nuoruudesta kerrankin todentuntuinen, eli sekä liikuttava että naurettava. Sillä teini-ikä on juuri näitä asioita.

The Fallout. HBO Max, 2021.

Viikolla 22 eniten varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Tana French: Pimennossa

2) Jarkko Sipilä: Kahdesti tapettu

3) Lucinda Riley: Orkideatarha

4) Denise Rudberg: Kahdeksan askelta pimeässä

5) Iida Sofia Hirvonen: Radalla

6) Satu Rämö: Hildur

7) Patricia Lockwood: Kukaan ei puhu tästä

Tietokirjallisuus

1) Patrick Radden Keefe: Älä sano mitään

2) Tiia Rantanen: Suurin piirtein

3) Mikko Huhtamies: Seitsemäs vyöhyke

4) Patrick Radden Keefe: Say nothing

5) Helena Petäistö: Gallian kukko kiekuu taas

6) Patrick Radden Keefe: Empire of pain

7) Paavo Haavikko: Suuri marsalkka