Selvityksen perusteella Helsinki Schoolin opetuksessa on ollut kuitenkin virheellisiä toimintatapoja, kuten opiskelijoiden henkilö­kohtaisten asioiden kommentointia ja negatiivista kilpailuasetelmaa.

Helsinki Schoolin 25-vuotisnäyttely Taidehallissa viime vuonna. Helsinki School on vienyt suomalaisten valokuvaajien töitä näytteille myös maailmalle viennin­edistämis­työnä.

Aalto-yliopisto on tehnyt selvityksen Helsinki Schoolista siitä esitettyjen väitteiden vuoksi. Verkkomedia Long Play kirjoitti helmikuussa valokuvataiteen vientihankkeen Helsinki Schoolin taustalla olleista vallan väärinkäytöstä, rahasotkuista ja opiskelijoiden epäasiallisesta kohtelusta.

Yliopiston tekemän selvityksen mukaan Helsinki Schoolin viimeaikaisessa toiminnassa ei ole ollut vakavia väärinkäytöksiä.

Helsinki School on Aalto-yliopiston alaisuudessa oleva valokuvataiteen opetukseen ja viennin­edistämiseen keskittyvä hanke, jota on vetänyt valokuva-alan vaikuttaja Timothy Persons. Se on toiminnassaan vienyt suomalaista valokuva­taidetta maailmalle gallerioihin ja museoihin.

Aalto-yliopiston tekemässä selvityksessä käsiteltiin Helsinki Schoolin saamaa kritiikkiä, joka liittyi kokemuksiin epäasiallisesta opetustyylistä ja kohtelusta sekä hankkeen epäselvästä asemasta opintojen ja ammatillisen toiminnan välimaastossa.

Vaikka vakavia väärinkäytöksiä, kuten ”järjestelmällistä tai tahallista häirintää tai syrjintää” ei havaittu, opetuksessa nähtiin olleen joitain virheellisiä toiminta­tapoja.

Selvityksen mukaan opetuksessa on kyselty ja kommentoitu opiskelijoiden henkilö­kohtaisia asioita. Lisäksi Helsinki Schoolin toiminnan katsotaan aiheuttaneen negatiivista kilpailullista ilmapiiriä, koska hankkeen kautta on nostettu joitain opiskelijoita menestykseen.

Selvityksessä ei oteta kantaa Long Playn nostamiin väitteisiin taiteen myynnistä käteis­maksuilla. Päätöstä selitetään sillä, että Aalto-yliopisto ei ole ollut kauppojen osapuoli.

Helsinki Schoolin ja Aalto-yliopiston yhteistyö on päättymässä tämän vuoden aikana. Päätös yhteistyön päättämisestä on tehty jo ennen selvityksen käynnistämistä.